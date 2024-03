Rusko napadli teroristi, ale Moskva o nich aj klame. Dá sa s Kremľom bojovať proti islamistom?

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Môže sa Islamský štát (IS) cítiť trochu frustrovaný, keď počuje, ako ruský prezident Vladimir Putin hovorí, že za útokom v Moskve stoja radikálni islamisti, ale stále naznačuje, že Ukrajina sa nejakým spôsobom zapojila do masakry? Je pre IS dôležité, aby ľudia uverili, že to spravil on?

Islamský štát zo svojho pohľadu zaznamenal obrovský úspech. Zabil veľa ľudí, bol schopný zasiahnuť veľký cieľ v regióne hlavného mesta Ruska a cez médiá si získal pozornosť na celom svete. Veľmi jednoznačne sa k útoku prihlásil. To, čo sa stalo, zapadá to do toho, ako IS funguje. Bol to brutálny čin zameraný na všetkých ľudí, čo tam boli. Samozrejme, že Moskvu to zaskočilo, lebo nedávno USA varovali, že v Rusku sa môže niečo stať. Američania nedokázali presne určiť čas, ale inak mali pravdu. Vláda Spojených štátov varovala svojich občanov, aby sa vyhli veľkým davom ľudí v oblasti Moskvy. Cieľ bol nakoniec presne v súlade s týmito podrobnosťami. Napriek tomu, že Rusko obviňuje Ukrajinu či USA alebo Britániu, väčšina ľudí, politici a médiá si jasne uvedomujú, že to bol Islamský štát. Myslím si, že IS je veľmi trpezlivý a chápe geopolitické napätie a súčasné mediálne i politické prostredie na Západe a vo svete. Takže to, čo sa deje, asi očakával, a tvrdo pracuje na tom, aby si za útok pripísal zásluhy.

Pekelná strela. Pozrite si, čím zabili USA šéfa Al-Kajdá Video Američanom sa v auguste 2022 podarilo zlikvidovať šéfa teroristickej siete Al-Kajdá Ajmána Zavahrího, ktorý sa skrýval v Afganistane. Zabili ho dve rakety Hellfire vypálené z dronu / Zdroj: US Air Force

Pripravil útok Islamský štát provincie Chorasán (ISKP), ktorý pôsobí v Afganistane?

Zatiaľ nemáme dostatok informácií, aby sme ho prepojili s afganskou pobočkou IS. Zodpovedalo by to však trendom. Varovania týkajúce sa ISKP zaznamenávame od roku 2023, jedno prišlo len pred pár týždňami z Nemecka. Zdá sa, že organizácia bola spojená aj s nedávnou streľbou v kostole v Istanbule. Rusi zase hovoria, že bunka ISKP plánovala útok na synagógu v oblasti Moskvy. Do príprav sa mali zapojiť ľudia zo Strednej Ázie. V tomto regióne sa ISKP intenzívne zameriava na tvorbu mediálneho obsahu, nábor ľudí, získavanie finančných prostriedkov a plánovanie útokov. Islamisti dokonca pracujú s tadžickými, uzbeckými a ruskými verziami svojej propagandy a kritizujú rôzne politiky každej z vlád v regióne. Zároveň vyzývajú svojich podporovateľov, aby zorganizovali útoky proti ruským civilným a vládnym cieľom. No o tom, akým spôsobom sa IS hlási k jednotlivým činom, rozhoduje jeho ústredné velenie.

Základná definícia terorizmu je založená na tom, že radikáli používajú násilie na dosiahnutie politických cieľov. Ako z tohto hľadiska vnímate útok v Rusku?

Islamský štát označuje Rusko za jedného z hlavných nepriateľov organizácie a dáva ho na podobnú úroveň ako Spojené štáty. O Moskve hovorí, že je to líder križiackeho východu. A ako prioritného nepriateľa vníma IS Rusko bez ohľadu na to, či Moskva súperí s Washingtonom. Prispela k tomu aj ruská intervencia v Sýrii a vojenské aktivity Kremľa v boji proti rôznym islamistickým skupinám vo východnej Afrike, v regióne Sahel a aj inde. Islamský štát Moskvu kritizuje i za jej vzťahy s Talibanom, ktorý v Afganistane bojuje s ISKP. Extrémisti tiež oslavovali inváziu na Ukrajinu, lebo veria, že poškodí ekonomiku Ruska a jeho svetové politické postavenie. IS je však rovnako veľmi nepriateľsky naladený proti Ukrajine. Kyjev vníma ako nástroj Západu, a teší sa, že vojna znamená rastúce riziko priameho konfliktu medzi USA a Ruskom. Myslím si, že čo sa týka útoku v Moskve, islamisti využili i to, že sa ruský spravodajský a bezpečnostný aparát teraz viac sústreďuje na iné veci, nie na hrozbu IS.

Čítajte viac Útok v Moskve: bola to falošná ruská operácia či džihádisti? Vysvetľuje expert

Trochu mi čítate myšlienky, lebo som sa chcel opýtať, ako IS vníma ruskú vojnu proti Ukrajine a či ju zaujíma.

Áno, sleduje ju. Aj keď sa pozriete napríklad na moju organizáciu a kolegov, monitorujeme rôzne kanály ISKP a celkovo Islamského štátu. Najmä tadžické siete každý deň zverejňujú spravodajské články o Rusoch a invázii, okupácii a vojne na Ukrajine. Veľmi pozorne to sledujú aj vo svojej oficiálnej propagande a, ako som spomínal, tento konflikt sa im páči. Oslavujú tiež rastúce napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou v súvislosti s Taiwanom a ďalšími problémami. Sledujú USA, Irán, Rusko i Čínu, a ak títo prioritní nepriatelia IS medzi sebou nejakým spôsobom bojujú, islamisti to vítajú. Oslavujú chaos, ktorý to prináša, a chystajú sa ho využiť vo svoj prospech.

Čítajte viac Ukrajina ako obetný baránok? Kremeľ zvaľuje vinu za masaker na Kyjev, aby zakryl vlastné zlyhanie. Podozrivých mučili

Rusko napadli teroristi, ale zároveň Moskva o útoku klame. Nehovoriac už o tom, že Kremeľ vedie brutálnu vojnu proti Ukrajine. Vidíte priestor na spoluprácu Západu s Ruskom v oblasti boja s terorizmom nad rámec výmeny informácií?

Je zložité povedať, či budeme svedkami nejakej koordinovanej akcie. Myslím si však, že bude aj naďalej existovať výmena informácií a kanály na komunikáciu a varovania pred teroristickými hrozbami. Spojené štáty dokonca takéto správy poskytli Iránu. A, ako sme už vraveli, varovali aj Rusko. Zároveň francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že ISKP sa viac ráz pokúšal zaútočiť na jeho krajinu, čo nie je prekvapujúce. Šéf Elyzejského paláca však tiež poznamenal, že sa diskutuje aj o hlbšom zapojení do vojny na Ukrajine. Predpokladám však, že bez ohľadu na geopolitické napätie, budeme s Ruskom aj naďalej zdieľať informácie týkajúce sa terorizmu.

Čítajte viac Odborník na terorizmus Beňuška: Útočiť na nás? Bola by to strata času a prostriedkov, hrozby sú výhradne interné

Slovenská vláda posilnila počas veľkonočných sviatkov bezpečnostné opatrenia. Hoci to do istej miery súvisí aj s predvolebnou prezidentskou kampaňou, aký má IS záujem o krajiny v strednej Európe?

Neviem, či vaša vláda robí správne kroky, ale je opodstatnené, ak zvýši ostražitosť vzhľadom na to, čo sa deje. Teroristi nemusia mieriť priamo na vás, ale môžu ich napríklad zaujímať logistické trasy v Európe i vo vašom regióne. Vo vašej krajine sa tiež môžu zamerať na diplomatické ciele a americké záujmy, ale aj na tie ruské či čínske. Vždy existuje podobné riziko. ISKP je aktívny vo Francúzsku či Nemecku a môže mať v úmysle zasiahnuť Európu alebo Severnú Ameriku. Takže existuje dôvod na posilnenie bezpečnostných opatrenia a na to, aby sa štáty zaoberali touto veľmi reálnou a vážnou hrozbou.