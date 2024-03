Viac zbrojenia na úkor civilnej výroby. V záujme Ukrajiny je Francúzsko pripravené rekvírovať

„Od slov k činom? Emmanuel Macron pravidelne opakuje, že Francúzsko musí prejsť na ‚vojnové hospodárstvo‘, aby podporilo Ukrajinu," poznamenal denník Le Monde. Noviny pripomenuli, že prezident pred dvomi mesiacmi hovoril so šéfmi zbrojoviek, ktorým prízvukoval, aby vyrábali viac a rýchlejšie. „Ak to nie je hrozba, tak je to veľmi silný tlak na zbrojársky priemysel," komentoval výrok šéfa rezortu obrany obchodný časopis L'Usine nouvelle.

Lecornu upozornil, že k zmienenému prípadnému kroku možno pristúpi v najbližších týždňoch. Odvolal sa pritom na minuloročný zákon o vojenskom plánovaní na obdobie 2024 – 2030, ktorý pripúšťa rekvírovať materiálne i ľudské zdroje, čiže prioritne ich využiť pre potreby ozbrojených síl.

Minister dal najavo nespokojnosť s nákupnými postupmi niektorých fabrík: často sa stáva, že majú poloprázdne sklady, pretože materiál si obstarajú až vtedy, keď dostanú konkrétnu objednávku. Šetrenie s výdavkami pri vytváraní zásob potom vedie k tomu, že nedokážu pokryť nečakane vysoký dopyt. „Francúzsko už stratilo niekoľko zákaziek na dodávku zbraní," upozornil L'Usine nouvelle. „Dopyt po francúzskych zbraniach je v zahraničí pritom vysoký, zvlášť to platí o delostrelectve a o radarových systémoch nasadených na Ukrajine," podčiarkla agentúra Reuters.

Lecornu išiel aj do podrobností. Zmienil sa o protilietadlovom raketovom komplexe Aster, ktorý vyrába fracúzsko-talianske konzorcium MBDA. Nedostatky nepripísal priamo tejto fabrike, chyby vidí inde: „Témouu je, aby subdodávatelia MBDA uprednostnili vojenské objednávky pred civilnými zákazkami." Francúzska armáda si vlani od tohto konzorcia objednala 200 rakiet Aster za 900 miliónov eur, ktoré by mala dostať do roku 2026.

Tieto rakety potrebujú nielen Ukrajinci. Le Monde pripomenul, že francúzske vojenské námorníctvo v Červenom mori od decembra minulého roku vypálilo 22 kusov Aster proti dronom, ktorými Húsiovia (jemenskí povstalci) útočia na obchodné lode.

Zdá sa, že Francúzsko sa už zlepšilo v jednej oblasti vojenskej výroby. Dlhé mesiace čelilo kritike, že nedokáže poskytnúť ukrajinskej armáde primeraný objem munície. Od vpádu ruských vojsk vo februári 2022 na Ukrajinu Paríž dodal Kyjevu 30-tisíc delostreleckých granátov, čo je veľmi malý počet. Lecornu teraz povedal, že cieľom je vyrobiť v tomto roku 100-tisíc kusov týchto granátov. „Pre našu armádu 20-tisíc, pre Ukrajinu 80-tisíc," spresnil minister.

Keby Lecornu naozaj chcel pristúpiť k tomu, čo nevylučuje ako možnosť, nerozhodol by o rekvizícii sám. Musel by príslušný návrh predložiť na rokovanie vlády a tá by mala konečné slovo. Zmienený zákon o vojenskom plánovaní parlament vlani zosúladil so zákonom o obrane, ktorý prešiel výraznou úpravou. „Bola to jeho prvá zásadná zmena od roku 1959," napísal server France Info.

Zákon o obrane síce obsahoval ustanovenie o možnosti rekvírovať, ale tá bola obmedzená. „Toto opatrenie sa mohlo uplatniť iba v prípade mobilizácie armády na francúzskom území," objasnil France Info. „V súčasnosti existujú nielen výhradne vojenské hrozby. Spájajú sa s kybernetickým priestorom, s vesmírom (zničenie satelitov), s moriami (likvidácia podmorských káblov," citoval tento server profesora práva Jeana-Paula Markusa v súvislosti s tým, že prípadný zásah štátu do výkonu vlastníckych práv majiteľov podnikov má nový kontext.

Treba zdôrazniť, že rekvírovať na základe zákona o obrane je dovolené výlučne pre vojenské účely. Znamená to napríklad, že štát nemôže využiť túto právnu normu, aby ukončil štrajk pracovníkov rafinérie, ani aby prinútil štrajkujúcich smetiarov vrátiť sa do práce.