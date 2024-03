Vyjadruje obavy z ofenzívy. Biden však potichu schválil Izraelu ďalšiu dodávku bômb a stíhačiek za miliardy

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v uplynulých dňoch ticho schválila ďalšiu dodávku bômb a stíhacích lietadiel Izraelu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. S odvolaním sa na nemenované zdroje z amerických ministerstiev obrany a zahraničia to dnes napísal americký denník The Washington Post (WP). Zároveň poukazuje na skutočnosť, že Spojené štáty Izraelu posielajú ďalšie zbrane, hoci verejne vyjadrujú obavy z očakávanej izraelskej invázie do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy s tým, že by mohla ohroziť životy státisícov palestínskych civilistov, ktorí tam utiekli pred bojmi na severe. Izraelská vláda sa k dodávke zbraní podľa WP odmietla vyjadriť.

Nový zbrojný balík podľa zdrojov WP obsahuje viac ako 1800 leteckých bômb typu MK84, čo je variant 900-kilogramovej bomby, a 500 bômb typu MK82 s hmotnosťou zhruba 230 kilogramov. WP v tejto súvislosti tiež píše, že armády západných krajín bomby prvého typu v husto obývaných oblastiach prakticky prestali používať vzhľadom na to, že dokážu zrovnať so zemou celé mestské bloky a spája sa s vysokým rizikom civilných strát na životoch. Izrael odmieta obvinenia z bezohľadného bombardovania a tvrdí, že straty na životoch z radov civilistov má na svedomí Hamas, pretože sa jeho bojovníci ukrývajú v rezidenčných štvrtiach.

Pri izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy zomrelo podľa úradov ovládaných Hamasom od októbra už najmenej 32 623 Palestín­čanov. Izrael vojnu v Pásme Gazy zahájil s cieľom Hamas úplne zničiť po teroristickom útoku z minulého 7. októbra, kedy ozbrojenci Hamásu a jeho spojencov v izraelskom pohraničí povraždili takmer 1 200 ľudí a zhruba 250 osôb zavliekli na palestínske územie. Pri prvom a doteraz jedinom pokoji zbraní na konci novembra bola prepustená necelá polovica rukojemníkov.

Gaza je na prahu hladomoru

Washington poskytuje Izraelu, svojmu dlhoročnému spojencovi, vojenskú pomoc vo výške 3,8 miliardy dolárov ročne, píše agentúra Reuters. Spojené štáty dodávajú Izraelu protivzdušnú obranu a muníciu, ale niektorí demokrati, vrátane mnohých Bidenových spojencov, mienia, že by USA mali pozastaviť zbrojné dodávky Izraelu, pokiaľ Izrael nezmierni obmedzenie vjazdu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ktoré je na prahu hladomoru, a nepredstavia konkrétne plány na ochranu civilistov pri plánovanom vpáde do Rafahu.

Do Rafahu pri hranici s Egyptom zo svojich domovov v iných častiach Pásma Gazy ušlo odhadom 1,2 milióna Palestínčanov. Podľa izraelských a amerických činiteľov tam sú štyri prápory Hamasu.

Biden tento mesiac povedal, že rozsiahla izraelská ofenzíva v Rafahu by predstavovala takzvanú červenú líniu. Vzápätí toto vyjadrenie ale zmiernil, keď dodal, že „Izrael nikdy neopustí“ a že „žiadna červená línia neexituje“.

Netanjahu návštevu zrušil

Americký prezident tiež požiadal predsedu izraelskej vlády, aby do Washingtonu tento týždeň vyslal tím bezpečnostných činiteľov, ktorým by americkí kolegovia navrhli alternatívy, ako eliminovať Hamas bez toho, aby bolo nutné vpadnúť do Rafahu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu návštevu zrušil, keď Spojené štáty nevetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzvala na dočasné prímerie v pásme Gazy a prepustenie rukojemníkov, ale neodsúdila Hamas.

Izraelskí predstavitelia podľa Bieleho domu nerozptýlili obavy Washingtonu z chystanej operácie v Rafahu, ale s preložením schôdzky vo Washingtone súhlasili.

Podľa plánu naopak Washington tento týždeň navštívil izraelský minister obrany Joav Galant. Ten okrem iného hovoril o tom, ako si Izrael musí zachovať vojenskú prevahu nad nepriateľmi.

Začiatkom marca WP napísal, že Spojené štáty od začiatku vojny v Pásme Gazy vlani v októbri schválili viac ako 100 zbrojných kontraktov s Izraelom, ktoré zahŕňali predaj a dodanie munície, bômb, ručných zbraní a ďalšieho vojenského materiálu.