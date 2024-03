ONLINE: Zelenskyj čaká na USA: Snažíme sa nájsť spôsob ako neustúpiť. Útoky na ruské rafinérie sa Američanom nepáčili

Ak nepodniknete kroky na prípravu novej protiofenzívy, Rusi ich podniknú. V tejto vojne sme sa naučili, že ak to neurobíte vy, spraví to Rusko, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre americký denník Washington Post.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 766 dní Pád ruskej stíhačky SU-35 pri Sevastopole Video

Čítajte viac 765. deň: Takmer 100 dronov a rakiet. Masívny ruský útok opäť cielil na ukrajinskú energetiku. Poliaci poslali do vzduchu lietadlá

5:00 V rozhovore pre americký denník Washington Post poslal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj americkému Kongresu ostrý odkaz v čase, keď ruské rakety búšili na juh Ukrajiny. Dajte nám zbrane na zastavenie ruských útokov, inak Ukrajina vystupňuje svoje protiútoky na ruské letiská, energetické zariadenia a iné strategické ciele.

Meškanie Kongresu pri schvaľovaní balíka vojenskej pomoci vo výške 60 miliárd dolárov stojí Ukrajinu veľmi veľa, poznamenal Zelenskyj. Armáda nebola schopná plánovať budúce operácie, zatiaľ čo zákonodarcovia sa hádali takmer šesť mesiacov. Varoval, že ťažko skúšané ukrajinské sily možno budú musieť ustúpiť, aby zabezpečili svoje frontové línie a ušetrili muníciu.

„Ak neexistuje žiadna podpora USA, znamená to, že nemáme žiadnu protivzdušnú obranu, žiadne rakety Patriot, žiadne rušičky pre elektronický boj, žiadne 155-milimetrové delostrelecké náboje,“ povedal. „Znamená to, že sa vrátime, ustúpime, krok za krokom, po malých krokoch,“ uviedol podľa Washington Post ukrajinský prezident. Bez dostatku munície je potrebné vrátiť sa späť, skrátiť prednú líniu frontu: "Ak sa to zlomí, Rusi môžu ísť do veľkých miest“.

„Snažíme sa nájsť nejaký spôsob, ako neustúpiť,“ pokračoval Zelenskyj. Ak front zostane stabilný, podľa Zelenského Ukrajina môže vyzbrojiť a vycvičiť nové brigády v tyle, aby viedli novú protiofenzívu ešte tento rok.

Zelenskyj zhrnul realitu tohto konfliktu s nulovým súčtom: „Ak nepodniknete kroky na prípravu ďalšej protiofenzívy, Rusko ich podnikne. To je to, čo sme sa naučili v tejto vojne: Ak to neurobíte vy, urobí to Rusko," uviedol pre americký denník.

Keďže sa Rusko zameralo na ukrajinskú energetiku a ďalšiu základnú infraštruktúru, podľa Zelenského nie je iná možnosť, než udrieť na ruské zariadenia. O tom svedčia aj útoky Ukrajincov na ruské rafinérie. Priznáva, že sa to vo Washingtone nestretlo s nadšením, reakcia nebola pozitívna. Uviedol však, že im nemôžu zakázať použitie zbraní, ktoré si vyrobili sami. „Použili sme naše drony. Nikto nám nemôže povedať, že to nemôžeme,“ povedal pre Washington Post.

Zelenskyj tvrdil, že ruské útoky na ukrajinskú energetickú sieť môže pribrzdiť len tak, že prinúti Rusko zaplatiť podobnú cenu. „Ak neexistuje protivzdušná obrana na ochranu nášho energetického systému a Rusi naň zaútočia, moja otázka znie: Prečo im nemôžeme odpovedať? Ich spoločnosť sa musí naučiť žiť bez benzínu, bez nafty, bez elektriny… to je spravodlivé,“ uviedol Zelenskyj. „Keď Rusko zastaví tieto kroky, zastavíme ich aj my,“ povedal.

Od Američanov žiada strely ATACMS s dlhým doletom, aby Ukrajnci mohli dostreliť na letiská na Kryme. Predpokladá, že v takom prípade by ich neohrozovali ruské lietadlá štartujúce z Krymu. "Keď Rusko vie, že môžeme tieto lietadlá zničiť, nezaútočia z Krymu. Je to ako s námornou flotilou. Vytlačili sme ich z našich výsostných vôd. Teraz ich vytlačíme z letísk na Kryme, uviedol pre Washington Post ukrajinský prezident.

Prezident USA je podľa Zelenského opatrný, pokiaľ ide o ruský jadrový útok. Ukrajinský prezident si nemyslí, že by Putin riskoval jadrovú vojnu, ale pripustil, že ruský vodca je nepredvídateľný: „Je to blázon. Na svete nie je nikto, kto by vám na 100 percent povedal, čo urobí. Preto je Biden opatrný,“ tvrdí Zelenskyj. Poučenie z vojny pre Zelenského je, že Putin mal byť zastavený skôr. Lenže Barack Obama nebol dostatočne rozhodný pri obsadení Krymu a Európa chcela mať pokoj na hraniciach a obchodovať s Ruskom.

Hádky v Kongrese stáli Ukrajinu čas a už si to nemôže podľa Zelenského dovoliť. Ak Ukrajina padne, Putin rozdelí svet na ruských priateľov a nepriateľov, povedal pre Washington Post.

4:55 Poľský premiér Donald Tusk pre európske média uviedol, že Európa znova vstúpila do predvojnového obdobia. Tiež upozornil na význam spoločnej obrany. Informovali o tom agentúry DPA a webová stránka stanice BBC.

„Nechcem nikoho vystrašiť, no vojna už nie je pojmom z minulosti,“ uviedol Tusk pre európske médiá. „Je skutočná a začala sa pred viac než dvoma rokmi,“ povedal.

Poľský premiér podľa svojich slov pozoruje zmenu myslenia v Európe. Nikto už viac nespochybňuje potrebu spoločnej obrany.

Tusk vo svojich vyjadreniach uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin bez akýchkoľvek dôkazov viní Ukrajinu z útokov na koncertnú halu na predmestí Moskvy a pociťuje potrebu zdôvodniť útoky na civilné ciele na Ukrajine, násilie ktorých narastá, píše BBC. Takisto pripomenul, že Rusko počas uplynulého týždňa po prvý raz za denného svetla zaútočilo na Kyjev hypersonickými strelami.

Poľský premiér tiež povedal, že Európa – bez ohľadu na výsledok amerických prezidentských volieb – bude pre Washington atraktívnejším partnerom, ak sa stane vojensky viac sebestačnou, píše denník The Guardian. Tiež žiadal urýchlenú pomoc pre Kyjev a povedal, že najbližšie dva roky vojny môžu o všetkom rozhodnúť.