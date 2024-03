Novinári, vráťte, čo ste uchmatli! Politico: Zdá sa, že na palube Air Force One kradnú všetci

K ráznemu kroku ich prinútila februárová cesta na západné pobrežie USA, počas ktorej sa v novinárskej sekcii lietadla stratilo hneď niekoľko predmetov. Tanieriky so zlatým okrajom, poháriky alebo vankúše mizli aj skôr, teraz ale krádeže došli nevídanej úrovne, píše bruselský server Politico.

„Skutočná vlna zločinu vo (Washingtone) DC,“ znie titulok Politica. „V istom zmysle je to veľmi odvážny zločin, pretože toto lietadlo a ľudia na jeho palube patria k najlepšie zabezpečeným subjektom na svete. A napriek tomu sa stalo škandalózne bežným rituálom, pri ktorom zlodeji hrdo diskutujú o svojich činoch a chvália sa ukradnutými predmetmi. Zdá sa, že na palube Air Force One kradnú všetci,“ píše server.

Keď americký prezident Joe Biden cestuje, v Boeingu ho v novinárskej sekcii sprevádza 13 žurnalistov. Počas letu im palubný personál ponúka občerstvenie, ktoré si médiá, rovnako ako let, hradia z vlastných rozpočtov. Na pamiatku sa rozdávajú balíčky bonbónov s prezidentskou pečaťou a Bidenovým podpisom, ďalšie suveníry je možné si zakúpiť, píše agentúra AFP.

Mnohí novinári napriek tomu majú pocit, že selfie z letiskovej plochy s Air Force One na pozadí nie je na pamiatku dostatočné a majú potrebu si odniesť aj niečo hmatateľné. Niekoľko zdrojov napríklad uviedlo, že jeden dlhoročný dopisovateľ z Bieleho domu organizoval slávnostné večere, pri ktorých sa jedlo podávalo na tanieroch so zlatým okrajom z Air Force One, ktoré si zjavne jeden po druhom nakradol počas svojich ciest s hlavou štátu. Začínajúci novinár zase rozprával, ako mu počas jeho prvej cesty prezidentským špeciálom skúsenejší kolega odporúčal, aby „si odniesol pohárik, že to tak robia všetci“, píše Politico.

„Ak ste nedopatrením niečo odniesli z lietadla, môžeme vám pomôcť to v pokoji vrátiť,“ napísala v e-maile kolegom predsedníčka asociácie novinárka NBC Kelly O 'Donnellová. V reakcii na jej e-mail jeden z novinárov do Bieleho domu doniesol odcudzený vyšívaný vankúš.

Podľa predstaviteľov Bieleho domu oboznámených s touto záležitosťou nebolo zmyslom strápniť jednotlivých novinárov, ale vyslať signál, že krádeže musia prestať. Bývalý úradník prezidentskej administratívy uviedol, že nešlo o "masívne krádeže. Išlo len o drobné, chronické podvody. Ale ocenili sme, že to O ‚Donnellová vzala vážne a poslala ten odkaz‘, uzatvára Politico.