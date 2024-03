Inšpirovali ich Slováci? Česi majú plné basy, chcú prudko znížiť tresty

Boris Susko: Zmeny trestnej politiky vracajú Slovensko zo stredoveku do modernej doby Video

“Kto neplatí alimenty, už do väzenia nepôjde. Za pestovanie marihuany pre vlastnú potrebu maximálne pol roka za mrežami. Opakované drobné krádeže po novom už bez spodnej hranice trestu. Nižší trest za propagáciu terorizmu aj za podvod. U majetkových a hospodárskych trestných činov viac domáceho väzenia a peňažných trestov. To sú najzásadnejšie zmeny v trestnom zákonníku, ktorého novelu ministerstvo spravodlivosti poslalo do pripomienkového konania,” uviedol server.

Revolučná novela radikálne mení trestné sadzby u mnohých trestných činov, zmyslom je znížiť naplnenosť českých väzníc, ktorá je na úrovni 97 percent, napísal iDnes.cz o zákone z dielne českého ministerstva spravodlivosti.

Prezidentka Čaputová o rozhodnutí Ústavného súdu Video

Radikálne prekopalo Trestný zákon nedávno aj Slovensko, kde tiež prišlo k výraznému zníženiu trestných sadzieb. Zákon prijal parlament napriek búrlivým protestom opozície, ktorá spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou dali podnet na Ústavný súd a žiadali predbežné opatrenie, aby Trestný zákon nevstúpil do platnosti. Ůstavný súd podnetu vyhovel, napriek tomu, že text novely zákona nebol ešte zverejnený v Zbierke zákonov. Časť zmien teda nevstúpila do platnosti. Ústavný súd zatiaľ nerozhodol o tom, či sú niektoré časti zákona v rozpore s ústavou. Tlak na zastavenie zmien Trestného zákonníka zaznieval aj z Bruselu. Koalícia argumentovala, že v okolitých krajinách vrátane Českej republiky sú tresty nižšie ako na Slovensku, opozícia zase, že ide o akúsi amnestiu pre ľudí blízkych súčasnej vládnej koalícii.

Čítajte viac Poprední českí advokáti sa pozreli na slovenskú novelu Trestného zákona. Ako ju vidia?

Odborníci v Česku zmeny kvitujú. “Vplyv to bude mať obrovský. Napríklad keď niekto páchal recidívne drobné krádeže v supermarkete, a preto mohol ísť až na niekoľko rokov do väzenia, je tam sadzba päť mesiacov až tri roky. Teraz spodná hranica trestu nie je, čo sudcom umožní páchateľa za mreže neposielať,“ uviedla Jana Smiggels Kavková, predsedníčka výboru Asociácie organizácií v oblasti väzenstva.

Novela trestného zákona počíta s väčším využívaním alternatívnych trestov, ako sú peňažné tresty, mediácia či domáce väzenie. Typicky u menej závažných trestných činov, ako je podvod, kde sa trestná sadzba znižuje z 5 až 10 rokov na 3 až 10 rokov, do úvahy pripadá aj peňažný trest alebo podmienka u prvotrestaných.

„Formálna úprava súčasného zákonníka často vynucovala nepodmienečný trest, keď sudca nemohol rozhodnúť inak, pretože päťročný trest neumožňoval udeliť podmienku. Znížením na tri roky dáva sudcom viac možností,“ kvituje podľa idnes.cz zmenu Miroslav Krutina, člen Únie obhajcov a predseda Českého helsinského výboru.