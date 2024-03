V španielskom Leóne majú veľkonočnú obyčaj s kurióznym názvom. Chodia "zabíjať Židov"

Napríklad v meste León na severozápade Španielska niektorí počas veľkonočného týždňa hovoria „idem zabíjať Židov“, čo ale znamená, že idú do baru popíjať koktail. Napísal o tom server The Times of Israel (ToI).

„Je to jednoducho taký výraz, napríklad poviete: Dáš si so mnou drink? Ok, tak poďme zabíjať Židov,“ vysvetlila Margarita Torresová, ktorá prednáša stredovekú históriu na Leónskej univerzite, používanie výrazu „matar judíos“.

Tiež sa podľa nej niekedy hovorí: „Koľko Židov si zabil?“, ale znamená to, koľko si vypil koktailov. Malo by sa ich vo veľkonočnom týždni vypiť 33, podľa veku, v ktorom bol ukrižovaný Ježiš.

V meste León, ktoré má asi 120-tisíc obyvateľov a kde podľa serveru ToI nežije väčšia židovská komunita, nepovažujú túto frázu za vulgárnu ani antisemitskú. Niektoré bary ju tiež počas Veľkej noci používajú na sociálnych sieťach ako reklamu.

„Cudzinci sa tomu čudujú, ale berú to s humorom,“ citoval ToI servírku Soniu Costaovú z miestneho baru. „Je to len taký výraz, ľudia sú tu naň navyknutí, nie je to nič rasistické,“ povedal José Manuel, zamestnanec iného baru v meste León.

Pôvod tejto leónskej frázy sa vykladá rôzne. Jedna z verzií ju spája s udalosťou z 15. storočia, keď jeden z miestnych šľachticov, zadlžený u židovského obchodníka, zorganizoval počas Veľkej noci pogrom do židovskej štvrte, aby obchodníka zabili, a on nemusel platiť dlh.

V Španielsku tiež do roku 2015 existovala obec, ktorá sa volala Castrillo Matajudíos a vo svojom názve teda tiež mala výraz „zabíjať židov“. Jej obyvatelia ale pred niekoľkými rokmi v referende rozhodli o premenovaní obce.