Diplomati zo 130 krajín si uctili pamiatku obetí teroru pri Moskve. Putin smúti po svojom, odkázal Peskov

Medzi prítomnými boli veľvyslanci zo Spojených štátov, krajín EÚ, Afriky a Latinskej Ameriky. Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti poznamenala, že medzi účastníkmi boli aj predstavitelia štátov označovaných Ruskom za nepriateľské.

Podľa webu ruského ministerstva zahraničných vecí sa na akcii zúčastnili vedúci a zamestnanci viac ako 130 diplomatic­kých misií.

Útok v Moskve, desiatky mŕtvych Video

Pre ruskú spoločnosť bol útok na Crocus City Hall šokom a dôvodom pre kritiku vedenia krajiny i tajných služieb, ktoré sú obviňované zo zlyhania a ignorovania varovaní západných tajných služieb.

Terčom kritiky je aj to, že ruský prezident Vladimir Putin sa ešte stále nestretol s preživšími alebo pozostalými po obetiach a ani nenavštívil miesto útoku – ako napr. túto sobotu západní diplomati vrátane diplomatov z Európskej únie a Spojených štátov.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v sobotu pre ruskú štátnu televíziu uviedol, že Putin sa s touto tragédiou vyrovnáva po svojom. „Verte mi, že ak aj na jeho tvári nevidíte slzy, neznamená to, že ho to nebolí. A to, čím prechádza, sotva niekto zažíva a pochopí,“ vyhlásil Peskov.

Vyšetrovanie teroristického útoku pri Moskve Video

Džihádisti z Islamského štátu sa od minulopiatkového útoku prihlásili k tomuto útoku už niekoľkokrát a mediálne kanály napojené na IS zverejnili i videá ozbrojených páchateľov v dejisku útoku.

Aj keď Putin napokon pripustil, že masaker vykonali „radikálni islamisti“, naďalej tvrdí, že Ukrajina bola doň nejakým spôsobom zapojená – pre tieto svoje tvrdenia však neposkytol žiadne dôkazy. Ukrajina svoju účasť na tomto útoku rozhodne popiera.

Tlačová služba ruského ministerstva pre mimoriadne situácie pre Moskovskú oblasť v sobotu potvrdila, že počet obetí útoku v Crocus City Hall sa zvýšil na 144. Ďalších 551 ľudí utrpelo zranenia. Medzi obeťami na životoch je aj päť detí.

K teroristickému útoku v koncertnej sále Crocus City Hall v Krasnogorsku došlo večer 22. marca, keď niekoľko ľudí spustilo paľbu na návštevníkov koncertu ruskej rockovej skupiny Piknik a založilo požiar.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) tento čin vyšetruje ako teroristický útok. Vo vyšetrovacej väzbe je nateraz deväť podozrivých osôb vrátane štyroch vykonávateľov ú­toku.