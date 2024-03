Musk opäť budí vášne. Vyjednávajte, inak stratíte prístup k Čiernemu moru, odkázal Ukrajincom

Roj ukrajinských dronov verzus ruský tank Video Ako ukrajinské drony zničili ruský tank. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Pre Ukrajinu to bolo tragické plytvanie životmi, keď zaútočila na väčšiu armádu, ktorá mala do hĺbky vybudovanú obranu, mínové polia a silnejšie delostrelectvo, zatiaľ čo Ukrajine chýbali obrnené jednotky alebo vzdušná prevaha! To mohol predvídať každý blázon,“ uviedol Musk k protiofenzíve Ukrajincov, všimli si novinky.cz.

Dodal, že vlani odporúčal, aby sa Ukrajina opevnila a použila všetky zdroje na obranu. Aj tak by však bolo ťažké udržať územie vzhľadom na fakt, že nemá veľké prírodné bariéry. Musk si myslí, že Rusko, vzhľadom na veľký odpor ľudí na západe Ukrajiny, nedokáže obsadiť celú Ukrajinu.

„Čím dlhšie bude vojna trvať, tým viac územia Rusko získa, kým nenarazí na Dneper, ktorý je ťažké prekonať. Pokiaľ však vojna bude trvať dlho, padne aj Odesa. Či Ukrajina stratí všetok prístup k Čiernemu moru, alebo nie, je podľa môjho názoru skutočnou zostávajúcou otázkou. Kým k tomu dôjde, odporúčam vyjednať dohodu,“ napísal kontroverzný miliardár.

Denník Ukrajinska pravda pripomenul, že rozhodnutie miliardára vypnúť satelitnú sieť Starlink, ktorú využívali ukrajinské jednotky, zmarilo predvlani útok na ruskú flotilu pri anektovanom Kryme.

Navyše sa nedávno objavili správy o tom, že ruská armáda na okupovaných územiach Ukrajiny používa Starlink a že terminály boli zrejme zakúpené prostredníctvom tretích krajín.