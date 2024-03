Tajná služba SBU pomohla odhaliť proruskú sieť v Prahe, píše Ukrinform

Ukrajinská tajná služba SBU pomohla českej kontrarozviedke odhaliť proruskú sieť v Prahe zameriavajúcu sa na ovplyvňovanie europoslancov. Napísala to ukrajinská tlačová agentúra Ukrinform s odvolaním sa na svoje zdroje. Tie agentúre povedali, že česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) odhalila pred blížiacimi sa júnovými voľbami do Európskeho parlamentu sieť, ktorú riadil spojenec ruského prezidenta Viktor Medvedčuk.

Zelenskyj: Putin je monštrum, nebojte sa jeho porážky Video

Proruská sieť platila politikom za to, aby v európskych médiách chválili Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina, píše Ukrinform, podľa ktorého propagandistická sieť tiež publikovala protiukrajinské a protieurópske materiály na platforme nazvanej Voice of Europe. Podľa zdrojov agentúry členovia siete usilovali o to, aby sa do Európskeho parlamentu dostalo čo najviac proruských politikov.

Čítajte viac Proruská špionážna sieť útočí proti EÚ: Poľsko a Česko spustili vyšetrovanie, majú zistenia týkajúce sa Slovenska

Český premiér Petr Fiala v stredu informoval o zaradení viacerých ruských subjektov na národný sankčný zoznam. Ide o spomínanú spoločnosť Voice of Europe, ktorá je v Česku zaregistrovaná na poľského občana. A figuruje na ňom novo tiež politik a podnikateľ Viktor Medvedčuk s politikom Arťomom Marčevským. Osoby novozaradené na sankčný zoznam sa usilovali o získanie vplyvu v krajinách Európskej únie a následne v Európskom parlamente (EP). Štát nemá informácie o tom, že by sa to týkalo českých politikov a občanov, povedal vtedy Fiala.

Čítajte viac Ukrajina pátra po manželke "Putinovho kmotra" Medvedčuka

BIS na sieti X napísala, že jej akcia odhalila, akým spôsobom Rusko vplyvovo pôsobí na území štátov EÚ a ako sa snaží ovplyvňovať politické procesy. Denník N medzitým uviedol, že BIS odhalila Ruskom organizovanú sieť, ktorá sa snažila v rôznych európskych krajinách ovplyvniť voľby do europarlamentu. Podľa kontrarozviedky sa v Prahe odovzdávala hotovosť protisystémovým politikom z Nemecka, ďalšie peniaze mierili na prevádzku proruského spravodajského webu, napísal server.

Ukrinform píše, že mnoho európskych politikov, ktorí boli stúpencami Putina, teraz utrpelo vážnu ranu, keďže mnohí europoslanci požadujú dôkladné vyšetrenie ruského vplyvu a potrestanie kolegov, ktorí dostávali ruské peniaze.

Andor Šándor: Putin nemôže povedať Rusom o vojne pravdu Video Archívne video.

Činnosťou proruskej siete sa zaoberajú podľa dostupných informácií aj spravodajské služby ďalších krajín. Na rozbití ruskej propagandistickej siete podľa skoršieho vyjadrenia belgického premiéra Alexandra De Crooa spolupracovali belgické a české spravodajské služby. Hovorca poľského vládneho koordinátora tajných služieb Jacek Dobrzyński pred pár dňami podľa portálu Onet oznámil, že poľská kontrarozviedka ABW vyšetruje činnosť proruskej špionážnej siete zameranej proti členským štátom a orgánom Európskej únie. Spolupracuje pritom s Českom. Šéf holandskej vlády Mark Rutte v piatok uviedol, že prípadom sa zaoberajú aj holandské spravodajské služby.