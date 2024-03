Rusko žiada, aby Ukrajina vydala šéfa tajnej služby, vraj sa podieľal na terorizme. Cynické, reaguje Kyjev

Vyšetrovanie teroristického útoku pri Moskve Video

Ruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že všetky útoky spáchané v poslednom čase na ruskom území, a to vrátane marcového teroristického útoku na koncertnú sieň pri Moskve so 144 mŕtvymi, majú spojitosť s Ukrajinou. Kyjev akýkoľvek podiel na atentáte odmieta, opakovane sa k nemu prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Výzvu Ruska považuje Ukrajina za cynickú.

Ruské ministerstvo tvrdí, že vyšetrovanie nedávnych útokov na jeho území ukázalo, že „všetky stopy ohľadom týchto zločinov vedú na Ukrajinu“. Popri marcovom útoku v Krasnogorsku pri Moskve ruská diplomacia spomína tiež bombový útok v kaviarni v Petrohrade, pri ktorom zomrel provojnový bloger známy ako Vladlen Tatarskij, útoky na Krymský most spájajúci južné Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom, či útok, ktorého obeťou sa stala dcéra nacionalistického ideológa Alexandra Dugina Darja.

Kyjev popiera, že by sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na teroristickom útoku na komplex Crocus City Hall pri Moskve, pri ktorom zahynulo 144 ľudí a vyše 500 bolo zranených. Spojitosť atentátu s Ukrajinou začali ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Vladimira Putina naznačovať už krátko po útoku z 22. marca. Tento týždeň ruskí vyšetrovatelia uviedli, že našli dôkazy o finančnej podpore útočníkom zo strany „ukrajinských nacionalistov“. K streľbe a založeniu požiaru sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát, ktorú považuje za zodpovednú aj Biely dom.

Moskva v nedeľu uviedla, že zaslala Kyjevu žiadosť o zadržanie a vydanie všetkých ľudí, ktorí sa podieľali na spomínaných činoch. Na zozname je podľa vyhlásenia ruskej diplomacie aj šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Maljuk, ktorý sa podľa ruských úradov priznal vo vyjadreniach poskytnutých tlači k podielu na bombovom útoku na Krymský most v októbri 2022. Rusko tiež tvrdí, že bude žiadať od Kyjeva odškodné pre obete útokov.

„Vyhlásenia o terorizme sú mimoriadne cynické vzhľadom na to, že prichádzajú od teroristov samotných,“ uviedla v reakcii ukrajinská tajná služba SBU. Dodala, že vyhlásenie prišlo v deň, keď si Ukrajina pripomína druhé výročie oslobodenia Buče a ďalších miest v okolí Kyjeva, ktoré na začiatku vojny v roku 2022 krátko okupovala ruská armáda. Podľa Kyjeva tam ruskí vojaci spáchali vojnové zločiny na civilnom obyvateľstve. „Ruské ministerstvo zahraničia zabúda, že je to Putin, ktorý figuruje na medzinárodnom zozname hľadaných osôb,“ uviedla ďalej tajná služba. Na ruského prezidenta v súvislosti so zavlečením ukrajinských detí do Ruska vydal v minulom roku zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu.

Západná tlač sa domnieva, že sa ukrajinské tajné služby mohli podieľať na niektorých z útokov, ktoré spomína ruské ministerstvo zahraničia. V októbri minulého roka denník The Washington Post napríklad napísal s odvolaním sa na svoje zdroje, že Ukrajina sa podieľala na útoku, ktorého cieľom mal byť pravdepodobne Dugin a pri ktorom zomrela jeho dcéra, či na útoku na Krymský most.