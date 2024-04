ONLINE: Česi našli viac munície pre Ukrajinu, peniaze na ňu sa ale ťažko skladajú

7:20 Na českú iniciatívu, ktorej cieľom je nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu z krajín mimo Európskej únie, už prispeli viaceré štáty, napriek tomu peniaze stále chýbajú. Vyhlásil to nedávno podľa estónskej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej stanice ERR estónsky minister obrany Hanno Pevkur. Okrem toho je podľa Pevkura potrebné navrhovanú muníciu skontrolovať, takže časť z nej sa na front môže dostať až koncom roka.

Podľa posledných informácií bude k dispozícii takmer dvakrát viac nábojov, ako sa pôvodne plánovalo, teda okolo 1,5 milióna kusov granátov, uvádza ERR s odvolaním sa na svoju televíznu stanicu ETV. S návrhom na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu mimo členských štátov únie prišiel český premiér Petr Fiala na mimoriadnom summite EÚ na začiatku februára. Prezident Peter Pavol neskôr na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii informoval o možnosti zakúpiť v tretích krajinách 800 000 granátov pre Ukrajincov.

K nákupu sa doteraz pripojila zhruba dvadsiatka krajín od Kanady cez Nemecko, Litvu, Fínsko či Holandsko a Luxembursko až po Island. Minister zahraničných vecí Ján Lipavský minulý týždeň novinárom v Bruseli povedal, že Praha zatiaľ od spojencov získala prostriedky na nákup prvých 300 000 kusov; o ďalších 500 000 kusov sa jedná. Český poradca pre národnú bezpečnosť Tomáš Pojar v polovici marca ČTK povedal, že prvé dodávky v rámci takzvanej českej iniciatívy by mali doraziť na Ukrajinu najneskôr v júni.

„Ak hovoríme o milióne nábojov, ide o tri miliardy eur. Sú rôzne kalibre, tie menšie sú o niečo lacnejšie. Bolo by skvelé, keby sa to všetko podarilo. V súčasnosti možno povedať, že chýba viac peňazí ako nábojov,“ uviedol teraz podľa ERR Pevkur. Chýbajúce peniaze sa podľa neho teraz hľadajú predovšetkým v krajinách severnej a strednej Európy. Francúzsko, ktoré uviedlo, že je pripravené prispieť viac, by sa malo prerokovať osobitne, píše estónska stanica.

Kedy by sa munícia mohla dostať na front, je teraz podľa Pevkura ťažké predvídať. Niektoré náboje by sa tam mohli dostať rádovo v mesiacoch, iné až koncom roka. Podľa Pevkura treba preveriť niektoré granáty od možných partnerov, aby sa zistilo, v akom sú stave a či sú použiteľné.

Taliansky denník Corriere della Sera pred pár dňami napísal, že Česko a ďalších 15 krajín, ktoré sa k iniciatíve pridali, uzavreli zmluvy pre dodávku delostreleckej munície Ukrajine a že sa nakoniec podarilo získať o 200 000 kusov viac, teda milión. Dodávky sa začnú v apríli, napísal denník.

Česká vláda v stredu schválila ďalší príspevok ČR do iniciatívy. Jeho výšku premiér Petr Fiala neuviedol, munícia podľa jeho vyjadrenia dorazí na miesto v rámci týždňov až mesiacov.