Ruský generál: Teroristov z Crocusu načipovali západné rozviedky

Znelo to ako prvoaprílový žart. Poradca ruského ministra vnútra to ale povedal so smrteľne vážnou tvárou. Bývalý šéf ruskej kancelárie Interpolu obvinil západné tajné služby z čipovania teroristov, ktorí predminulý piatok zaútočili na účastníkov koncertu v podmoskovskej hale Crocus.

Jeden z najkrvavejších teroristických útokov v novodobej histórii Ruska si podľa oficiálnej bilancie vyžiadal prinajmenšom 144 životov a viac ako 550 ranených. Hoci sa k nemu prihlásila stredoázijská odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a aj Moskva pripustila, že masaker spáchali islamistickí radikáli, ruskí predstavitelia neustále podsúvajú verejnosti teóriu o údajnej ukrajinskej a západnej stope.

So suverénne najabsurdnejšou hypotézou najnovšie prišiel generálmajor Vladimir Ovčinskij v ruskej štátnej televízii Prvý kanál. Západné spravodajské služby podľa neho mohli tadžickým vykonávateľom teroristického útoku implantovať neuroimplantáty a naprogramovať ich, aby v koncertnej sále Crocus chladnokrvne pozabíjali čo najviac ľudí.

Video so šokujúcimi výrokmi generála v zálohe, ktorý pôsobí ako poradca ruského ministra vnútra, zverejnil portál Moscow Times.

„Máme do činenia s príšerným experimentom. <…> Týmto bastardom vypli vedomie. S najväčšou pravdepodobnosťou tam kompexne zaúčinkovali psychotropné látky, neuropsychologické programovanie a možno aj – to tiež ukáže vyšetrovanie – implantované čipy,“ poznamenal Ovčinskij v diskusnej relácii Čas ukáže.

Neurobiológia už podľa Ovčinského umožňuje ovládať človeka na diaľku. Ako príklad uviedol projekt Elona Muska Neurolink, v rámci ktorého vedci implantovali čipy do mozgu ošípanej, aby ho tak pripojili k počítaču. Podľa Ovčinského sa týmto spôsobom americký multimiliardár snaží zo zvierat „urobiť ľudí“.

Generál tiež vyhlásil, že výsledky prvých expertíz ukázali, že obvinení zo spáchania teroristického útoku v Crocuse boli pod vplyvom silnej psychotropnej látky. „Paralyzuje vôľu, umožňuje ovládať človeka a odstraňuje všetky emocionálne vlastnosti,“ povedal Ovčinskij.

„Toto nie je akási pseudo-IS skupina, ale teroristický čin organizovaný na úrovni západných spravodajských služieb! Len oni majú také prostriedky na ovplyvňovanie ľudí,” zdôraznil.

Moderátor talk show Čas ukáže Anatolij Kuzičev sa k absurdnej konšpiračnej teórii Ovčinského vyjadril pre portál Podjom s rešpektom. Uviedol, že hostia, ktorých si pozýva do relácie, sú fundovaní experti, ktorí majú svoje vlastné zdroje. „Odborníci v našom programe nie sú náhodní ľudia, sú to vždy ľudia so serióznymi kompetenciami, so serióznou povesťou,“ uistil Kuzičev.

Môžu vôbec Rusi podobným konšpiračným teóriám uveriť? Alebo sa nad nimi len pobavene pochechtávajú?

Michail Chodorkovskij, v exile žijúci kritik a niekdajší politický väzeň Kremľa, patrí do druhej skupiny. „Chcel by som veriť, že za tými táraninami, ktoré Ovčinskij hovorí, je tiež čip a diaľkové ovládanie,“ napísal niekdajší ropný magnát na svojom telegramovom kanáli a uštipačne doplnil: „Ale on si poradí aj sám.“

Publicista Anton Orech ale vo výplodoch mysle poradcu ministra vnútra nevidí nič na smiech. Situácia s mentálnym stavom ruskej spoločnosti je na to podľa neho priveľmi bezútešná. „Dnes žijeme v čase, keď konšpiračné teórie víťazia nad realitou a zdravým rozumom. Ľudia už poznajú odpovede na všetky otázky a hľadajú len teórie, ktoré lepšie zodpovedajú týmto hotovým odpovediam. Hľadajú tých, ktorí tieto teórie lepšie odprezentujú,“ napísal na Telegrame. „Ak vám osobne pripadá zábavné počúvať o čipoch, tisíce ďalších ľudí na tom nevidia vôbec nič zvláštne a sú presvedčení, že to tak bolo,“ dodal skepticky.

Výsledky prieskumu agentúry OpenMinds potvrdzujú, že kremeľská propaganda, akokoľvek sa Západu môže zdať primitívna, na obyvateľov Ruska zaberá. Viac ako 50 percent Rusov sa domnieva, že za streľbu v koncertnej sále Crocus je zodpovedná Ukrajina. Informoval o tom denník Financial Times s odvolaním sa na údaje britsko-ukrajinskej online prieskumnej agentúry. Iba 27 percent Rusov z teroristického útoku obviňuje Islamský štát. Ďalších 6 percent opýtaných pripisuje vinu takzvanému „kolektívnemu Západu“, čiže Spojeným štátom, Veľkej Británii a Severoatlantickej aliancii.

Viac ako 75 percent respondentov pri tom označilo Putina za najspoľahlivejší zdroj informácií o útoku na Crocus, ukazujú dáta OpenMinds.

„Ak propaganda a úrady obviňujú Ukrajinu ako hlavný naratív, ľudia tomu uveria, pretože kontrola nad informačným priestorom je takmer absolútna,“ vysvetlil pre Financial Times úspech kremeľskej propagandy Denis Volkov, šéf nezávislého ruského sociologického ústavu Levada-centr.