ONLINE: Ukrajinská energetika dostáva po ruských úderoch ťažké rany, ale kolaps ju nečaká

7:05 Viac ako 5-tisíc kusov protitankových betónových zátarás, takzvaných dračích zubov, ukrajinská armáda nainštalovala v rámci budovania regionálneho obranného systému v Odeskej oblasti. Uviedlo to na komunikačnej platforme Telegram oddelenie strategickej komunikácie hlavného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Štátna administratíva oblasti hlási budovanie moderných opevnení, ktoré poskytujú systém zákopov, podzemných krytov a iných chránených miest pre personál aj techniku,“ konštatovalo oddelenie komunikácie hlavného veliteľa ukrajinskej armády. Zákopy sú chránené proti zaplaveniu, sú vodotesné a spevnené drevom a násypmi.

6:50 Bývalý šéf ruskej kancelárie Interpolu obvinil západné tajné služby z čipovania teroristov, ktorí predminulý piatok zaútočili na účastníkov koncertu v podmoskovskej hale Crocus. Znelo to ako prvoaprílový žart. Poradca ruského ministra vnútra to ale povedal so smrteľne vážnou tvárou.

Čítajte viac Ruský generál: Teroristov z Crocusu načipovali západné rozviedky

6:15 Nedávne ruské útoky spôsobili značné škody ukrajinskému energetickému systému, ale úplný kolaps je nepravdepodobný, uviedol v pondelok podľa agentúry Reuters šéf ukrajinskej národnej rozvodnej spoločnosti Ukrenergo Volodymyr Kudrickij.

Od 22. marca ruské sily takmer denne útočia na ukrajinské tepelné a vodné elektrárne, ako aj na hlavné siete, čo viedlo k výpadkom prúdu v mnohých regiónoch krajiny.

„Ich cieľom (Rusov) je zaviesť výpadky prúdu v niektorých veľkých ukrajinských mestách a naším cieľom je tomu zabrániť,“ povedal Kudrickij v rozhovore pre agentúru Reuters.

Najväčšia súkromná energetická spoločnosť v krajine DTEK uviedla, že útoky poškodili päť zo šiestich jej elektrární, ktoré stratili 80 % svojej kapacity. DTEK, ktorý uspokojuje asi štvrtinu potrieb krajiny, počas viac ako dvoch rokov vojny zažila, že jeho tepelné elektrárne a ďalšie zariadenia boli opakovane zasiahnuté ruskými raketami, bezpilotnými lietadlami a delostrelectvom.

Raketové útoky výrazne poškodili aj najväčšiu ukrajinskú vodnú elektráreň v Záporoží, ako aj stanice Kaniv a Dnister. Väčšinu elektriny na Ukrajine vyrábajú tri jadrové elektrárne, ale tepelná a vodná výroba sú kľúčové pre vyváženie systému počas špičiek spotreby.

„Najväčším problémom je teraz stav výroby elektriny, jej časti, ktorá vyrovnáva systém – čo je vodná a tepelná výroba. Rozsah škôd, na ktoré DTEK odkazuje, je zjavne veľký,“ povedal Kudrickij.

Povedal však tiež, že energetický systém krajiny nie je blízko kolapsu. „Určite nie sme krok od kolapsu. Kolaps je nekontrolované odstavenie väčšiny alebo celého energetického systému. Toto sa nestalo a nestane, tento scenár považujeme za nepravdepodobný,“ povedal.

Kudrickij povedal, že Ukrajina môže vidieť „lokalizované problémy“ v samostatných regiónoch, ako napríklad v meste Charkov na východe krajiny alebo v Odese na juhu.

Energetický systém Sovietskeho zväzu a neskôr Ukrajiny bol tradične založený na obrovských elektrárňach, ale takéto zariadenia je mimoriadne ťažké chrániť pred raketovým ostreľovaním.

„V prvom rade musíme premýšľať o našom výrobnom mixe a musíme premýšľať o tom, ako ochrániť naše výrobné aktíva pred (leteckými) útokmi,“ povedal Kudrickij. To by bolo možné len vtedy, ak by Ukrajina postavila stovky malých elektrární po celej krajine. „Tento proces sa musí začať okamžite,“ povedal pre Reuters.