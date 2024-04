Teším sa na zatknutie. Spisovateľka Rowlingová ostro odmieta nový zákon chrániaci transgender

Netolerujúce a neláskavé Slovensko? Transrodová modelkana Liberty Simon to vidí inak Video

Zákon považuje za trestné vyvolávanie nenávisti vyhrážaním alebo urážlivým správaním kvôli veku, zdravotnému postihnutiu, náboženstvu, sexuálnej orientácii a transrodovej identite. Páchateľom týchto trestných činov nanovo hrozí až sedem rokov väzenia. Škótsky premiér Humza Yousaf už skôr zákon označil za reakciu na „rastúcu vlnu nenávisti“.

Nová norma vyvolala obavy, že definícia takýchto trestných činov je príliš nejednoznačná a mohla by ohroziť slobodu prejavu. Zákon tiež podľa svojich kritikov nechráni pred prejavmi nenávisti ženy. Tie chce škótska vláda zahrnúť do chystaného osobitného zákona proti mizogynii.

„Zdá sa, že škótski zákonodarcovia kladú väčší dôraz na pocity mužov, ktorí predvádzajú svoju predstavu ženskosti, či už akokoľvek mizogýnne alebo oportunisticky, ako na práva a slobody skutočných žien a dievčat,“ napísala autorka príbehu o Harrym Potterovi.

V sérii príspevkov označila Rowlingová za muža niekoľko transgenderových žien, medzi ktorými boli odsúdenci za znásilnenie, aktivisti za práva transrodových osôb a ďalšie verejné osobnosti. Podľa nej je „sloboda slova a presvedčenia“ pri konci, ak bude presný opis biologického pohlavia postavený mimo zákon.

„V súčasnosti som v zahraničí, ale ak to, čo som tu napísala, možno podľa nového zákona považovať za trestný čin, teším sa, že budem zatknutá, keď sa vrátim do rodiska škótskeho osvietenstva,“ napísala Rowlingová. V príspevku na sieti X opatrenom nadpisom „Apríl!“ zároveň poznamenala, že len žartuje a že je zrejmé, že všetci ľudia, o ktorých sa zmiešala, „vôbec nie sú ženy, ale muži, do posledného z nich“.

Rowlingová v minulosti opakovane tvrdila, že transrodové ženy nie sú ženy. Minulý týždeň sľúbila, že bude aj naďalej „nazývať muža mužom“ a že nebude mazať svoje staršie príspevky na sociálnych sieťach, kde toto robí.

Medzi prominentných kritikov škótskeho zákona podľa serveru Independent patrí okrem Rowlingovej aj americký miliardár a vlastník sociálnej siete X Elon Musk. Na 200 ľudí dnes proti norme demonštrovalo pred škótskym parlamentom.