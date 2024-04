Ukrajine hrozí, že neudrží frontovú líniu. Rozpadajúce sa bojisko nemusia zachrániť ani USA

Zásadnému ukrajinskému neúspechu na bojisku by podľa nich nemuselo predísť ani schválenie ďalšieho balíka americkej pomoci vo výške 60 miliárd amerických dolárov, na ktorý Ukrajina napäto čaká už niekoľko mesiacov.

Zničenie raketového systému Patriot na Ukrajine Video

Rusom sa pravdepodobne podarí „preniknúť cez frontovú líniu a na niektorých miestach spôsobiť jej zrútenie“, citoval portál svoje zdroje. Predpovedať, na akom mieste frontu, idúci od Sum a Charkova na severe až k Odese na juhu, sa Rusi pokúsia o prelom, sa ale podľa neho zatiaľ nedá.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno varoval, že Ukrajinci budú musieť pomaly ustupovať a že do ruských ruských by mohli padnúť aj veľké ukrajinské mestá, ak americký Kongres v skorej dobe neschváli očakávaný balík pomoci.

Ale ani americká pomoc by nemusela stačiť, domnievajú sa ukrajinskí vojenskí predstavitelia. „Nie je nič, čo by mohlo v súčasnosti Ukrajine pomôcť, pretože nie sú žiadne zásadné technológie, ktoré by dokázali kompenzovať veľké masy vojakov, ktoré na nás Rusko pravdepodobne vrhne. Takéto technológie nemáme a ani Západ ich nemá v dostatočnom množstve,“ povedal denníku Politico jeden z jeho zdrojov z ukrajinskej armády.

Neradostné vyhliadky podľa tohto zdroja môžu zvrátiť jedine odhodlanie a odolnosť Ukrajincov alebo chyby, ktorých sa dopustí Rusko, ako v prípadoch, keď pri útokoch zbytočne prichádzalo o veľké množstvo vojakov a techniky.

Dodávky zbraní zo Západu prichádzajú podľa ukrajinských predstaviteľov neskoro a v nedostatočnom množstve. Jeden zo zdrojov portálu v tejto súvislosti pripomenul, že bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj už skôr poukazoval na skutočnosť, že aj zbraňové systémy považované za prelomové po čase strácajú efektivitu, pretože ruské sily sa im vedia rýchlo prispôsobiť. „Používali sme napríklad úspešne riadené strely Storm Shadow / SCALP, ale len krátko. Rusi sa stále učia. Nedávajú nám druhú šancu,“ uviedol zdroj portálu.

„Často dostávame zbraňové systémy vo chvíli, keď už nie sú relevantné,“ oznámil iný vysokopostavený armádny činiteľ s tým, že príkladom sú americké stíhačky F-16. Ukrajinskí piloti v súčasnosti prechádzajú výcvikom v ovládaní týchto strojov. Očakáva sa, že ukrajinské sily budú môcť tieto stíhačky nasadiť v lete, podotýka Politico. „Každá zbraň má svoj čas. F-16 boli potrebné v roku 2023, pre rok 2024 nebudú to pravé,“ uviedol ukrajinský činiteľ.

Ukrajinskí predstavitelia sa zhodujú, že Ukrajina teraz potrebuje skôr drony a základné prostriedky, ako je munícia. Odhadujú, že Ukrajina by teraz potrebovala štyri milióny delostreleckých granátov a dva milióny dronov. Niekoľko spojencov pod vedením Česka sa Ukrajine v blízkej dobe chystá poskytnúť asi 1,5 milióna delostreleckých granátov, pripomenul portál.