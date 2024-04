Kyjev volá o pomoc. Žiada z celého sveta všetky zbrane typu, ktoré chránili aj slovenské nebo

Tento systém využívalo niekoľko mesiacov aj Slovensko, keď vláda Eduarda Hegera na jar 2022 darovala Ukrajine komplex protivzdušnej obrany S-300 sovietskej výroby. Slovenské nebo vtedy chránili štyri batérie Patriot. Dve požičalo Nemecko a po jednej USA a Holandsko.

NATO má 75. Bojuje v novej studenej vojne? Aliančné sily cvičia v blate i na snehu Video Zdroj: NATO

Minister Kuleba vyhlásil, že všetky Patrioty nachádzajúce sa vo svete treba dodať Ukrajine. Výzvu adresoval šéfom diplomacie členských štátov NATO. „Ukrajina je v súčasnosti jediný štát na svete, ktorý sa takmer každý deň bráni proti balistickým raketám. Znamená to, že všetky batérie Patriot, ktoré je možné poskytnúť Ukrajine, treba dodať na Ukrajinu podľa možnosti čo najrýchlejšie. Dôležitejšie miesto pre ne neexistuje," citovala ho agentúra UNIAN. Kyjev zdôvodňuje obrovský dopyt po Patriotoch tým, že v posledných týždňoch ruská armáda zintenzívnila ostreľovanie ukrajinského územia.

Ukrajina ako vzor? NATO precvičuje protivzdušnú obranu Video Zdroj: NATO

V súčasnosti sa Patrioty nachádzajú vo výzbroji sedemnástich krajín (vrátane USA a Ukrajiny, ktorá ich doteraz dostala vo veľmi malom počte). O naliehavej potrebe posilniť nimi ukrajinskú armádu sa už na konci februára zmienil na tlačovke prezident Zelenskyj: „Keby Ukrajina v najbližších mesiacoch získala desať Patriotov pre svoje kľúčové priemyselné centrá, keby sme tieto systémy použiť bližšie k frontovej línii, Rusi by sa k nám nepriblížili, ustúpili by. Rozbili by sme ich obranu a posunuli sa dopredu. Desať Patriotov by dramaticky zmenilo situáciu."

Patrioty v akcii Video Zdroj: US Army

Teraz sa Zelenskyj vrátil k tejto téme. „Rôzne mestá a dediny trpia terorom," povedal vo videonahrávke na sociálnej sieti Telegram. Konkretizoval, že v ohrození sa ocitol Charkov, čo je veľké mesto na severovýchode Ukrajiny neďaleko hraníc s Ruskom. Stáva sa totiž častejším terčom útokov balistických rakiet a dronov s výbušninami. Prezident upozornil, že fakty jasne naznačujú, že získanie Patriotov je nevyhnutné. „Počas marca ruská armáda zaútočila na Ukrajinu viac ako s 400 raketami rôznych typov, nasadila viac ako 600 výbušných bezpilotných lietadiel a vyše 3-tisíc riadených leteckých bômb, čo poukazuje na to, že potrebujeme Patrioty," zdôraznil vo svojom pravidelnom videopríhovore.

Ukrajina má k dispozícii päť až sedem Patriotov (údaje sa rôznia). Jej najvýznamnejší dodávateľ zbraní však v prípade tohto systému doteraz nevyšiel v ústrety. „Sme vďační za všetko Spojeným štátom, za veľkú pomoc pre nás. Ale jedna vážna vec – Patrioty, ktoré sa tu nachádzajú, nie sú z USA," upozornil Zelenskyj pred týždňom v rozhovore pre televíznu stanicu CBS News.

Kuleba v interview pre agentúru Reuters povedal, že nadchádzajúce dva dni, ktoré strávi v Bruseli, bude apelovať na členské štáty NATO, aby sa ku Kyjevu správali s väčším porozumením. „Je to taký veľký problém? Nie je možné vyhovieť minimálnej požiadavke Ukrajiny?" uviedol v súvislosti s tým, že podľa Zelenského by ďalších desať Patriotov zásadne zmenilo situáciu. Dodal, že vo svete je dovedna funkčných približne sto týchto systémov. Kuleba ďalej poukázal na to, že ukrajinská protivzdušná obrana čelila v marci výraznému náporu: „Rusi na nás zaútočili 94 balistickými raketami, ktoré sú oveľa rýchlejšie ako bežne používané riadené strely, a je ťažšie ich zostreliť."

Kuleba zopakoval časté tvrdenia Kyjeva, že vojenská porážka jeho štátu by neukončila ruské ťaženie: „Ak Ukrajina nevyhrá vojnu proti Rusku, nepreháňam, keď poviem, že Európa sa ocitne vo vojne a rakety budú padať na Brusel a na ďalšie európske mestá." Dodal, že poskytnutím Patriotov členské štáty NATO uchránia aj seba pred ruskou hrozbou.

Čo sa týka USA, nie je vylúčené, že sa obávajú, že Ukrajinci by mohli využiť Patrioty nielen na vlastnú obranu, ale s ich raketami zasiahnuť aj územie Ruska. Washington pritom už v decembri 2022 naznačil, že by niekoľko týchto systémov mohol zo svojho arzenálu poslať na Ukrajinu. Ako vyplýva z vyjadrenia Zelenského, dosiaľ sa to neudialo. Na druhej strane to boli Američania, kto poskytol ukrajinským vojakom výcvik pri obsluhe tohto systému protivzdušnej obrany. Na jar 2023 priletelo do USA 65 mužov a žien, ktorí sa učili narábať s Patriotmi. Absolvovali intenzívny kurz: učili sa obsluhovať systém šesť dní v týždni (voľno mali iba v nedeľu), každý deň sa im inštruktori venovali od siedmej hodiny ráno do šiestej hodiny večer.

Nasadenie Patriotov si Ukrajinci veľmi pochvaľujú. Tvrdia, že s nimi dokážu zostreliť aj hypersonické balistické rakety typu Kinžal, ktoré Rusko označuje za pýchu svojho moderného zbrojného priemyslu. Čo sa týka druhej strany, Rusi sú presvedčení, že z mála kusov Patriotov, ktorými disponuje Ukrajina, sa im nedávno podarilo zlikvidovať jeden z týchto systémov.