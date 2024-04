Stoltenberg: USA nás potrebujú, šírime mier a prosperitu. V sídle NATO oslavujú výročie vzniku aliancie

NATO má 75. Bojuje v novej studenej vojne? Aliančné sily cvičia v blate i na snehu Video Severoatlantická aliancia vznikla 4. apríla 1949. Aj po 75 rokoch sa NATO pripravuje na odstrašenie všetkých nepriateľov. / Zdroj: NATO

„Európa pre svoju bezpečnosť potrebuje Severnú Ameriku. Spravodlivé rozdelenie bremena je nevyhnutné. A Európa investuje viac. Oveľa viac. V tomto roku bude väčšina spojencov NATO investovať do obrany minimálne dve percentá svojho HDP,“ povedal Stoltenberg. „Severná Amerika ale zároveň potrebuje Európu. Európski spojenci poskytujú armádu svetovej triedy, rozsiahle spravodajské siete a jedinečnú diplomatickú silu,“ dodal s tým, že „prostredníctvom NATO majú Spojené štáty viac priateľov a spojencov ako ktorákoľvek iná veľmoc“.

„Neverím len v Ameriku. Rovnako ako neverím len v samotnú Európu. Verím spolu v Ameriku a v Európu. V NATO. Pretože spolu sme silnejší a bezpečnejší,“ vyhlásil generálny tajomník aliancie.

Dnešná ceremónia sa v Bruseli odohrávala v takzvanej Agore, čo je rozsiahly zastrešený priestor prepájajúci celý moderný komplex aliančnej centrály. Slovensko na oslave a rovnako aj na rokovaní ministrov zahraničia v tieto dni v Bruseli zastupuje šéf rezortu Juraj Blanár.

Foto: SITA/AP, Geert Vanden Wijngaert Belgicko, Juraj Blanár, Washingtonská zmluva, NATO, Brusel Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár, počas príhovoru pri pôvodnej Washingtonskej zmluve počas slávnostného ceremoniálu pri príležitosti 75. výročia NATO v sídle NATO v Bruseli, 4. apríla 2024.

Stať sa členom NATO bolo jedno z najdôležitejších rozhodnutí v histórii Slovenska, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár v Bruseli počas slávnostných príhovorov k 75. výročiu založenia Aliancie.

Takzvaná Severoatlantická zmluva bola podpísaná vo Washingtone 4. apríla 1949. Práve tento dokument, niekedy podľa miesta podpisu nazývaný Washingtonskou zmluvou, bol teraz k videniu aj na ceremónii v Bruseli. Do sídla NATO špeciálny exponát pricestoval v utorok. Zakladajúci dokument NATO podpísalo v roku 1949 desať krajín západnej Európy, USA a Kanada.

Foto: SITA/AP, Geert Vanden Wijngaert Washingtonská zmluva NATO, Brusel, sídlo Severoatlantickej aliancie Washingtonská zmluva vystavená počas ceremónie pri príležitosti 75. výročia NATO v sídle NATO v Bruseli 4. apríla 2024.

„Na začiatku sme mali 12 členov. Dnes je nás 32, takže musíme niečo robiť správne,“ poznamenal počas ceremónie Jens Stoltenberg. „Pomohli sme šíriť mier, demokraciu a prosperitu po celej Európe. A dnes tiež oslavujeme významné výročia mnohých našich členov,“ dodal.

Dnešná ceremónia bola totiž zároveň pripomienkou rozšírenia aliancie o nových členov. Česko vstúpilo do NATO spoločne s Poľskom a Maďarskom v roku 1999, tento rok teda oslavuje 25. výročie vstupu. Výročie oslavujú aj Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Rumunsko a Bulharsko, ktoré sa stali členmi v roku 2004, a Chorvátsko a Albánsko, ktoré tak urobili o päť rokov neskôr.

NATO nebude súčasťou vojny na Ukrajine

Jens Stoltenberg večer v rámci zasadnutia ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie v Bruseli pred novinármi uviedol, že v posledných dňoch hovoril s maďarským premiérom aj šéfom maďarskej diplomacie, aby reagoval na obavy Budapešti ohľadom úlohy NATO na Ukrajine.

„Mal som dobrý dialóg s Petrom Szijjártom, za posledný týždeň som dvakrát hovoril s premiérom Viktorom Orbanom a teraz, keď sme začali spolu plánovať, som si istý, že dokážeme reagovať na obavy, ktoré Maďarsko vyjadrilo a nájsť spôsoby, ako dosiahnuť konsenzus,“ povedal Stoltenberg.

Maďarský minister zahraničných vecí v stredu pred začiatkom stretnutia ministrov zahraničných vecí NATO na platforme X napísal, že Maďarsko nepodporí žiadny návrh, ktorý by mohol priviesť Alianciu bližšie k vojne alebo zmeniť z obrannej koalície na útočnú.

Stoltenberg spresnil, že je presvedčený, že tieto otázky sa budú riešiť v najbližších týždňoch.

„NATO je a zostane obrannou alianciou a nebude súčasťou konfliktu na Ukrajine. Nesmieme zabúdať, že ide o agresívnu vojnu vyvolanú ruskou inváziou do inej krajiny. Ukrajina má podľa medzinárodného práva právo brániť sa. A my ako priatelia Ukrajiny máme právo podporovať Ukrajinu pri uplatňovaní jej práva na sebaobranu, aj podľa medzinárodného práva. To z nás nerobí súčasť konfliktu a pevnejší rámec NATO na koordináciu pomoci to nezmení,“ vysvetlil Stoltenberg počas tlačovej konferencii na konci prvého dňa rokovaní.