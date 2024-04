Kŕmili Gazu, Izrael ich zabil. Vyšetria ich smrť?

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

World Central Kitchen je nezisková mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založil španielsko-americký šéfkuchár José Andrés. Zameriava sa na dodávky potravín do oblastí, ktoré postihli prírodné katastrofy či vojny.

Vedel Izrael, na koho strieľa?

"Nebola to len nešťastná situácia, že, ejha, bombu sme zhodili na nesprávne miesto,“ povedal pre agentúru Reuters Andrés.

Podľa neho izraelskí vojaci vedeli o humanitárnych pracovníkoch, ktorí sa pohybovali v jasne označenom konvoji s pestrofarebnými logami organizácie. Ich prácou bolo uskladnenie viac ako 100 ton potravín v meste Dajr al-Balah. "Zamerali sa na nás v dekonfliktnej zóne, v oblasti kontrolovanej izraelskými ozbrojenými silami. Vedeli, že to boli naše tímy, ktoré sa po tej ceste pohybovali s tromi autami,“ tvrdí Andrés.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Andres Kudacki World Central Kitchen, José Andrés Zakladateľ organizácie World Central Kitchen José Andrés

„Chcem sa vyjadriť veľmi jasne. Útok nebol uskutočnený s úmyslom poškodiť humanitárnych pracovníkov World Central Kitchen,“ vyhlásil generál Herci Halevi. Veliteľ izraelského generálneho štábu uviedol, že to bola vážna chyba, ktorá sa nemala stať a ku ktorej došlo po nesprávnej identifikácii v noci počas vojny vo veľmi zložitých podmienkach.

Šéf organizácie World Central Kitchen však odmietol izraelské vysvetlenie, že útok bola iba nešťastná náhoda. "Aj keby sme sa nekoordinovali s izraelskými obrannými silami, žiadna demokratická krajina a žiadna armáda sa nemôžu zameriavať na civilistov a humanitárnych pracovníkov,“ zdôraznil pre Reuters Andrés.

Izraelský denník Haarec s odvolaním sa na zdroje v armáde napísal, že vojaci sa vraj domnievali, že v skupine sa nachádza ozbrojený muž, ktorý by mohol patriť k Hamasu. Otázkou však je, prečo by pre jedného človeka Izraelčania mali systematicky zlikvidovať celý humanitárny konvoj, ktorý bol úplne jasne označený.

Haarec napísal, že keď prvá strela trafila auto v kolóne, tí, čo prežili, sa rozbehli schovať k ďalšiemu vozidlu. Odtiaľ oznámili svojim ľuďom, že ich ostreľujú. O niekoľko sekúnd neskôr však už Izraelčania zničili aj toto vozidlo. Tretie auto v konvoji sa priblížilo a keď jeho pasažieri vyšli na pomoc zraneným, bolo zasiahnuté aj toto vozidlo. Ako vyplýva zo satelitných snímok, prvé a posledné auto boli od seba vzdialené viac ako kilometer na tej istej ceste.

Vážny problém

"Smrť humanitárnych pracovníkov v Gaze poukazuje na širší a vážny problém v rámci ozbrojených síl Izraela, ktorý má hrozivé následky pre nevinných ľudí. Je to nedostatok disciplíny. Ten existuje na všetkých úrovniach armády od úplného vrcholu až po najnižšie štruktúry a je súčasťou vysvetlenia tragického zabitia humanitárnych pracovníkov,“ uviedol pre Pravdu analytik Ahron Bregman z univerzity King's College v Londýne, ktorý slúžil v izraelských ozbrojených silách až do hodnosti majora.

Expert naznačil, že príliš neverí tomu, že sa dozvieme celú pravdu o krvavom incidente. "Izraelčania sa na to pozrú, aby nahnevanému a frustrovanému svetu ukázali, že s tým niečo robia. No bude to len ďalšie kvázivyšetrovanie. Urobia ho a prestanú to riešiť vzhľadom na minulé skúsenosti. Rátajú s tým, že svet sa postupne bude zaoberať inými vecami a zabudne na to. Táto udalosť by mala mať vážny vplyv na vojnu, ale nemyslím si, že sa toho dočkáme. Dôvodom je, že konflikt v Pásme Gazy je momentálne menej intenzívny. Ďalší veľký útok, čo by mal byť vstup do mesta Rafah, je otázkou týždňov. Kým sa naň Izraelčania odhodlajú, ak vôbec, incident, o ktorom hovoríme, bude, ako som povedal, takmer zabudnutý,“ myslí si Bregman.

Operáciu proti teroristom z Hamasu spustil Izrael vlani, keď palestínski extrémisti zavraždili 7. októbra viac ako 1 130 ľudí a zobrali si okolo 250 rukojemníkov. Izraelská armáda v Pásme Gazy podľa miestnych úradov odvtedy zabila okolo 33-tisíc miestnych obyvateľov, z toho približne 13-tisíc detí a deväťtisíc žien. Izrael za to čelí obvineniam z genocídy, ktoré odmieta a argumentuje, že zlikvidoval už deväťtisíc teroristov.

Organizácia World Central Kitchen po zabití svojich pracovníkov zastavila v Pásme Gazy svoje aktivity, čo len zhorší situáciu ľudí, ktorí tam žijú. „Civilisti čelia mesiacom konfliktu, niekoľkokrát ich vysídlili a boli svedkami smrti tisícov. Humanitárne organizácie nie sú schopné vykonávať svoju prácu bezpečne. Zdravotnícky systém čelí šoku za šokom, pacienti strácajú prístup k pohotovostnej starostlivosti,“ opísal na sociálnej sieti Twitter (X) situáciu v Pásme Gazy Medzinárodný výbor Červeného kríža.

Rastie preto tlak na západné štáty, najmä USA, aby využili svoj vplyv na Izrael i tak, že mu prestanú dodávať zbrane. Cieľom je minimálne dosiahnutie humanitárneho prímeria v Pásme Gazy.

Americký prezident Joe Biden označil smrť pracovníkov World Central Kitchen za tragédiu. "Uprostred vojny poskytovali jedlo hladným civilistom. Boli statoční a obetaví. Vyšetrovanie musí byť rýchle, musí označiť zodpovedných a jeho zistenia musia byť zverejnené,“ povedal Biden.

Poľský premiér Donald Tusk tiež žiada okamžité vyjasnenie okolností vedúcich k tragédii a vyzval na odškodnenie obetí.