V blízkosti parížskej väznice objavili nelegálny tunel

Pracovník spoločnosti Enedis, ktorá spravuje elektrickú distribučnú sieť, minulý týždeň pracoval „v šachte pre elektrické prípojky“ asi 450 metrov od väznice La Sante, uviedol policajný zdroj. Na mieste činu sa našli „vrecia so sutinami a posteľ“, dodal zdroj.

Guillaume Durand, predstaviteľ radnice v 14. parížskom obvode uviedol, že pochybuje, že by sa pracovalo na premyslenom pláne úteku z väznice. „Je to štvormetrový tunel, v slepej uličke na rue de la Sante, ale viac ako 500 metrov od väznice,“ povedal.

„Polícia sa domnieva, že je to skôr niečo, čo by malo za cieľ uľahčiť príchod do katakomb, teda prácu katafilov,“ povedal s odkazom na tajných prieskumníkov parížskych katakomb. Radnica už podľa neho na miesto poslala človeka, aby vytvorenú dieru uzavrel.

Parížske katakomby patria medzi obľúbené atrakcie mesta a ročne prilákajú približne 500 000 oficiálnych návštevníkov.