Po útoku pred školou neďaleko Paríža zomrel tínedžer. Starosta hovorí o „masakri“

Zraneného chlapca v uličke našiel náhodný okoloidúci. Starosta obce hovorí o „masakre“. Násilnosť činu Francúzsko šokovala, úrady ho vyšetrujú ako vraždu, píšu médiá. Prezident Emmanuel Macron dnes sľúbil nové programy na pomoc so zvládaním rastúcej agresivity detí.

Chlapca už vo štvrtok zdravotníci oživovali, v noci podstúpil operáciu a dnes krátko popoludní zomrel, cituje stanica BFM TV z vyjadrenia prokuratúry. Tá nariadila pitvu. Potom, čo napadnutý zomrel, kriminalisti prehodnotili čin z pokusu o vraždu na vraždu, majú tiež podozrenie na „skupinové násilie“.

„Nemôžeme prehliadať to, čo sa deje. Žijeme v spoločnosti, ktorá je stále násilnejšia. Násilie stále viac bez zábran pozorujeme aj u dospievajúcich a niekedy u stále mladších dospievajúcich,“ uviedol Macron pri návšteve školy v deviatom parížskom obvode.

Viry-Châtillon je mesto s 30-tisíc obyvateľmi južne od Paríža. Spolužiaci zosnulého agentúre AFP povedali, že to bol „bezproblémový usmievavý chlapec, ktorý so všetkými dobre vychádzal“. Obávajú sa, aby sa útočníci do okolia školy nevrátili a nenapadli ďalšie deti.

„Tri alebo štyri osoby ho napadli na schodisku, zasypali ho ranami, zmasakrovali ho. Šokovala ma najmä násilnosť činu. Tí útočníci sú zvieratá,“ uviedol starosta Viry-Châtillon Jean-Marie Vilain vo vysielaní stanice BFM TV. Vo veľmi zlom psychickom stave je podľa starostu aj matka obete.

V súvislosti s činom zatiaľ nebol nikto zadržaný. Jasný nie je ani motív, podľa kriminalistov nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o stret dvoch znepriatelených gangov. Podľa starostu by mohla viac indícií priniesť analýza kamerových záznamov mestskej polície.

Štvrtkový incident je ďalším z radu násilných činov medzi mládežou, ku ktorým dochádza po celom Francúzsku. Tento týždeň skončilo v kóme trinásťročné dievča, ktoré napadli pred školou v Montpelliere na juhu krajiny. Vážne zranené dievča sa zotavuje a z kómy sa už prebralo. Traja zadržaní sa dnes k činu priznali, jeden pätnásťročný zostáva vo väzbe a je vyšetrovaný pre podozrenie z pokusu o vraždu.

Macron piatok povedal, že štát nesmie podobné agresívne činy tolerovať, ale ani ich len trestať. Časť zodpovednosti podľa prezidenta musí prijať rodiny problémových detí, ale aj štátna správa alebo súdy. Riešením, ktoré vláda navrhuje, je väčšia podpora rodín so zvládaním agresívnych detí, dôslednejšia prevencia a zriadenie nových zariadení pre mládež, ktoré by agresívnym deťom pomáhali, povedal Macron.