Česko podozrieva Rusko z "tisícov hackerských útokov" na sieť Českých dráh

Minister dopravy ČR Martin Kupka (ODS) v piatok vyhlásil, že Rusko sa v rámci kampane zameranej na destabilizáciu EÚ a sabotáže kritickej infraštruktúry pokúsilo o niekoľko tisíc hackerských útokov na európske železničné siete vrátane siete Českých dráh (ČD). Kupka to povedal v rozhovore pre britský denník The Financial Times (FT), informoval v piatok spravodajský web Novinky.cz.