ONLINE: Rusi všade zosilňujú tlak, Charkov je podľa Zelenského v ťažkej situácii

Podľa britského The Economist, ktorý sa odvolal na vojenské zdroje v Kyjeve, chce Kremeľ urobiť druhé najväčšie mesto Ukrajiny Charkov neobývateľným, dostať ho do šedej zóny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť žiada spojencov o protivzdušnú obranu a spomenul práve útoky na Charkov.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 775 dní Ukrajinci pri Avdijivke rozmetali ruský konvoj, zničili 12 tankov Video Toto si Rusi za klobúk nedajú. Ukrajinským ozbrojeným silám sa neďaleko Avdijivky podarilo zničiť prakticky celý konvoj okupačných vojsk. Z 36 tankov a 12 bojových vozidiel pechoty zostalo nepoužiteľných až 20, zvyšná časť konvoja sa po rozpútaní pekla dala na útek. Ukrajinci pri masívnom útoku využili spomalenia ruskej techniky na mínovom poli. / Zdroj: X/Anton Heraščenko

7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu zahraničných spojencov žiadal o urýchlené dodanie systémov protivzdušnej obrany. Pripomenul ruské letecké útoky na mesto Charkov na východe Ukrajiny.

Situácia v Charkove je podľa prezidentových slov veľmi náročná a Rusi proti mestu takmer každodenne používajú navádzané bomby. Ukrajinské úrady sa podľa jeho slov usilujú poskytnúť Charkovu lepšiu ochranu pred vzdušnými útokmi. „Toto je úloha pre našu armádu i diplomatov, ktorí sú zodpovední za medzinárodné spojenia,“ povedal Zelenskyj v príhovore zverejnenom na sociálnej sieti.

„Ukrajine jasne chýbajú dostačujúce systémy protivzdušnej obrany a to je všetkým našim partnerom zrejmé,“ uviedol a pripomenul, že na svete sa nachádzajú systémy protivzdušnej obrany, ktoré by mohli pomôcť. „Len politická vôľa je potrebná na to, aby boli presunuté Ukrajine,“ napísal a poďakoval sa krajinám, ktorú už jeho krajine pomáhajú.

Rusko, ktoré pred vyše dvoma rokmi spustilo inváziu na Ukrajinu, v poslednom období zintenzívnilo útoky na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Útok v noci na sobotu si v tomto meste vyžiadal šesť obetí a najmenej desať zranených.

6:55 Keby Ukrajina žila v mieri, hlavná téma politiky by vyzerala podobne ako na Slovensku: prezidentské voľby. Ukrajinci vedeli už od posledných volieb na jar 2019, že po piatich rokoch budú zase hlasovať 31. marca 2024, pričom s druhým kolom sa počítalo 21. apríla. Štát sa však nachádza vo vojnovom stave a vtedy sa podľa zákona nemôžu konať voľby.

6:20 Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) uviedol, že ruské sily zintenzívnili tempo svojich útočných operácií na celom úseku frontu, a to aj nedávnym mechanizovaným útokom na Chasiv Jar. Podľa inštitútu sa zdá, že ruská armáda pravdepodobne úspešne zmierňuje situáciu so zvýšenými stratami vojakov i zbraní.

Zelenskyj a vysokí ukrajinskí vojenskí predstavitelia nedávno varovali, že oneskorenia v bezpečnostnej pomoci prinútili Ukrajinu postúpiť iniciatívu na bojisku Rusku a že ukrajinská armáda nemôže plánovať úspešnú protiofenzívu alebo obranné úsilie bez toho, aby vedela, kedy a aký druh pomoci Ukrajina dostane.

Šéf vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov podľa ISW informoval, že Ukrajina očakáva zintenzívnenie ruských vojenských operácií koncom jari a začiatkom leta, najmä na Donbase. Zelenskyj predtým uviedol, že veľká ruská ofenzíva sa môže začať koncom mája alebo júna.