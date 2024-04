V poľských komunálnych voľbách podľa predbežných odhadov zvíťazí strana PiS

PiS podľa prognóz agentúry Ipsos, na ktorú sa odvolali viaceré poľské televízne stanice, získala 33,7 percenta hlasov. Centristická koalícia OP premiéra Donalda Tuska by mohla skončiť na druhom mieste s 31.9 percentami.

Nasledujú koalícia Tretej cesty (13,5 percenta), radikálna pravicová strana Konfederácia (7,5 percenta) a Ľavica (6,8 percenta).

Najväčší úspech by PO zaznamenala v hlavnom meste Varšava, kde by jej člen – súčasný starosta Rafal Trzaskowski – mal byť na základe prognóz znovuzvolený ešte v prvom kole so ziskom takmer 60 percent hlasov.

Poľská ústredná volebná komisia oznámila, že konečné výsledky by podľa jej očakávaní mohli byť zverejnené v stredu. Volebná účasť podľa Ipsos dosiahla 51,5 percenta.

Voliči v nedeľu v komunálnych voľbách rozhodovali o starostoch a volili aj členov obecných rád a provinčných zastupiteľstiev vo všetkých 16 vojvodstvách krajiny. Kandidát na víťazstvo v prvom kole potrebuje získať aspoň 50 percentnú podporu, inak nasleduje druhé kolo 21. apríla.

Volebné miestnosti boli otvorené od 7.00 h do 21.00 h. V krajine je 29 miliónov oprávnených voličov, uvádza na svojej webovej stránke Poľský rozhlas.