Ukrajinka z Charkova: Na bojisku to nie je pat, Rusko stále útočí

„Rusi budú Charkov terorizovať, aby vytvorili humanitárnu krízu, ktorá bude Ukrajincov vyčerpávať. No na pozemnú ofenzívu nemá Moskva zdroje. Charkov je druhé najväčšie ukrajinské mesto a okrem toho Putin a Rusi vždy tvrdili, že je to rusky hovoriace mesto, ktoré chcú oslobodiť od nacistickej vlády v Kyjeve. Samozrejme, že je to lož. Ale čo by mohli spraviť? Začali by zabíjať civilistov v meste, ktoré chcú oslobodiť?“ hovorí pre Pravdu ukrajinská bezpečnostná expertka Maria Avdejevová, ktorá pochádza z Charkova. Práve toto mesto čelí intenzívnym ruským útokom.



Rozprávame sa len niekoľko hodín po tom, čo pri ruskom útoku zomreli v Charkove šiesti ľudia. Vyzerá to tak, že agresori mesto stále ostreľujú. Aká je v Charkove situácia?

Mesto v podstate denne čelí útokom, ktoré sa v posledných týždňoch ešte zintenzívnili. Rusi sa masívne zamerali na kritickú energetickú infraštruktúru. Dve najväčšie charkovské tepelné elektrárne, ktoré vyrábali teplo a elektrinu, sú úplne zničené. Primátor mesta hovorí, že ich nebude možné obnoviť, ale bude potrebné postaviť nové. Znamená to, že mesto, kde teraz žije viac ako milión ľudí, je bez elektriny. Vykurovanie momentálne nie je problém, ale opäť príde jeseň a zima. Ľudia už teda rozmýšľajú, čo budú robiť, lebo sa zdá, že mesto vôbec nebude mať kúrenie. To isté sa týka dodávok elektriny. Predstavte si rodinu žijúcu povedzme na 10. poschodí s deťmi alebo so staršími ľuďmi. Nemá elektrinu, čo znamená, že nemôže nič variť, keď má elektrický sporák. Nefunguje výťah, električky, metro a internetové pripojenie stále padá. Je to obrovská kríza a niektorí ľudia, s ktorými sa rozprávam, sa pripravujú na odchod, ak sa situácia zhorší. A to je cieľ Rusov. Špecificky sa zameriavajú na energetickú infraštruktúru, pretože vedia, že to povedie k humanitárnej kríze. Z toho, čo vidíme, je nepravdepodobné, že by sa Rusko pokúsilo o pozemnú vojenskú operáciu proti Charkovu, pretože predtým neuspelo. Na niečo také nemá ani dosť ľudí. Ale Rusi môžu pokračovať v terore civilistov a na to sa sústreďujú.

Je to pre Charkov najhoršia situácia od začiatku invázie?

Dá sa to porovnať s tým, ako to vyzeralo pred dvoma rokmi. Na Charkov Rusi útočili, ale región sa podarilo oslobodiť a veľa ľudí sa vrátilo. No teraz zažívajú niečo podobné. Situácia je zlá aj preto, že Rusko robí nové veci. Používa kĺzavé bomby, ktoré doteraz vo veľkom nasadzovalo na fronte, ale momentálne sa nimi zameralo na mestá. Vždy sme sa obávali, že sa to stane. Kĺzavé bomby zhadzujú ruské lietadlá, preto Ukrajina nedávno zaútočila na základňu v Morozovsku. Ruské stroje totiž ani nemusia letieť nad ukrajinské územie, aby použili tieto zbrane. Ako som vravela, zameriavajú sa na civilnú infraštruktúru. Bombardovanie hrozí aj počas dňa a Rusko tiež viac ako v minulosti používa taktiku dvojitého úderu. Čaká, kým na miesto útoku prídu záchranné zložky, a potom páli opäť. Takto zomreli štyria ľudia v Charkove a Záporožie zažilo podobnú situáciu.

V podstate je to taktika teroristov a hovorili ste, že sú ľudia, ktorí uvažujú nad tým, že z Charkova odídu. Videl som, ako mesto presunulo školu do podzemia. Ako fungujú v Charkove služby, napríklad nemocnice, keď je problém s dodávkami elektriny?

Ukrajina sa na výpadky elektriny pripravovala, takže životne dôležité zariadenia ako nemocnice či pohotovostné služby fungujú na generátoroch. V meste stále počujete ich hučanie. Ale v školstve je situácia hrozná. Áno, v metre je škola, ale je vo veľmi obmedzených priestoroch. Má kapacitu pre tisíc detí a hovoríme o miliónovom meste. Ostatní školáci sú na on-line výučbe, ale ak je odpojená elektrina, nemôžu sa vzdelávať. Mnohí z mojich priateľov, ktorí majú deti v školskom veku, majú problémy. A niekedy sa ani rodičia nevedia dostať do práce, keďže nemajú auto a doprava nefunguje. Všetci tak nejako uviazli v tejto situácii a usilujú sa prežiť, nájsť riešenie, ako uvariť jedlo alebo prať či urobiť čokoľvek, na čo potrebujete elektrinu. Najhoršie je, že Charkovčania vedia, že to bude trvať ešte dlho. Nie je to tak, že o týždeň sa vrátime do normálu, veď útoky sú stále intenzívnejšie. Preto ľudia zvažujú, čo majú robiť. Najmä rodičia s deťmi myslia na plán B, kam by mohli prípadne odísť z mesta.

Povedali ste, že Rusi sa nepokúsia okupovať Charkov a už v tom raz zlyhali. Naznačuje však niečo, že okolo mesta zhromažďujú sily?

Objavili sa informácie, že Rusko presúva jednotky k Belgorodu (ruské mesto asi 75 kilometrov od Charkova, pozn. red.). Už takmer pol roka pokračuje v ofenzíve smerom na Kupjansk, čo je na východ od Charkova. Takže tam sú ruské jednotky. No keby chceli zaútočiť v pozemnej operácii na Charkov, na hraniciach by sa muselo zhromaždiť tak 100-tisíc vojakov a to by sa nedalo utajiť. Myslím si, že taktika Rusov bude taká, že budú pokračovať v útokoch na civilistov a sily zamerajú na Doneckú oblasť, ako sme už svedkami pri meste Časiv Jar, ktoré je blízko pri Bachmute. Na Charkov by museli zacieliť z dvoch strán, a na to nemajú ľudí, takže mesto budú terorizovať, aby vytvorili humanitárnu krízu, ktorá, samozrejme, tiež vyčerpáva ukrajinské zdroje.

Ako vyzerajú ukrajinské obranné línie pri Charkove?

Armáda ich začala budovať hneď po oslobodení Charkovskej oblasti. Sú to naozaj dobré, pevné obranné línie. Lebo sa nedá povedať, čo urobí Vladimir Putin. Logika hovorí, že Rusko na Charkov po zemi nezaútočí. Musíme však byť pripravení na všetko, pretože pri Putinovi nemôžeme hovoriť, čo je logické a čo nie. Takže sme postavili niekoľko obranných línií okolo mesta, no nevýhodou Charkova je, že k ruskej hranici je to len 40 kilometrov. Je to problém pre protivzdušnú obranu, lebo keď ju pri meste rozmiestnite, Rusi ju zničia. Môžeme používať len obmedzený počet mobilných zariadení proti dronom typu Šáhid. Ale napríklad pri raketách je jedinou cestou, že ich zničíme na ruskom území. Rovnako to platí pre lietadlá. Najdôležitejšie je, aby sme Rusom nejakým spôsobom zabránili útočiť na mestá, ktoré ležia blízko frontovej línie. To sa týka Charkova či Záporožia. V každom prípade Ukrajina potrebuje viac munície a systémy protivzdušnej obrany. Ale aj to, čo sme už dostali od partnerov, veľmi využívame. Napríklad pri jednom z posledných útokov na Charkov Rusko vypustilo 42 dronov a iba štyri prešli, čo je naozaj dobrý výsledok. Potrebujeme však viac zbraní, aby sme dokázali zastaviť ruské útoky.

Spomenuli ste to, a je to očividné, že Ukrajina sa pokúša zničiť vojenské objekty v Rusku, najmä tie, odkiaľ môžu okupanti útočiť. Mal by však byť Západ odvážnejší, aby dal Kyjevu viac zbraní, a hlavne, aby ich bolo možné použiť aj na ruskom území? Pretože v tejto chvíli to tak trochu vyzerá, akoby ste sa bránili s jednou rukou za chrbtom.

Áno, existuje zákaz pre Ukrajinu, že nemôže používať zbrane, ktoré jej poskytujú partneri, aby zasiahla ciele v Rusku. Vraj ide o to, aby sme neprovokovali Putina a nezatiahli NATO do vojny. Obyvatelia Ukrajiny to však vidia úplne inak. Čo viac ešte môže Putin urobiť? Už teraz proti nám používa všetky druhy zbraní a pre Rusov neplatia žiadne humanitárne zákony, takže si robia, čo chcú. Ukrajina sa pritom nemôže brániť dostatočne, hoci jej to medzinárodné právo jednoznačne umožňuje. Práve preto sme prispôsobiví a kreatívni. Rozvíjame vojenskú výrobu, aby sme dokázali zasiahnuť ciele v Rusku. Ale, samozrejme, ak si napríklad predstavíme, že by sme mohli použiť presné západné zbrane, bolo by to oveľa lepšie. Ukrajina sa predsa nezameriava na žiadne civilné ciele. Mieri na vojenské zariadenia a usiluje sa oslabiť ruské výrobné možnosti. Západné zbrane sú veľmi účinné, ale môžeme ich používať iba na Kryme a na okupovaných územiach v Donecku a Luhansku.

Možno to je príliš apokalyptická otázka, ale čo by to znamenalo, keby Charkov predsa len padol do ruských rúk?

No, viete… Nemyslím si, že je to možné. Za dva roky neboli Rusi schopní dobyť žiadne veľké ukrajinské mesto. Obsadili Bachmut či Avdijivku, ale tak, že ich zrovnali so zemou. Je to taktika Rusov, ktorú sme videli, už keď sa usilovali ovládnuť Mariupoľ. Počet obyvateľov Charkova sa však dá porovnať s Estónskom. Na mesto teraz môžu Rusi útočiť, lebo je v blízkosti hraníc. Ako som však vravela, nepredpokladám, že by proti mestu spustili veľkú pozemnú operáciu.

Je to aj preto, že Rusi by Charkov nedokázali ovládať, lebo by sa obyvatelia postavili proti nim?

Keď sa začala invázia, Charkov na ňu spočiatku nebol pripravený. Po dvoch rokoch je to však oveľa lepšie. Rusi prakticky nikdy nepoužívajú taktiku, že by sa niekde pustili do pouličných bojov, ale všetko sa usilujú zbombardovať. No Charkov je druhé najväčšie ukrajinské mesto a okrem toho Putin a Rusi vždy tvrdili, že je to rusky hovoriace mesto, ktoré chcú oslobodiť od nacistickej vlády v Kyjeve. Samozrejme, že je to lož. Ale čo by mohli spraviť? Začali by zabíjať civilistov v meste, ktoré chcú oslobodiť? Áno, môžu to spraviť a už sme to videli. Ale nemyslím si, že sa to stane.

Ak sa pozriete na bojisko, máte obavy, že Rusi budú postupovať a že ukrajinské obranné línie by sa mohli rozpadnúť?

Čo sa týka východného smeru, situácia ma dosť znepokojuje. Z toho, čo vidíme, Ukrajina tu nestavala vrstvy obranných línií, pretože to je územie, ktoré chcela oslobodiť. Budovanie obrany by znamenalo, že Kyjev akceptoval, že niečo je okupované. Je to dôvod, prečo tam obranné línie nie sú také dobré ako napríklad v okolí Charkova. Ale Rusko teraz naozaj sústreďuje všetky svoje zdroje týmto smerom a mestá ako Kramatorsk, Kosťantynivka či Pokrovsk už čelia neustálym útokom. Frontová línia sa posúva a Rusko sa meter po metri snaží napredovať. Ukrajine teraz chýbajú zbrane i vojaci. Mimoriadne potrebuje sľúbenú pomoc, ktorú stále v USA neschválili. Na bojisku to nie je pat, ale sledujeme ustavičné útočné akcie zo strany Ruska. Aby sme ich zastavili, aby sme stabilizovali frontovú líniu, potrebujeme zbrane tak ako ešte nikdy predtým. Nemáme sa čím brániť a Rusko rozvíja svoje vojenské schopnosti. Ukrajina je v situácii, keď sa jej okamžite zíde všetka možná pomoc.