Do boja proti Rusom vyrazia už aj ukrajinskí väzni. Prečo tiež nepošlú na front cirkusantov?

Očakávaná zmena sa však nedotkne všetkých, čo sú vo väzení. Predseda výboru Serhij Jonušas povedal, že vybraný okruh zločincov nebude možné povolať do armády. „Mobilizácia sa zakáže v prípade odsúdených za zločiny proti národnej bezpečnosti, terorizmus, vraždu dvoch alebo viacerých ľudí, znásilnenie, pedofíliu a u vinníkov dopravných nehôd so smrteľnými následkami zapríčinených pod vplyvom drog alebo alkoholu," citoval ho server RBK-Ukrajina. Z toho, čo uviedol, vyplýva, že tí, čo zabili jedného človeka, by mohli narukovať.

Pôvodný návrh počítal aj s tým, že Ukrajinci, ktorí sa budú vyhýbať lekárskej prehliadke, z ktorej vyplynie, či sú zdravotne spôsobilí bojovať, môžu dostať prísny trest: previnilcom hrozilo, že ich súd pošle za mreže na tri až päť rokov. Potrestanie stratou slobody však nakoniec zo zákona vypustia.

Počas platnosti vojnového stavu sa tiež predpokladalo, že takýmto mužom bude možné uložiť finančnú sankciu až do výšky 204-tisíc hrivien. V prepočte by maximálna pokuta dosiahla približne 4830 eur. Zámer sa asi stane realitou, ale upravená sankcia v zmiernenej podobe má predstavovať najviac 22500 hrivien pre fyzické osoby (niečo viac ako 530 eur); pri prekážkach, ktoré by kládli právnické osoby, to má byť výrazne viac.

Mobilizácii sa už teraz môžu vyhnúť Ukrajinci, ktorí sú považovaní za súčasť nevyhnutného hospodárstva a sú potrební pre životne dôležité záujmy obyvateľstva (rozhodujú o tom príslušné štátne orgány).

Rozruch vyvolala vyhláška ministerstva kultúry a informačnej politiky, ktoré na zoznam zaradilo dovedna šesť cirkusov. Maxim Žorin, bývalý veliteľ najznámejšej ukrajinskej bojovej jednotky Azov, reagoval, že v takom prípade treba zrušiť oslobodenie niektorých poslancov spod povinnosti vstúpiť do armády. „Alebo ich nechajme vytvoriť oddiel, ktorý im najviac vyhovuje," ironicky napísal na sociálnej sieti Telegram.

Opozičný poslanec Olexij Hončarenko tiež zverejnil posmešný komentár. Politik zo strany Európska solidarita exprezidenta Petra Porošenka, ktorý má časté výhrady k organizovaniu mobilizácie, podotkol, že povolávanie do armády sa už dávnejšie zmenilo na cirkus a preto ho neprekvapilo, že akrobati a krotitelia zvierat z cirkusu dostali výnimku. „Ministerstvo hospodárstva by malo jasne stanoviť, bez akých odvetví Ukrajina neprežije a bez akých sa úplne môže zaobísť. V opačnom prípade štát zmizne a cirkus zostane," uviedol na Telegrame.

Medzitým sa znížil vek mobilizovaných z 27 na 25 rokov. Príslušný zákon podpísal prezident Volodymyr Zelenskyj (platný zákon nadobudne účinnosť v máji, čiže odvtedy sa bude uplatňovať v praxi). Generál Valerij Zalužnyj, ktorý bol do 8. februára tohto roku náčelník ukrajinských ozbrojených síl, v januári apeloval na Zelenského, aby posilnil armádu. Hovori až o 500-tisíc nových mužoch v zbrani.

Denník Washington Post, ktorý sa odvolal na svoj zdroj v Kyjeve, napísal, že prezident odmietol mobilizovať taký obrovský počet Ukrajincov. Mal to zdôvodniť tým, že štát by nedokázal uniesť finančné náklady na nich a keby chcel nájsť peniaze, musel by zvýšiť dane, čo by Zelenskyj nechcel presadiť, aby sa neznížila jeho podpora medzi obyvateľmi.

Čo sa týka mobilizácie väzňov, Zalužnyj (po odvolaní z hlavnej vojenskej funkcie sa má stať veľvyslancom v Británii) kategoricky nesúhlasil s touto možnosťou, upozornila agentúra UNIAN, ktorá sa odvolala na jeho debatu s parlamentným splnomocnencom pre ľudské práva Dmytrom Lubincom. „Armáda je určená pre zlých ľudí? Tak to nie je," povedal Zalužnyj podľa serveru The New Voice of Ukraine (predtým Novoje vremja).

Kým Ukrajina po viac ako dvoch rokoch vojny teraz mieri k mobilizácii väzňov, naopak, v Rusku je to možné už dlhšiu dobu. Verbovať odsúdených začal Jevgenij Prigožin, šéf žoldnierskej skupiny vagnerovcov (zomrel v auguste 2023 pri záhadnom páde lietadla na trase z Moskvy do Petrohradu). Do armády lanáril aj najťažších zločincov, ktorým sľuboval milosť, keď niekoľko mesiacov vydržia bojovať na fronte.

Bývalý veliteľ ukrajinských výsadkárov Ivan Jakubec je presvedčený, že posilnenie armády je v životnom záujme štátu. „Ukrajinská vláda vidí, že Rusko chystá dodatočnú mobilizáciu 300-tisíc mužov a že môže otvoriť nový front. Ako by sme mu čelili?" citovala ho stanica Deutsche Welle.