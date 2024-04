Nevstal z mŕtvych. Správy o politickej smrti Kaczyńského boli jednoducho predčasné

Osem rokov bol najmocnejším mužom Poľska. Pred pol rokom o toto postavenie prišiel. Jarosław Kaczyński, 74-ročný vodca nacionalisticko-konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), sa ale sna o návrate k riadiacim pákam štátu nevzdáva. Výsledky víkendových komunálnych volieb, ktoré boli prvým meraním síl PiS so stredoľavicovou vládou Donalda Tuska od októbrových parlamentných volieb, podľa Kaczyńského potvrdzujú, že ešte nepatrí do starého železa.

Tým, „ktorí nás už chceli pochovať“, Kaczyński po ohlásení predbežných výsledkov volieb podľa portálu Polsatnews.pl zacitoval okrídlené slová amerického spisovateľa: „Ako raz povedal Mark Twain: Správa o mojej smrti je trochu predčasná.“

Holé čísla skutočne hovoria v prospech kontroverzného veterána poľskej politickej scény a jeho strany. Prvé miesto vo voľbách do sejmíkov, vojvodských zastupiteľstiev, patrí PiS-u, za ktorý hlasovalo 34,27 percenta voličov. Občianska koalícia (KO) vedená premiérom Tuskom skončila druhá so ziskom 30,59 percenta hlasov. Za ňou s veľkým odstupom skončila Tretia cesta predsedu Sejmu Szymona Holowniu s vyše 14 percentami hlasov. Štvrtá je krajne pravicová Konfederácia a piata Nová ľavica, obe s približne sedempercentnou podporou.

Kaczyński po dlhom čase znova sršal sebavedomím: „Tento výsledok ukazuje, že dnes by sme v parlamentných voľbách mohli dosiahnuť výrazne viac, možno by sme získali aj moc. Ale do volieb ešte zostávajú viac ako tri roky, takže musíme najskôr vyhrať európske voľby, to bude prvé, a potom sa pripraviť a vyhrať prezidentské voľby. Až nakoniec budú parlamentné voľby,“ citoval lídra PiS portál 300polityka.pl.

Expert o voľbách v Poľsku: S politikou Fica a Orbána k Rusku nebude V4 fungovať Video O voľbách v Poľsku hovorí český politológ z Karlovej Univerzity Josef Mlejnek. / Zdroj: TV Pravda

To, že Kaczyńského a jeho stranu by bolo predčané odpisovať, pripúšťajú aj jeho kritici. „Tak ako v Amerike nezmizol trumpismus po Trumpovej prehre v prezidentských voľbách, nezmizol pisizmus v Poľsku po tom, čo Koalícia 15. októbra odstavila PiS od moci,“ napísal na bývalom Twitteri (X) katovický viceprimátor Jarosław Makowski.

„Bez dobrého vzdelania, bez vysokej kultúry, bez dôveryhodných verejných médií – a teda bez práce na poľskej duši bude pisizmus stále striehnuť za každým rohom,“ dodal Makowski.

Tusk: Nie sme unavení z Ukrajiny, ale z Orbána Video Poľský premiér Donald Tusk sa vyjadril k politike svojho maďarského kolegu Viktora Orbána. / Zdroj: TV Pravda/EÚ

Pre Kaczyńského je obzvlášť dôležité, že zostal lídrom najsilnejšej strany krajiny. Napriek očakávaniam v Tuskovom tábore KO nedokázala knockoutovať PiS. Kaczyńského strana napriek tomu, že za posledné mesiace prišla o svoju dlho budovanú kontrolu nad štátnymi médiami a justíciou, si prekvapujúco udržala mocenskú základňu, a to predovšetkým vďaka podpore, ktorej sa stále teší na vidieku a v menších mestách.

Z tohto pohľadu má Kaczyński oprávnený dôvod tešiť sa z udržania si formálneho volebného prvenstva. Na druhej strane však PiS zo svojich niekdajších pozícií očividne ustupuje. V predchádzajúcich voľbách do miestnych a regionálnych samospráv sa Kaczyńského strana umiestnila na prvom mieste v deviatich zo 16 vojvodstiev, v tých terajších už len v šiestich. A zdá sa, že kontrolu si udrží (samostatne alebo spolu s Konfederáciou) iba v piatich vojvodských sejmíkoch vo svojej tradičnej bašte na juhovýchode Poľska.

Navyše voľby primátorov veľkých miest sa skončili pre PiS úplným a vopred predvídateľným neúspechom. Vo Varšave a Gdansku už v prvom kole vyhrali kandidáti Tuskovej strany, v Krakove a Vroclavi sa zástupcovia PiS do druhého kola volieb ani nedostali.

I preto aj šéf KO mal dôvod byť vcelku spokojný. Išlo podľa neho v podstate o akúsi reprízu parlamentných volieb. Tuskova strana sa vtedy tiež umiestnila na druhom mieste, no spolu s dvomi koaličnými partnermi dokázala získať väčšinu v Sejme a odstaviť PiS od moci.

„Čo ma teší?,“ položil premér rečnícku otázku na bývalom Twitteri (X) a ihneď si odpovedal: „Systematické dobiehanie strát: sedem bodov v roku 2018, päť v roku 2023, dva dnes,“ zosumarizoval klesajúce zaostávanie za PiS a k výpočtu úspechov dodal: „Rekordné víťazstvo v mestách. Prevaha v sejmíkoch.“ Tusk ale spomenul aj to, s čím nie je spokojný: „Čo ma znepokojuje? Demobilizácia najmä medzi mladými ľuďmi, neúspech na východe a na vidieku. Záver pre nás? Nefňukajme! Pustime sa do práce!“ uzavrel.

Tusk správne postrehol, že problémom jeho strany bolo, že veľa poľských voličov po rekordnej mobilizácii v parlamentných voľbách vlani v októbri (účasť bola takmer 75 %) komunálne voľby ignorovalo. V uplynulú nedeľu prišlo k urnám len asi 51 percent oprávnených voličov.

Analytici upozornili, že volebná aktivita bola nižšia na západe Poľska, kde má Tuskova strana tradične silnejšie pozície, a u mladých voličov (účasť Poliakov do 30 rokov v parlamentných voľbách bola 71 %, kým teraz ich prišlo k urnám len 39 % ).

„Možno voliči demokratických strán usúdili, že 15. októbra (v parlamentných voľbách) ,zachránili demokraciu v Poľsku', splnili si občiansku povinnosť a 7. apríla môžu stráviť teplú nedeľu oddychom namiesto státia v rade k volebnej urne,“ napísal na Facebooku publicista Jakub Majmurek.

Ini pozorovatelia pripúšťajú aj iné dôvody nenaplnených ambícií KO. Napríklad oneskorenie súčasnej vlády pri presadzovaní novej, liberálnejšej legislatívy o interrupciách mohlo podľa nich demotivovať mladé ženy od účasti na voľbách.

Ďalším dôležitým výsledkom týchto volieb pre Poľsko je presvedčivé víťazstvo súčasného primátora Varšavy Rafała Trzaskowského už v prvom kole, v ktorom získal nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Tento populárny 52-ročný politik je jedným z hlavných uchádzačov z radov vládnucej koalície o prezidentskú nomináciu do budúcoročných volieb. „Výrazný výsledok, takmer 60 percent hlasov, ktorý dosiahol v konkurencii ťažkých súperov, určite posilní jeho východiskovú pozíciu pred prezidentským súbojom,“ poznamenal spravodajský portál BBC.

Finále miestnych volieb sa uskutoční o dva týždne tam, kde ani jeden kandidát na starostu nezískal nadpolovičnú podporu. Začiatkom júna pôjdu Poliaci k urnám znova, aby si spolu s občanmi ďalších 26 krajín EÚ zvolili poslancov do Európskeho parlamentu. Výsledky terajších volieb do samospráv určite ovplyvnia konfiguráciu politických síl pred eurovoľbami, predpovedajú experti.

„Občianska koalícia a ľavica zjavne odštartujú diskusiu o možnom zjednotení pred eurovoľbami. Takéto myšlienky zazneli už pred touto kampaňou, ale Tuskova strana spojenectvo odmietla,“ pripomína BBC a dodáva: „Ak by k tomuto spojeniu došlo, možno by sa PiS nepodarilo získať symbolické prvé miesto vo voľbách.“

V predvečer európskych a prezidentskych volieb bude zrejme aj PiS pracovať na rozšírení politického tábora. V každom prípade v noci po voľbách Kaczyński hovoril o vytvorení „veľkej koalície, ktorá zvíťazí.“

Háčik je však v tom, že koaličný potenciál Kaczyńského strany je výrazne obmedzený. Koalíciu môže vytvoriť nanajvýš s krajne pravicovou Konfederáciou, s ktorou demokratické strany akúkoľvek spuluprácu odmietajú.

Kaczyński ale nie je vyberavý, myslí si zástupca šéfredaktora denníka Gazeta Wyborcza Roman Imielski: „Už v minulosti ukázal, že pre moc urobí čokoľvek. Dokonca vstúpi do spojenectva s protieurópskou a protiukrajinskou skupinou, v ktorej sú aj ľudia s proputinovskými, fašistickými a antisemitskými názormi.“