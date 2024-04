VIDEO: Prezidentka Čaputová prezradila, či má ešte politické ambície

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

"Určite navarím obed. Predpokladám, že budem vysávať, lebo máme dvoch psov,“ povedala Čaputová v Bruseli na stretnutí so Slovákmi, ktorí žijú v Belgicku. Podujatie pripravila občianska platforma Od Tatier k Schumanu.

Hlava štátu prezradila, že sa potom, čo odíde z funkcie, bude musieť zbaviť istého pracovného nastavenia. "Asi to nepôjde zo dňa na deň. Lebo vždy, keď teraz zdvihnem mobil, musím sa pozrieť na obrazovku aj ako prezidentka a veliteľka ozbrojených síl s tým, či sa teda niečo nestalo. Skončí sa to 15. júna. Bude to veľmi iné a veľmi nové, ale myslím si, že mi to bude dochádzať až postupne, no na 16. júna nemám žiadne veľké plány,“ uviedla prezidentka.

Pripravuje však Čaputová niečo vo vzdialenejšej budúcnosti? Napríklad opätovný vstup do politiky? "Veľakrát som spomínala, že si naozaj veľmi potrebujem oddýchnuť. Aspoň na chvíľočku sa zastaviť a vystúpiť z toho rýchlika, v ktorom sa poslednom období veziem, a trošku zreflektovať, čo sa mi to vlastne v živote stalo. Čo som zažila a spoznala o svete a o sebe, lebo je to obrovská škola. Nechystám sa do politiky a opakujem to férovo úplne od samého začiatku. Čo ale neznamená, že nebudem nejakým spôsobom prítomná vo verejnom priestore. V tomto zmysle je môj život skôr kontinuita než nejaké odskoky a prískoky. Odkedy som skončila fakultu a dokonca ešte možno aj počas toho, keď som sa venovala dobrovoľníctvu, bola to nejaká podoba verejnej služby v oblasti práva vo verejnom záujme. Čiže nejaký typ prítomnosti vo verejnom priestore to bude, ale nie v podobe političky alebo v role političky,“ vysvetlila Čaputová.

Hlava štátu reagovala aj na otázku Pravdy, čo by poradila svojmu nástupcovi Petrovi Pellegrinimu, no i porazenému v prezidentských voľbách Ivanovi Korčokovi. Prezidentka pripomenula, že nie je v pozícii, aby rozdávala rady, lebo každý má za sebou svoj životný príbeh, zodpovednosť a výsledky.

„Pre prezidentskú funkciu platí, že sa na ňu nedá komplexne pripraviť, a nedá sa dopredu predvídať, čo človeka čaká. Možno je to aj dobre, lebo by sme mali veľmi málo kandidátov. Ale tá pestrosť, ktorú v sebe obsahuje, je obrovská. Pole, ktoré zrazu musíte obsiahnuť vo vnútornej a zahraničnej politike, je veľmi veľké. No mierim niekde inde. Myslím si, že do slovenskej politiky má patriť nejaký rozmer ľudskosti, empatie, súcitu a láskavosti k ľuďom. Veľmi si prajem, aby to patrilo aj k prezidentskému úradu. Je to robota o ľuďoch a je to služba pre ľudí. Pre mňa je to nesmierne dôležité. Teraz som hovorila o nejakých akoby abstraktných kvalitách, ale pre mňa sa premietali do rôznych agend, ktorým som sa venovala. Ide aj o to, koho si vybrať na stretnutie, kam sa ísť pozrieť, koho podporiť, povzbudiť, koho prijať, kto potrebuje pomôcť, komu udeliť milosť. Počas výkonu môjho mandátu to bola osobitne zaujímavá agenda. Aby rozmer ľudskosti zostal v prejave a komunikácii, aby neodišiel z vysokej politiky a z prezidentského úradu, pretože to veľmi potrebujeme a obzvlášť to teraz potrebuje celá spoločnosť,“ zdôraznila Čaputová.

Na adresu Korčoka prezidentka povedala, že neprehral, a ani ľudia, ktorí ho volili. "Niekto iný vyhral. A hlavne nie je dôvod cítiť sa porazený, lebo porazení sme vtedy, keď poprieme alebo opustíme hodnoty, ktorým veríme. A to sa, verím, nestalo,“ dodala Čaputová.