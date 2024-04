Netanjahu robí v Pásme Gazy chybu, povedal Biden. Británia neprestane dodávať zbrane Izraelu, Írsko uzná Palestínu

Prezident USA Joe Biden povedal, že politika izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Pásme Gazy je "chybou", a vyzval Izrael na prímerie. Biden to uviedol v interview pre televíziu Univision odvysielanom v utorok.

Bidenove slová patrili k jeho najostrejšej kritike Netanjahua v období, keď silnie napätie v súvislosti s počtom civilných obetí izraelskej vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas a so zúfalými podmienkami života v Pásme Gazy.

„Myslím si, že robí chybu. Nesúhlasím s jeho prístupom,“ povedal Biden pre americkú televíziu Univision vysielajúcu v španielčine, keď dostal otázku o Netanjahuovom prístupe k vojne.

Biden zopakoval, že izraelský útok dronu z minulého týždňa, pri ktorom zahynulo sedem humanitárnych pracovníkov z charity World Central Kitchen so sídlom v USA, bol „hanebný“. „Takže vyzývam Izraelčanov na prímerie, aby umožnili nasledujúcich šesť až osem týždňov úplný vstup potravín a liekov do Pásma Gazy,“ dodal Biden.

Tieto vyjadrenia o prímerí znamenajú posun oproti jeho predchádzajúcim komentárom. Biden teda vystupňoval tlak na Izrael, aby vpustil viac pomoci do zdevastovaného Pásma Gazy. Dodal, že sa rozprával so Saudskou Arábiou, Jordánskom a Egyptom a tie sú „pripravené potraviny tam dodať“. „Nie sú žiadne výhovorky neposkytovať lieky a potraviny, ktoré tam ľudia tak potrebujú. Treba to urobiť hneď,“ povedal.

Bidenovo interview je dramatickým posunom v jeho izraelskej politike, odkedy smrť siedmich humanitárnych pracovníkov v Pásme Gazy vyvolala vo svete hnev.

Cameron: Británia bude ďalej povoľovať vývoz zbraní do Izraela

Spojené kráľovstvo nezastaví export zbraní do Izraela ani po zabití siedmich humanitárnych pracovníkov z charity World Central Kitchen pri vzdušnom útoku z minulého týždňa, potvrdil v utorok vo Washingtone britský minister zahraničných vecí David Cameron.

Cameron uviedol, že si preštudoval najnovšie právne rady o situácii v Pásme Gazy a na základe toho sa postoj Spojeného kráľovstva k licenciám na vývoz zbraní do Izraela „nemení“. „Toto je v súlade s radami, ktoré sme ja a ďalší ministri dostali, a tak ako vždy budeme svoj postoj neustále hodnotiť,“ povedal.

Dodal však, že Spojené kráľovstvo má „vážne obavy“ z prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Podľa neho izraelské sľuby, že „zaplavia Pásmo Gazy pomocou…, treba teraz premeniť na skutočnosť“.

Britská vláda čelí silnejúceho tlaku, aby po smrti troch britských humanitárnych pracovníkov z World Central Kitchen pozastavila licencie (povolenia) na vývoz zbraní do Izraela.

Šéf diplomacie: Írsko uzná palestínsky štát

Írsko v nasledujúcich týždňoch uzná palestínsky štát, oznámil v utorok v Dubline írsky minister zahraničných vecí Micheál Martin.

Uviedol, že vláde oficiálne navrhne uznanie palestínskeho štátu, keď prebehnú „širšie medzinárodné diskusie“ o tejto téme. „Nemajte pochybnosti, uznanie palestínskeho štátu sa stane skutočnosťou,“ povedal írskemu parlamentu v prejave. Odkladanie uznania „už nie je dôveryhodné, ani obhájiteľné“, do­dal.

Minister neskôr pre miestnu spravodajskú stránku The Journal povedal, že oficiálny návrh uznania bude nasledovať „do niekoľkých zopár týždňov“. Doplnil, že uplynulých šesť mesiacov diskutoval o uznaní aj s ďalšími krajinami zapojenými do mierových iniciatív.

Lídri Španielska, Írska, Slovenska a Malty minulý mesiac v spoločnom vyhlásení uviedli, že sú rozhodnutí uznať palestínsku štátnosť.

Írsko už dlho tvrdí, že v princípe nemá námietky uznať palestínsky štát, ak to pomôže mierovému procesu na Blízkom východe. Vojna v Pásme Gazy však však dala tejto veci nový spád. „Nemám pochybnosti, že boli spáchané vojnové zločiny a absolútne odsudzujem prebiehajúce bombardovanie Gazanov,“ vysvetlil.

Uznanie štátnosti „môže byť akýmsi urýchľovačom, ktorý pomôže obyvateľom Pásma Gazy a Západného brehu Jordánu a podporí mierovú iniciatívu pod vedením Arabov“, vyhlásil.