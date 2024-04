Nestačia na Rusov. Americké drony sú sklamanie, hodnotia ukrajinskí vojaci. Obrátili sa na Čínu

Spoločnosť z kalifornského Silicon Valley povolala do boja na Ukrajinu stovky svojich najlepších bezpilotných lietadiel, na boj proti Rusom. Technológia vôbec nesplnila očakávania. Drony sa kvôli ruským systémom elektronického boja neustále odkláňali od kurzu a strácali sa. Ukrajinskí obrancovia o nich navyše tvrdia, že sú drahé a poruchové. Firma teraz pracuje na ich vylepšení.

V reálnom boji sa neosvedčila väčšina malých dronov začínajúcich amerických podnikov, tvrdí portál iDNES.cz, ktorý sa odvoláva na informácie denníka The Wall Street Journal (WSJ). To zmarilo nielen ich nádeje, že im testovanie vo vojnových podmienkach prinesie vyššie predaje, ale rovnako je to zlá správa pre Pentagón. Ministerstvo obrany USA potrebuje spoľahlivé dodávky tisícov malých dronov.

Ani dva roky po ruskej agresii na Ukrajinu nie sú americké firmy významne prítomné v historicky prvej vojne, kde bezpilotné lietadlá hrajú rozhodujúcu úlohu, pripomína portál. Drony vyrobené v USA sú drahé, poruchové a zložité na opravu, zhodli sa podľa denníka WSJ nemenovaní ukrajinskí vojaci a vládni predstavitelia rovnako ako bývalí americkí armádni predstavitelia.

„Všeobecná povesť všetkých tried amerických dronov na Ukrajine je, že nefungujú tak dobre ako iné systémy. Náš dron sa v prvej línii ukázal ako nie príliš úspešná platforma,“ povedal riaditeľ spoločnosti Skydio Adam Bry.

Ukrajinskí predstavitelia hodnotia drony ako krehké a neschopné prekonať ruské technológie elektronického boja. Obrancovia sa preto obrátili na lacnejšiu čínsku produkciu – využíva hotové drony, najčastejšie od spoločnosti DJI. Mnohé americké komerčné drony stoja o desaťtisíce tisíc dolárov viac ako čínske modely.

Ukrajina rozvinula domácu výrobu, ktorá sa spolieha na čínske komponenty a vyrába si státisíce malých dronov. Okrem toho vyrába väčšie drony, ktoré môžu zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území. „Ukrajina už vyrába 90 percent toho, čo potrebuje,“ uviedlo vo februári ministerstvo pre digitálnu transformáciu.

Drony lietajúce z pohľadu prvej osoby (FPV) sú lacné na výrobu a môžu presne nalietavať na ciele. Majú schopnosť ničiť oveľa drahšie vojenské vybavenie. Podľa ministra strategického priemyslu Oleksandra Kamyšina Ukrajina v decembri minulého roka vyrobila 50-tisíc bezpilotných lietadiel FPV, pričom uviedol, že cieľom Ukrajiny je masívne zvýšiť produkciu bezpilotných lietadiel na desaťtisíce mesačne.

Tento typ bezpilotného lietadla zlikvidoval viac ako dve tretiny ruských tankov, ktoré ukrajinská armáda v ostatných mesiacoch zničila, píše Kyiv Independent s odvolaním sa na predstaviteľa Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). To podľa neho možno naznačuje zvýšené spoliehanie sa na bezpilotné lietadlá uprostred kritickej situácie Ukrajiny s nedostatkom munície.