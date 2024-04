Lukašenko sa teší zo svojej prvej kozmonautky. Prečo ju Putin do vesmíru pustil zadarmo?

Šéf Kremľa zariadil bieloruskému tyranovi bezplatnú reklamu stovky kilometrov nad Zemou. Vladimir Putin umožnil Alexandrovi Lukašenkovi, aby poslal do vesmíru prvú Bielorusku. Historické prvenstvo patrí 33-ročnej Maryne Vasileuskej. Sympatická rodáčka z Minsku, ktorá pracuje ako letecká inštruktorka a letuška, sa môže radovať o to viac, že pred ňou sa v ére samostatného štátu nepozrel do kozmu nijaký muž s bieloruským občianstvom (v období Sovietskeho zväzu boli dvaja kozmonauti narodení v Bielorusku).

Lukašenko využil jej let na to, aby svojim obyvateľom zdôraznil, že ich krajina sa zaradila medzi vesmírne mocnosti. Samozrejme, že nezabudol zdôrazňovať, že on bol ten, kto vesmírnu cestu vybavil.

Vasileuská strávila v kozme presne 13 dní, 18 hodín a 40 minút (ruská vesmírna loď Sojuz-MS 25 s trojčlennou posádkou odštartovala z kazašského kozmodrómu v Bajkonure 23. marca). Lukašenko s ňou nadviazal videorozhovor 19. marca, čo bolo dva dni pred plánovaným odletom. Pre technické problémy však museli štart posunúť o necelých 48 hodín. Po boku Vasileuskej sa rozprával s Lukašenkom aj ďalší člen posádky: 52-ročný Oleg Novickij, bieloruský rodák s ruským občianstvom.

Ruskí a bieloruskí vojaci na spoločnom cvičení (archívne video) Video

Lukašenko bol napríklad zvedavý, či sa dobre dohovoria všetci členovia trojčlenného tímu. „Nehovorí zle po rusky – tak ako my po anglicky," poznamenal Novickij o 52-ročnej Američanke Tracy Dysonovej. Spoločne zamierili na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (známa pod anglickou skratkou ISS), ktorej výška obežnej dráhy je zhruba 400 kilometrov. Ide o jednu z dvoch trvalo obývaných staníc v kozme (druhou je čínska). Využívanie ISS patrí medzi jeden z mála spoločných projektov, od ktorého Moskva a Washington nedali ruky preč po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu.

Pre malú krajinu, ktorej chýba bohatstvo, ako je Bielorusko, by bolo asi drahým luxusom zaplatiť obrovské peniaze za dva týždne výletu do vesmíru pre jednu osobu. Lukašenkovi sa to podarilo vybaviť zadarmo, ako vyplýva z informácie na webovej stránke bieloruského lídra: „Putin je náš chlapík… Nešetria (Rusi) žiadne peniaze, aby nás podporili ako vesmírny štát. Vyrovnáme si s nimi účty v iných oblastiach. Máme silný podnik, ktorý vyrába satelity, a to aj v záujme Ruska," ozrejmil Vasileuskej a Novickému.

Naozaj sa Putin zachoval tak veľkoryso? Nechcel, aby sa mu Lukašenko revanšoval, alebo to nebol darček už za vykonanú službu? Ak sa dá veriť slovám bieloruského autoritárskeho prezidenta, tak samotná myšlienka nevznikla v jeho hlave. Keď pred dvomi týždňami prišiel preveriť ochranu hraníc s Litvou, zmienil sa aj o lete prvej Bielorusky. Povedal, že poslať ženu do kozmu bol nápad Dmitrija Rogozina, niekdajšieho šéfa štátnej spoločnosti Roskosmos. Funkciu riaditeľa tejto vládnej agentúry, ktorá zodpovedá za ruský vesmírny program, zastával od mája 2018 do júla 2022, čiže v období, keď Putin plánoval inváziu na Ukrajinu alebo jeho armáda na jej územie už prenikla.

Lukašenka nadchla ponuka od Rogozina a zdôraznil, že Putin poskytol peniaze zo štátneho rozpočtu. Poukázal pritom na skutočnosť, že výcvik a let Vasileuskej vyšiel zhruba na 70 miliónov dolárov. Jednu položku však zrejme predsa len uhradilo Bielorusko. Naznačujú to slová bieloruského propagandistu Jurija Voskresenského v rozhovore pre televíziu STV: „Skafander vyrobený pre Vasileuskú stojí 800-tisíc bieloruských rubľov, čo je cena piatich jednoizbových bytov v Minsku. Ale jej let patrí do rovnakej kategórie ako olympiáda. Umožnil Bielorusku vstúpiť do klubu štátov-velikánov."

Vráťme sa k Lukašenkovi s Rogozinom. Prezident sa o vízii prvého letu bieloruskej ženy do vesmíru zmienil v lete 2022. Bolo to len niekoľko mesiacov od ruského vpádu na Ukrajinu, čiže by dávalo logiku, že Rogozin mu dal návrh niekedy v prvej polovici toho roku. V takom prípade mohlo ísť o odplatu Kremľa za to, že Lukašenko vo februári 2022 umožnil ruským vojakom zaútočiť proti Ukrajine zo svojho teritória; bonus k pokračujúcim dodávkam plynu a ropy z Ruska za lacné ceny. Mimochodom, ešte v roku 2021 Lukašenko zdôrazňoval, že Rusi nikdy nenapadnú Ukrajincov z bieloruského územia.

Po pristátí Vasileuskej na zemskom povrchu Lukašenko podpísal dekrét, ktorým zriadil štatút kozmonauta. Budúcim výletníkom do vesmíru (a samozrejme, že už aj jej) garantuje rôzne výhody. Je medzi nimi napríklad štátna pomoc pri výstavbe domu. Kozmonautom sa na druhej strane nariaďuje, aby sa správali ako vzorní občania a zúčastňovali sa politicko-spoločenského života. V ponímaní Lukašenka ide o to, aby slúžili cieľom jeho propagandy.

Vasileuská sa zachovala oddane už počas pobytu na ISS. „Projekt sa uskutočnil vďaka osobnej účasti prezidenta našej krajiny Alexandra Grigorieviča Lukašenka. Starostlivosť hlavy štátu cítim stále a veľmi mi to vo vesmíre pomáha," citoval ju server Naša niva.

Na druhej strane nemožno nijako zhadzovať Vasileuskú, čo sa týka toho, že sa stala vôbec prvou bieloruskou kozmonautkou. Vďačí za to jedine drine počas výcviku a fyzickej zdatnosti i psychickej odolnosti. Jej úspech vyzerá naozaj obdivuhodne: do výberu sa v decembri 2022 prihlásilo približne 6-tisíc záujemkýň. Najnáročnejším požiadavkám vyhovelo len šesť žien. Z nich zostali v máji 2023 už len dve, ktoré vedeli, že jedna z nich poletí do kozmu. Voľba nakoniec padla na Vasileuskú (29-ročná Anastasia Lenkovová bola v zálohe v prípade nepredvídateľných okolností).