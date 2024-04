Girkin už nechce byť vo väzení. Žiada o vyslanie do bojov na Ukrajinu

Ruský nacionalista Igor Girkin, ktorý si v súčasnosti odpykáva v ruskom väzení trest za výzvy na extrémistickú činnosť, žiada o vyslanie do bojov na Ukrajinu. Ruským médiám to povedal Girkinov advokát. Niekdajší dôstojník tajnej služby FSB od jari 2014 velil milíciám proruských separatistov na východe Ukrajiny, už v auguste toho istého roku bol ale odvolaný do Ruska.