Zomrel športovec a herec O. J. Simpson. Preslávil ho súdny proces storočia

Rodina bývalého športovca a herca známeho pod prezývkou O. J. na sociálnej sieti X uviedla, že podľahol rakovine. Obvinenia z dvojnásobnej vraždy bol Simpson v jednom z najostrejšie sledovaných procesov amerických dejín oslobodený, neskôr však strávil niekoľko rokov vo väzení za lúpežné prepadnutie.

„Náš otec, Orenthal James Simpson, 10. apríla podľahol v boji s rakovinou. Bol obklopený svojimi deťmi a vnúčatami,“ uvádza vyhlásenie zverejnené na sociálnej sieti. Rodina v ňom zároveň prosí, aby verejnosť rešpektovala jej súkromie.

Simpson pochádzal z chudobných pomerov a preslávil sa vďaka americkému futbalu, v ktorom exceloval od strednej školy. V najvyššej americkej súťaži odohral 11 sezón po tom, čo sa stal jednotkou draftu, a v roku 1985 vstúpil do futbalovej siene slávy. Ako herec účinkoval v troch desiatkach filmov a uvažovalo sa o ňom do hlavnej úlohy prvého dielu Terminátora.

Jeho kariéru prekazila vražda exmanželky Nicole Brownovej a jej priateľa Ronalda Goldmana, ktorých v Los Angeles našli mŕtvych v júni 1994. Následný „proces storočia“ so Simpsonom prostredníctvom televíznych obrazoviek sledovala viac ako polovica Američanov. Simpsonovi obhajcovia presvedčili porotu, že prípad v neprospech obžalovaného zmanipulovala rasistická polícia, ako ale píše denník The New York Times (NYT), zo Simpsonovho predošlého života zostali len trosky.

Foto: SITA/AP, Ethan Miller OJ Simpson O.J. Simpson počas súdneho procesu v roku 2013.

V následnom občianskoprávnom spore bol uznaný „zodpovedným“ za smrť oboch ľudí a súd mu uložil vyplatiť pozostalým ako odškodné 33,5 milióna dolárov. V roku 2007 ho zatkli pre lúpežné prepadnutie a o rok neskôr bol odsúdený. Za mrežami bol do októbra 2017.

„Príbeh O. J. Simpsona počas rokov vygeneroval záplavu kníh, filmov, štúdií a debát na tému spravodlivosti, rasových vzťahov a celebrít v krajine, ktorá adoruje svojich hrdinov, najmä tých zasadzovaných do stereotypu úspešných ľudí začínajúcich od nuly, ale nikdy sa nevysporiadala s jeho hlbšími rozpormi,“ uvádza NYT.