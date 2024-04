Milosrdná smrť? Cirkev sa hnevá na Macrona, dáva mu školenie z hodnoty života

Keby sa teraz vo Francúzsku konali prezidentské voľby, Emmanuel Macron by asi nepresvedčil duchovných, aby mu odovzdali svoj hlas. Šéf Elyzejského paláca sa rozhodol splniť starší sľub o takzvanej milosrdnej smrti, čiže o eutanázii. Vláda už pripravila návrh zákona, parlament má o ňom rokovať v máji a potom hlasovať niekedy na konci mesiaca. Kým väčšina Francúzov podporuje uzákonenie asistovanej samovraždy nevyliečiteľne chorých ľudí s obrovským utrpením, naopak, katolícka cirkev je pobúrená a pokúsi sa zabrániť legalizácii eutanázie.

Určitým paradoxom je to, že návrh vypracovala ministerka zdravotníctva, ktorá kedysi o milosrdnej smrti nechcela ani počuť.

Catherine Vautrinová pred dvomi desaťročiami považovala eutanáziu za nehumánnu, ale s odstupom času zmenila názor. Tvrdí, že spoločnosť odvtedy prešla vývojom, čo podľa nej platí aj o jej zmýšľaní.

„Existujú dve roviny. Prvou je paliatívna starostlivosť a v nej musíme pokročiť. Druhou je aktívna pomoc pri zomieraní, nemám s touto témou nijaký problém," povedala Vautrinová pre televíznu stanicu CNews/Europe 1. Vyhýba sa výrazom eutanázia a asistovaná samovražda rovnako ako Macron, ktorý zdôrazňuje, že tu ide o podanie pomocnej ruky chorým ľuďom, pre ktorých sa život stal neznesiteľný.

Čo sa týka paliatívnej starostlivosti, čiže zmiernenia utrpenia nevyliečiteľne chorých, vláda sľúbila vyčleniť na ňu viac ako miliardu eur. Je to aj reakcia na kritiku, že štát nedáva dosť peňazí na pomoc pre pacientov s beznádejnou budúcnosťou.

Návrh zákona predpokladá, že smrtiacu látku môže užiť pacient, keď mu ju na jeho žiadosť poskytne lekár, alebo má právo požiadať zdravotníka (prípadne blízku osobu), aby mu jed aplikoval. Majú pritom platiť prísne pravidlá a obmedzenia. O eutanáziu nebudú môcť požiadať mladiství (minimálnu vekovú hranicu stanovili na 18 rokov).

„Pacient musí trpieť nevyliečiteľným ochorením, ktoré ohrozuje jeho život v krátkodobom alebo strednodobom horizonte," upozornil server France Bleu. Toto ustanovenie je terčom kritiky, pretože mnohí tvrdia, že sa dá rôzne chápať. Čo je presne strednodobý horizont? A bude sa podobne posudzovať v prípade mladých a starých ľudí? Nie je vylúčené, že poslanci sa rozhodnú vložiť do zákona časové detaily.

Návrh tiež predpokladá, že podmienkou eutanázie sa stane nespochybniteľná vôľa chorého človeka zomrieť. Preto o ňu nebudú smieť žiadať psychiatrickí pacienti. Vzťahuje sa to aj na osoby trpiace Alzheimerovou chorobou. V ich prípade má fungovať zákaz milosrdnej smrti aj vtedy, ak by si ju písomne želali, keď ešte boli úplne príčetní (výhľadovo, aby sa takpovediac poistili do budúcnosti, keby už nedokázali v ťažkom zdravotnom stave poprosiť, aby umreli). Žiadateľom sa má zaručiť možnosť, aby ešte mohli zmeniť svoje rozhodnutie: dostanú zrejme dva-tri týždne, aby definitívne potvrdili, že si vybrali milosrdnú smrť.

Konferencia biskupov Francúzska si deň pred predstavením návrhu zákona vybrala štyroch svojich hodnostárov, ktorí majú za úlohu komunikovať výhrady k eutanázii. Nepochybne sa uskutočnia ich stretnutia s poslancami. „Je to nový signál mobilizácie katolíckej cirkvi," podotkol denník La Croix.

Biskupi už predtým v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že odmietajú, aby človek mohol zapríčiniť inému človeku smrť alebo mu mohol umožniť zomrieť. Za prioritu označili paliatívnu starostlivosť. „Vyjadrujeme veľké znepokojenie a podstatné výhrady," uviedla konferencia biskupov s tým, že hovoriť o eutanázii ako o prejave bratstva, čo počúvajú od vlády, je jednoznačne zavádzajúce. (Slovo eutanázia pochádza z gréčtiny, v preklade je to dobrá smrť). Biskupi opakovane podčiarkli, že je nezmyselné tvrdiť o tejto právnej norme, že je zákonom bratstva: „Žiadame, aby spoločnosť pomáhala žiť a žiť až do konca života."

Arcibiskup Éric Moulins-Beaufort (predseda konferencie) povedal, že návrh zákona nemá nič spoločné s hodnotami ľudského života. „Nenabáda našu krajinu žiť, ale vedie k smrti ako k životnému riešeniu," citoval ho La Croix. Biskup Matthieu Rougé tiež nevidí pomocnú ruku v eutanázii. „Nedá sa rozprávať o bratstve, keď neodpovedáme na utrpenie spojené so smrťou," uviedol pre stanicu France Inter.

Sklamanie dávajú najavo aj nižší predstavitelia katolíckeho kléru. Nechápu napríklad, ako sa majú cítiť zdravotníci, ktorí poskytujú paliatívnu starostlivosť. „Tí, čo sa starajú vo svojom poslaní o človeka až do jeho posledného dychu, naučia sa sprevádzať ho až do smrti i privolať jeho smrť? Sú to dva rovnaké skutky bratstva?" napísal na sociálnej sieti X prelát Laurent Le Boulc'h.