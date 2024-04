Zmeníme budúcnosť EÚ. To znamená 250 miliónov mŕtvych Európanov, to je cena jadrovej vojny, hlásili v ruskej TV

Jadrové zbrane? Aj Putin má niekoho, na kom mu záleží, hovorí Japonka, ktorá prežila Hirošimu Video Teruko Jahataová ako osemročná prežila v Hirošime výbuch americkej atómovej bomby. Čo odkazuje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorého režim sa od invázie na Ukrajinu atómovkami vyhráža? / Zdroj: TV Pravda

„Pokazili ste súčasnosť, páni Európania. Snažíme sa zmeniť budúcnosť Európy, čo znamená 200 až 250 miliónov mŕtvych a zmrzačených Európanov. To je cena jadrovej vojny,“ perlil ruský politológ. Ako doplnil, je to podľa neho cena za jadrovú vojnu.

„Musíme dať každému európskemu občanovi najavo, že aj on môže zomrieť. Pretože posledných 60 rokov žil Európan v pocite nesmrteľnosti,“ tvrdí ruský politológ. Jevstafjev uviedol, že Moskva by mala vymenovať európske mestá, ktoré budú zničené. „A koľko bude obetí po tom, čo päť alebo šesť jadrových striel zasiahne Paríž,“ vyhlásil.

Čítajte aj Vráťme svet o tridsať rokov, odpáľme atómovku nad Sibírou, radí ruská propagandistka

Načrtol dokonca aj svoj plán, v ktorom by Rusko poslalo všetkým ľuďom v Európe pohľadnicu, kde by bol zobrazený ich domov, vojenská základňa a miesto, kde by došlo k úderu. „A mimochodom, Američania sú v poriadku. No, nejaký oblak dosiahne, dobre. Alebo možno nie. Ale žiaľ, všetky naše pokusy rozhýbať mozgy Európanov sú neúspešné,“ doplnil Jevstafjev.

Nie je to prvýkrát, čo v propagandistickej štátnej televízií ‚zhadzujú‘ atómové zbrane na európske mestá. Mesiac nazad o tom uvažoval priamo moderátor Solovjov a jeho hostia mu prikývli.

„Nemôžem sa rozhodnúť, či Paríž alebo Marseille,“ rozjímal sa Solovjov nad bombardovaním Európy. „Samozrejme Bukurešť. Potom Paríž, Marseille a Lyon,“ konkretizoval neskôr. „Lyon je pekné mesto, majú tam festival ohňa,“ doplnil jeden z jeho hostí.

„A v Nemecku, ako pomstu za rakety Taurus. Čo zničiť? Hamburg,“ navrhol opäť Solovjov. „Áno, Hamburg,“ uviedol druhý z hostí. „Alebo možno Mníchov?“ navrhol zase.