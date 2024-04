Bieloruský žalár vyzerá ako márnica pre opozíciu. Zomrel už šiesty Lukašenkov väzeň

Aljaksandrovi Kuliničovi chýbali dva dni do 52. narodenín a týždeň do začiatku procesu, na ktorom chcel potvrdiť, že sa cíti nevinný. Nedočkal sa ani jedného, zomrel za mrežami. Znamená to, že v Bielorusku pribudol ďalší väzeň na zoznam mŕtvych kritikov autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka.