Rowlingová znovu kritizuje hercov z filmov o Potterovi. Vadí jej, že podporili transrodové osoby

Spisovateľka na sociálnych sieťach komentovala celebrity, ktoré podľa nej využili svoje platformy na to, aby fandili zmenám pohlavia u maloletých. Herci Daniel Radcliffe a Emma Watsonová, ktorí v snímkach stvárnili Harryho a Hermionu, sa v roku 2020 vyslovili proti postoju Rowlingovej.

Rowlingová tiež privítala odbornú správu, ktorá sa týka starostlivosti poskytovanej v Anglicku pre transrodové osoby mladšie ako 18 rokov. V stredu štúdia pediatričky Hilary Cassovej uviedla, že existujú „pozoruhodne slabé“ dôkazy na podporu liečby pohlavnej dysfórie, teda nepohody vyplývajúcej z rozporu medzi pohlavnou identitou a pohlavím biologickým, u detí a dospievajúcich. Rowlingová správu označila za „prelomový moment“.

Jeden užívateľ sociálnych sietí Rowlingovej v reakcii na príspevok napísal, že čaká, „až sa jej Dan a Emma ospravedlní“ s tým, že hercom nepochybne odpustí. Rowlingová ale vzápätí odpovedala, že to nie je isté. Uviedla, že tieto celebrity by si mali schovať ospravedlnenie pre osoby, ktoré prechádzajú takzvanou detranzíciou, teda procesom, keď sa snažia navrátiť k svojmu pôvodnému pohlaviu, a „zraniteľným ženám”.

Rowlingová opakovane čelila obvineniam z transfóbie kvôli svojim názorom na pohlavnú identitu a za to, že transrodové ženy by podľa nej nemali byť vpúšťané do priestorov určených len pre ženy. Nedávno tiež vyzvala políciu v Škótsku, kde žije, aby ju zatkla na základe nového zákona proti nenávistným prejavom po tom, čo označila niekoľko transrodových žien za mužov. Škótska polícia sa rozhodla nepodniknúť žiadne kroky.

Dnes už chápem mamin strach a odmietanie mojej tranzície, hovorí transrodový muž Marvin Horvat.

Spisovateľka za svoje názory čelí kritike, ale má aj množstvo fanúšikov. Už skôr odmietla, že je transfóbna, a dodala, že rešpektuje „právo každého transrodového človeka žiť akýmkoľvek spôsobom, ktorý je pre neho autentický a pohodlný,” a že chce, aby títo ľudia neboli diskriminovaní a zneužívaní.

Radcliffe v roku 2020 reagoval slovami: „Je jasné, že musíme urobiť viac pre podporu transrodových a nebinárnych ľudí, nie pre znehodnotenie ich identity.” Dodal, že autorkine komentáre snáď fanúšikom filmovú sériu „nepošpinia”. „​Transrodové osoby sú tým, za koho sa vyhlasujú, a zaslúžia si žiť svoj život bez toho, aby boli neustále spochybňované alebo bez toho, aby im niekto hovoril, že nie sú tým, za koho sa vyhlasujú,” uviedla vtedy Watsonová.

Naopak herec Ralph Fiennes, ktorý v sérii filmov stvárnil hlavnú zápornú postavu Lorda Voldemorta, sa postavil na obranu autorky a označil urážky, ktorých sa jej dostalo, za „nechutné” a „otrasné”. Herečka Helena Bonham Carter, ktorá hrala Bellatrix Lestrangeovú, uviedla, že Rowlingovej názory nepovažuje za transfóbne, odrážajú podľa nej spisovateľkinu vlastnú skúsenosť so zneužívaním.

Rowlingová uviedla, že o transrodovej problematike prehovorila čiastočne kvôli svojej osobnej skúsenosti so zneužívaním a sexuálnym napadnutím.