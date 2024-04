Nechoďte na Blízky východ, varujú západné štáty svojich občanov. Situácia je výbušná

Francúzsko, Nemecko, Austrália, Kanada, India, Česko i ďalšie štáty v piatok vydali či ďalej zosilneli výstrahy pred cestami do Iránu, Izraela a ďalších blízkovýchodných krajín. Informoval o tom denník The Guardian. Šéf francúzskej diplomacie Stéphane Séjourné zároveň vyzval, aby sa z Teheránu vrátili rodinní príslušníci francúzskych diplomatov.

Výstraha prichádza vo chvíli, keď Irán hrozí odvetným úderom na Izrael, ktorý viní z útoku na svoj konzulát v Damasku z 1. apríla. Izrael sa k útoku, medzi ktorého obeťami boli aj príslušníci iránskych revolučných gárd vrátane dvoch generálov, oficiálne neprihlásil.

Francúzsko v piatok odporučilo svojim občanom, aby v najbližších dňoch rozhodne necestovali do Iránu, Libanonu, Izraela a na palestínske územia.

Nemecko svoje odporúčanie okrem hrozby vojenskej eskalácie medzi Iránom a Izraelom zdôvodnilo rizikom zadržania úradmi. „Nemeckým občanom môže hroziť bezdôvodné zatknutie, výsluch a dlhé tresty odňatia slobody. To platí predovšetkým pre ľudí s dvojitým občianstvom, nemeckým a iránskym,“ cituje agentúra Reuters ministerstvo zahraničia.

Poľské ministerstvo zahraničia vo svojej aktualizovanej výzve neodporúča cesty do Izraela, na palestínske územia a do Libanonu. „Nedá sa vylúčiť, že dôjde k náhlemu vystupňovaniu vojenských operácií, čo by mohlo spôsobiť značné ťažkosti pri snahe tieto oblasti opustiť,“ upozornilo ministerstvo. „Akákoľvek eskalácia by mohla viesť k zásadnému obmedzeniu leteckej dopravy a k nemožnosti prekračovať hranice cez pozemné hraničné priechody,“ dodáva sa vo vyhlásení.

India svojich občanov vyzvala, aby vzhľadom na situáciu v regióne necestovali do Iránu a Izraela. Občanom, ktorí sa na území týchto dvoch štátov už nachádzajú, odporučila, aby boli obozretní a obmedzili pohyb v rámci krajiny na nevyhnutné minimum.

Aj české ministerstvo zahraničia vydalo varovanie pred cestami do Iránu a vyzvalo českých občanov, ktorí v krajine zdržiavajú, aby ju opustili. Zdôvodnilo to špecifickými bezpečnostnými rizikami pre občanov EÚ v Iráne v kontexte súčasnej vnútornej i medzinárodnej politickej situácie. Českým občanom žijúcim v Izraeli potom české ministerstvo odporúča zvýšenú opatrnosť.

Ruská diplomacia varovala pred cestami na Blízky východ, najmä do Izraela, Libanonu a na palestínske územia, už vo štvrtok. Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa podľa agentúry DPA predĺžila pozastavenie všetkých letov do Teheránu a späť do 18. apríla. Americká ambasáda v Izraeli uviedla, že svojim zamestnancom „z opatrnosti“ zakázala cestovať mimo metropolitnej oblasti Tel Avivu, Jeruzalema a Beerševy. Podobné opatrenia prijali rakúske Austrian Airlines, rovnako do 18. apríla.

Dvaja nemenovaní americkí činitelia stanici CBS News povedali, že k rozsiahlemu iránskemu útoku na Izrael by mohlo dôjsť už v piatok. Irán by podľa nich mohol na útok použiť viac ako 100 dronov a desiatky rakiet, pričom terčom by boli vojenské objekty vo vnútri Izraela. Zdroje uviedli, že pre Izrael by bolo ťažké brániť sa útoku takéhoto rozsahu, ale pripustili možnosť, že Teherán môže vykonať menší úder. Iránsku odvetu však zdroje považujú za nevyhnutnú.

Denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa napísal, že podľa hodnotenia amerických spravodajcov by Irán mohol zaútočiť na Izrael v najbližších 24 až 48 hodinách. Doteraz však podľa zdroja, ktorý má blízko k iránskemu vedeniu, nebolo urobené finálne rozhodnutie.