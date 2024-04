BBC: Hľadanie poroty nestrannej voči Trumpovi bude na Manhattane neľahká úloha

Donald Trump čelí obvineniu z falšovania finančných záznamov, ktorým chcel údajne zamaskovať platbu, ktorú krátko pred voľbami v roku 2016 zaplatil hviezde filmov pre dospelých, s ktorou mal údajne pomer.

Bude na manhattanských štátnych zástupcoch a Trumpovom právnom tíme, aby sa prehrýzli masami Newyorčanov, a našli 12 ľudí schopných odložiť bokom svoje pocity voči jednému z najviac rozdeľujúcich amerických politikov, a dopriali mu tak spravodlivé súdne konanie, napísala dnes stanica BBC.

Trump: Voľte (mňa)! Aj keby ste mali zomrieť! Video

Trumpovi právnici sa už sťažovali, že mestská časť Manhattan, ktorú obývajú prevažne demokrati, neumožnia zostaviť nestrannú porotu. A odborníci sa zhodujú, že to bude náročné.

„V krajine nie je nikto, kto by nemal názor tak či onak. Ale Newyorčania sú Donaldovi Trumpovi, jeho otcovi a deťom vystavení doslova po celé generácie, od všetkých bulvárnych periodík cez internet až po Sám doma (známy americký rodinný film, v ktorom sa mihol aj exprezident Trump – pozn. red.),“ povedal bývalý manhattanský prokurátor Jeremy Saland.

Vzhľadom k vysokej prestíži procesu môže byť potenciálne vybraných až 500 ľudí z newyorského Manhattanu a susedného Rooseveltovho ostrova. Z tejto skupiny vytriedi obhajoba a obžaloba – pod dohľadom sudcu Juana Merchana – 12 osôb a niekoľko náhradníkov, ktorí zasadnú do lavíc. Títo porotcovia budú pre verejnosť anonymní, ale Trumpov tím a žalobcovia budú poznať ich totožnosť.

Proces sa začne prepustením porotcov, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť šesťtýždňového procesu kvôli ťažkostiam, ako sú povinnosti spojené so starostlivosťou o deti a obmedzenie cestovania, hovorí bývalá brooklynská prokurátorka Julie Rendelmanová.

Podľa odborníkov by najväčší problém mohla predstavovať druhá fáza: vylúčenie tých, ktorí nebudú nestranní. „Každý … musí bývalému prezidentovi priznať rovnaké práva ako komukoľvek z nás, teda že je nevinný, kým sa nepreukáže jeho vina,“ povedal Saland.

Desať až nekonečno

Aby začali vyraďovať tých, ktorí sú zaujatí, budú žalobcovia a tím obhajoby analyzovať dotazníky vyplnené potenciálnymi porotcami. Porotcom budú kladené otázky vrátane toho, aké spravodajské servery čítajú a aké podcasty počúvajú, či sledujú Trumpa na sociálnych sieťach a či sa niekedy zúčastnili zhromaždení bývalého prezidenta.

Budú sa ich tiež pýtať, či podporujú alebo sa považujú za súčasť nejakých pravicových či ľavicových radikálnych skupín, konkrétne hnutia QAnon, Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters, Boogaloo Boys alebo Antifa.

Trump chce byť znova prezidentom USA Video

Potenciálni porotcovia musia tiež uviesť, či sa oni alebo ich blízki príbuzní a priatelia niekedy stali obeťou trestného činu, a ak áno, akého. To umožňuje obom stranám posúdiť, či by niekto mohol byť v Trumpovom prípade falšovania obchodných záznamov zaujatý kvôli predchádzajúcim skúsenostiam.

Niektoré z otázok sú ešte osobnejšie a pýtajú sa porotcov, čím sa živia ich deti a či užívajú nejaké lieky, ktoré by im bránili v sústredení počas súdneho procesu.

Žalobcovia a Trumpov právny tím budú môcť napadnúť tých, u ktorých nechcú, aby boli zaradení do poroty. Každá strana má k dispozícii desať možností odvolať porotcu bez konkrétneho dôvodu, a neobmedzený počet príležitostí urobiť tak z pádnych dôvodov.

Výber môže trvať týždne

Tento čas sa ukáže ako kľúčový pre obe strany, aby odstránili ľudí, ktorí nebudú k procesu objektívni, vrátane tých, ktorí sa zámerne snažia dostať k prípadu tým, že skresľujú svoje názory na Trumpa, hovorí Saland. „Je veľmi dôležité, aby štátni zástupcovia a obhajoba týchto porotcov preverili a zbavili sa tých, o ktorých si myslia, že svoju prácu nezvládnu,“ dodáva.

Na pomoc si právnici obhajoby a obžaloby pravdepodobne najmú expertov, ktorí budú prechádzať príspevky porotcov na sociálnych sieťach, ktoré môžu poskytnúť „pokladnicu informácií o ich potenciálnych názoroch a predsudkoch“, hovorí Rendelmanová.

Trumpov prípad však nebude prvým vysoko prestížnym procesom pre žalobcov a tímy obhajoby, ktoré hľadajú nestranných Newyorčanov, poznamenali odborníci.

V roku 2020 trvalo takmer dva týždne, kým sa podarilo zúžiť okruh porotcov v newyorskom procese zdiskreditovaného hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina odsúdeného za sexuálne zneužívanie.

Nájsť ľudí ochotných poskytnúť Trumpovi spravodlivý proces by mohlo trvať rovnako dlho – ak nie dlhšie, hovorí Rendelmanová. „Sme ľudia, a tak sa naše predsudky vkrádajú, aj keď nechceme. Je to uskutočniteľné, ale bude to ťažké,“ uzavrela.