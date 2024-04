Irán zaútočil dronmi na Izrael, Netanjahu sľúbil odpoveď

Podľa ďalších médií Teherán zaútočil desiatkami dronov, ktoré by mohli letieť hodiny, uviedol v sobotu večer hovorca izraelskej armády Daniel Hagari. Krajina sa podľa neho v predstihu „dobre pripravila“ na rôzne scenáre.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo vyhlásení uviedol, že Izrael sa na priamy útok Iránu pripravoval a že akýkoľvek úder nenechá bez odvety.

„Stanovil som jasný princíp: Keď nás niekto zasiahne, zasiahneme my jeho,“ citoval spravodajský web The Times of Israel z videa zverejneného premiérom.

Správu aktualizujeme…