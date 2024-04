Ukrajinské nebo obsadili drony. Hrajú rozhodujúcu úlohu vo vojne, paralyzujú pechotu

Front na Ukrajine sleduje toľko dronov, že akýkoľvek pohyb môže stáť ukrajinských aj ruských vojakov život, uviedol dnes americký portál The Washington Post. Podľa neho vojakom neostáva len spoliehať sa na nedostatok zručnosti pilotov dronov. Skúsení operátori sa totiž vedia zamerať aj na jedného jediného vojaka pechoty a zabiť ho, pričom môžu dron naviesť aj do rôznych skrýš alebo zákop.

Útok autonómneho dronu - nová technológia zlikvidovala ruský tank Video Video od ukrajinského dobrovoľníka Serhiiho Sternenka zverejnené 20. marca demonštruje novú technológiu - útočný dron s automatickým rozpoznávaním cieľa, ktorý nevyžaduje ľudského pilota. / Zdroj: Twitter / Serhii Sternenko

Terén na oboch stranách frontovej línie, ktorému sa zvyčajne hovorí „sivá zóna“, malé drony, ktorých počet na Ukrajine prudko vzrástol, premenili na „mŕtvu zónu“, oznámil americkému portálu Oleksandr Nastenko, veliteľ dronovej jednotky v 92. brigáde ukrajinskej armády. Drony totiž môžu okamžite zabiť kohokoľvek, kto by sa pred nimi odvážil presúvať z miesta na miesto, či už by to bolo vo dne alebo v noci.

Najbežnejšie používané drony na fronte sú takzvané FPV drony, ktoré zvyčajne ovláda navádzač s okuliarmi a diaľkovým ovládačom a ktoré operátorovi umožňujú sledovať v reálnom čase obraz prenášaný bezpilotným strojom. Tieto lacné drony, ktoré Ukrajina dokázala premeniť na modernú zbraň, spočiatku dávali výhodu ukrajinským vojakom. Lenže Rusi sa rýchlo inšpirovali a začali s masovou výrobou vlastných dronov.

Andrew Coté, konateľ americkej spoločnosti BRINC Drones, ktorá dodáva Ukrajine vybavenie, sa domnieva, že použitie dronov na Ukrajine možno prirovnať k nasadeniu tankov v prvej svetovej vojne. „Je to dosť patová situácia. Ak ste v otvorenom teréne, tak budete prenasledovaní,“ poznamenal Coté.

Z jednej strany používanie dronov zrejme šetrí životy, pretože ich piloti sa môžu držať o niečo ďalej od kontaktnej línie ako tradičná pechota. Na druhej strane ale k vysokým stratám vedie skutočnosť, že kvôli nasadeniu dronov sa zmenšil priestor, kde sa môžu vojaci pohybovať bez toho, aby boli videní. V posledných mesiacoch drony na fronte tiež podľa amerického portálu prispeli k tomu, že ani jedna z bojujúcich strán nedokázala urobiť zásadnejší prelom.