Oporný bod Doneckej oblasti - Časiv jar. Rusom urýchli dobývanie mesta ukrajinský nedostatok munície

Vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj v nedeľu povedal, že Rusko má v pláne Časiv Jar ovládnuť do 9. mája, keď sa v krajine tradične konajú oslavy víťazstva v druhej svetovej vojne nad nacistickým Nemeckom. „Z toho vyplýva, že ruské vojenské velenie zrejme predpokladá, že pretrvávajúci kritický nedostatok munície, s ktorým sa Ukrajina potýka, umožní ruským jednotkám získať Časiv Jar rýchlejším tempom ako Bachmut a Avdijivku,“ uvádza ISW vo svojej pravidelnej správe o situácii na bojisku počas ruskej invázie na Ukrajinu.

Čítajte aj Syrskyj: Ukrajinci sa zahryzli do krajiny, no Rusov je násobne viac. Putin chce ovládnuť Časiv Jar do osláv 9. mája