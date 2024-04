Šahídy hučia všade rovnako. Odblokujú pomoc pre Izrael i Ukrajinu?

Úspech Izraela pri odrazení iránskeho útoku v noci na nedeľu upriamil pozornosť na zraniteľnosť Ukrajiny voči Rusku. Teherán zostavil úderný balík podľa osvedčeného receptu Moskvy, ktorá s veľkým ničivým efektom kombinuje nasadenie dronov, balistických a riadených striel. Prečo to Iráncom nevyšlo? A aký vplyv to môže mať na agresiu, ktorej čelí Kyjev?

Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Iránci podcenili obrovské výhody, ktoré má Izrael pri obrane proti takýmto útokom v porovnaní s Ukrajinou.

Do útoku na Izrael sa zapojilo približne 170 bezpilotných lietadiel, 30 riadených striel a 120 balistických rakiet. Drony Iránci vypustili ešte pred odpálením balistických rakiet. Do okna izraelskej protivzdušnej obrany mali balistické rakety doraziť približne v rovnakom čase ako riadené strely a drony. Rusi takýto postup proti Ukrajine používajú opakovane.

„Účelom takéhoto balíka je zabezpečiť, aby pomalšie riadené strely a bezpilotné lietadlá odvrátili pozornosť a preťažili protivzdušnú obranu, a umožnili tak balistickým raketám, ktoré je oveľa ťažšie zostreliť, dosiahnuť svoje ciele,“ píšu experti ISW. „Iránci s veľkou pravdepodobnosťou očakávali, že ich riadené strely a bezpilotné lietadlá zasiahnu len málo cieľov, ak vôbec nejaké, ale zjavne dúfali, že balistické rakety budú mať výrazne vyššie percento úspešnosti,“ dodávajú.

Protivzdušnou obranou preniklo až do oblasti izraelských vojenských základní len zopár zo 120 odpálených iránskych balistických rakiet.

Kým ukrajinská protivzdušná obrana pri nedávnych veľkých ruských útokoch dokázala zachytiť v priemere iba asi 46 percent balistických rakiet, Iránci pravdepodobne rátali s tým, že izraelské skóre síce bude vyššie ako ukrajinské, ale pri takej mohutnej salve balistických rakiet nepresiahne hranicu 90 percent. „Ich optimizmus mohol vychádzať z toho, že Rusko nikdy nevystrelilo toľko veľkých balistických rakiet pri jednom údere proti Ukrajine, ako teraz Irán,“ uvažujú americkí vojenskí analytici.

Ukrajina zväčša zachytí viac ako 75 percent ruských riadených striel a bezpilotných lietadiel. Mnohé z nich však jej protivzdušná obrana zlikviduje v čase, keď čelí aj útoku balistických rakiet, na vzdorovanie ktorým tak má len obmedzené kapacity.

Izraelské ozbrojené sily a ich spojenci však disponujú oveľa robustnejšími a výkonnejšími systémami protiraketovej a protivzdušnej obrany a majú tiež mnohonásobne viac stíhačiek, než Ukrajina.

Pravda, Izraelu pomohol aj geografický faktor. Iránske drony a rakety museli prekonať viac ako tisíc kilometrov vzdušným priestorom Iraku, Sýrie a Jordánska. Izraelu a jeho spojencom to poskytlo niekoľko hodín na identifikáciu, sledovanie a zachytenie cieľov.

Na druhej strane ruské sily vypúšťajú drony a rakety z okupovaných ukrajinských území a z ruského územia, čo ukrajinskej protivzdušnej obrane poskytuje len zlomok času, ktorý Izrael využil na úspešné odrazenie úderu. Rozsiahle územie a vyše tisíc kilometrov dlhá frontová línia Ukrajine ešte sťažujú vybudovanie hustého systému protivzdušnej obrany, a to špeciálne v súvislosti s meškaním vojenskej pomoci z USA, konštatuje ISW.

Izrael a jeho spojenci dokázali zachytiť prakticky všetky bezpilotné lietadlá a riadené strely. Protivzdušná obrana a bojové lietadlá ich zlikvidovali ešte predtým, než sa vôbec mohli dostať pod izraelský protiraketový dáždnik. Izrael sa tak mohol pochváliť, že jeho územie zasiahlo len jediné percento prostriedkov nasadených do kombinovaného iránskeho náletu.

Kým Izrael a jeho spojenci podľa ISW nasadili proti iránskym bezpilotným lietadlám a riadeným strelám „stovky bojových lietadiel“, Kyjev stále čaká na prvé zo sľúbených stíhačiek F-16, ktoré by mali doraziť až v lete.

Otázkou zostáva, ako operácia, ktorú Teherán nazval Skutočný sľub, i hrozba, že iránsko-izraelský konflikt prerastie do veľkej regionálnej vojny, ovplyvní vývoj na ukrajinskom bojisku.

"Rozšírenie konfliktu by mohlo vážne ovplyvniť záujmy Ukrajiny,“ predpovedá Maxym Skrypčenko, šéf think-tanku Ukrajinské centrum pre transatlantický dialóg. „Ak sa zdroje odvedú do Izraela, Ukrajine zostane menej. Akýkoľvek konflikt, ktorý spotrebuje zdroje potrebné pre Ukrajinu, nás negatívne ovplyvňuje,“ povedal pre portál Politico.

Podľa Skrypčenka by sa to mohlo dotknúť napríklad dodávok systémov protivzdušnej obrany či delostreleckej munície. Na druhej strane, útok Iránu na Izrael by mohol podporiť úsilie predsedu americkej Snemovne reprezentantov Mikea Johnsona, aby presvedčil viac republikánov na schválenie zmrazeného balíka vojenskej pomoci Izraelu, Ukrajine a Taiwanu.

„Samostatný balík pomoci pre Izrael bol predtým neúspešný, takže jeho spojenie s pomocou pre Ukrajinu môže byť jediným životaschopným prístupom,“ nazdáva sa Skrypčenko. „Odôvodnenie je presvedčivé: Izrael čelil útokom uskutočneným rovnakými zbraňami, aké Irán dodáva Rusku,“ dodal.

Foto: SITA/AP, Evgeniy Maloletka vojna na Ukrajine, dron, Šáhid Ukrajinská protivzdušná obrana zachytila dron Šáhid vo vzduchu nad Kyjevom na Ukrajine. Záber je z 30. mája 2023.

Obdobne argumentuje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „My na Ukrajine veľmi dobre poznáme hrôzu podobných útokov zo strany Ruska, ktoré používa tie isté drony Šahíd a ruské rakety, rovnakú taktiku masových leteckých útokov,“ napísal na bývalom Twitteri.

„Zvuk dronov Šahíd, nástroja teroru, je rovnaký na oblohe nad Blízkym východom i nad Európou. Tento zvuk by mal byť budíčkom pre slobodný svet, ktorý ukazuje, že len naša jednota a odhodlanie môžu zachrániť životy a zabrániť šíreniu teroru po celom svete. Slová nezastavia drony ani nezostrelia rakety. To dokáže len konkrétna pomoc. Je veľmi dôležité, aby Kongres USA prijal potrebné rozhodnutia na posilnenie amerických spojencov v tomto kritickom čase,“ apeloval Zelenskyj na Washington.

Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov v reakcii na víkendový iránsky útok ohlásil na tento týždeň nové hlasovanie o podpore pre Izrael. Johnson však neuviedol, či chce súčasne uvoľniť dodatočné prostriedky na pomoc Ukrajine, ako to pred vyše dvoma mesiacmi urobil Senát. Prezident Joe Biden a jeho demokrati však naďalej trvajú na schválení celého balíka, ktorý ráta s desiatimi miliardami dolárov na pomoc Izraelu a približne 61 miliardami pre Ukrajinu.

„Tento týždeň to skúsime znovu. Na detailoch toho balíka sa pracuje,“ povedal Johnson v televíznom rozhovore pre Fox News. „V tejto chvíli zvažujeme možnosti a všetky tieto výdavkové otázky,“ dodal.