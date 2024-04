Rusku sa kráti čas: Rezervy im dôjdu za jeden rok, pokiaľ bude mať Ukrajina čím strieľať

Ukrajinský tank sa vrhol do súboja proti trom ruským Video Tankový duel sa odohral na avdijivskom fronte. / Zdroj: Telegram / ButusovPlus

Po prvé: Rusko je plne mobilizované – politicky, priemyselne a vojensky. Prešlo na vojenskú ekonomiku. Táto mobilizácia však vyčerpáva zdroje, ktoré Kremeľ nedokáže obnoviť. Najdôležitejšie sú zásoby starých zbraní z obdobia studenej vojny. Inými slovami, Rusko je silné, ale krehké. Po druhé: Ukrajina sa tiež mobilizuje, ale stále sa spolieha na zahraničnú pomoc, aby uspokojila naliehavé finančné a vojenské potreby. A republikáni v Snemovni reprezentantov USA stále zadržiavajú rozhodujúcu časť tejto pomoci. Po tretie: Ukrajinská taktika je lepšia ako ruská, pomáha ukrajinským formáciám poraziť oveľa väčšie ruské formácie. Ale taktika je irelevantná, keď ukrajinským silám jednoducho dôjde munícia, vysvetľuje Forbes.

Súhra týchto troch dynamík poukazuje na zdanlivé rozpory. Ukrajinci odrazili väčšinu ruských útokov a spôsobili veľké straty ruským útočným skupinám. Ale Rusi stále prichádzajú a získavajú pôdu pod nohami. A jediná osoba, ktorá ich môže zastaviť je republikánsky predseda Snemovne reprezentantov USA Mike Johnson.

Čítajte aj Ukrajina má ťažkosti na východe krajiny, nedostatok munície je závažný

Americká Snemovňa reprezentantov nakoniec bude prerokúvať balíky finančnej pomoci Ukrajine aj Izraelu. Hlasovať by o nich zákonodarcovia mohli do konca týždňa, uviedol Mike Johnson. „Vieme, že nás svet sleduje, aby videl, ako budeme reagovať. Sledujú, či sa Amerika postaví za svojich spojencov a za svoje záujmy po celom svete. A my to urobíme,“ povedal Johnson novinárom.

Táto pomoc by zaplatila muníciu pre ukrajinské sily, potrebnú na zdržanie nepriateľa, kým Rusi definitívne nevyčerpajú svoje zásoby starých zbraní zo studenej vojny.

Čítajte aj Nedáme. Dáme. Dostane Zelenskyj aj ochrancu, ktorý strážil nebo nad Slovenskom?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ak americký Kongres neschváli vojenskú pomoc Ukrajine, Kyjev nebude môcť vyhrať vojnu proti Rusku. Zdôraznil, že ruské sily majú nad ukrajinskými silami značnú prevahu, pokiaľ ide o množstvo delostreleckej munície, ktoré majú k dispozícii. „Dnes je pomer našich delostreleckých granátov 1:10. Dokážeme sa udržať? Nie. V každom prípade, s týmito štatistikami nás budú každý deň tlačiť späť. Aby sme ubránili 100 percent toho, čo máme pod kontrolou, potrebovali by sme prejsť k porovnateľným číslam – 10:10,“ dodal Zelenskyj.

Za 26 mesiacov tvrdých bojov stratila ruská armáda na Ukrajine 15 300 tankov, bojových vozidiel, húfnic a iných zbraní spolu so stovkami tisíc vojakov. A napriek tomu je ruská sila na Ukrajine väčšia ako kedykoľvek predtým.

Ukrajinci pri Avdijivke rozmetali ruský konvoj, zničili 12 tankov Video Toto si Rusi za klobúk nedajú. Ukrajinským ozbrojeným silám sa neďaleko Avdijivky podarilo zničiť prakticky celý konvoj okupačných vojsk. Z 36 tankov a 12 bojových vozidiel pechoty zostalo nepoužiteľných až 20, zvyšná časť konvoja sa po rozpútaní pekla dala na útek. Ukrajinci pri masívnom útoku využili spomalenia ruskej techniky na mínovom poli. / Zdroj: X/Anton Heraščenko

„Armáda je v skutočnosti teraz väčšia – o 15 percent – ako bola, keď napadla Ukrajinu,“ povedal americký armádny generál Christopher Cavoli, vrchný veliteľ NATO, výboru Snemovne reprezentantov pre ozbrojené služby. „Za posledný rok Rusko zvýšilo počet svojich jednotiek v prvej línii z 360 000 na 470 000“.

To je možné len preto, že Kremeľ od konca roka 2022 odviedol do armády viac ako 300 000 mužov. Ruské brigády zároveň obmedzili základný výcvik pre nováčikov, aby urýchlili presun nových síl na front. Títo nepripravení noví regrúti však v prvej línii dlho neprežijú. Podľa ukrajinského ministerstva obrany v poslednej dobe vo vojne zomiera každý deň 800 až tisíc Rusov. Tieto straty nie sú dlhodobo udržateľné, vysvetľuje Forbes.

Rovnako ani straty vozidiel nie sú udržateľné. Ruský priemysel každoročne vyrobí 500 alebo 600 nových tankov a možno o niečo viac ako tisíc nových bojových vozidiel. Ruská armáda stráca každý rok viac ako tisíc tankov a takmer 2 000 bojových vozidiel – a miera strát sa zvyšuje.

Čítajte aj Späť do čias minulých? Ruská zbrojovka priznala možné obnovenie výroby sovietskych tankov

Kremeľ zapĺňa medzery vyťahovaním bojových strojov zo 70. rokov, v niektorých prípadoch dokonca zo 60. či 50. rokov. Ale tieto staré vozidlá sú obmedzeným zdrojom. Postavené počas priemyselného rozkvetu Sovietskeho zväzu ich nemožno nahradiť novou výrobou.

Najnovšie prognózy predpokladajú, že už v polovici roku 2025 nezostanú v sklade žiadne staré tanky a bojové vozidlá. „Rusku sa čas kráti,“ napísal Artur Rehi, estónsky analytik.

Už teraz vidíme náznaky nedostatku. Ruské jednotky jazdiace do boja v neozbrojených nákladných autách a dokonca aj otvorených golfových vozíkoch, ktoré Kremeľ kúpil od čínskej spoločnosti. Malo by byť zrejmé, že golfové vozíky nevydržia dlho v boji, uvádza Forbes.

Krehkosť Rusov by mohla byť evidentnejšia, keby ukrajinskej armáde nechýbala munícia. Keď ukrajinská ofenzíva v roku 2023 skončila koncom minulého roka po dosiahnutí skromných ziskov, Rusko sa chopilo iniciatívy – a zaútočilo na celú frontovú líniu.

Načasovanie nemohlo byť pre Ukrajincov horšie. Takmer presne v tom istom momente v polovici októbra predseda Snemovne reprezentantov odmietol hlasovať o 60 miliardách dolárov z nových finančných prostriedkov, ktoré pre Ukrajinu navrhol americký prezident Joe Biden.

Čítajte aj Ukrajine hrozí, že neudrží frontovú líniu. Rozpadajúce sa bojisko nemusia zachrániť ani USA

Ukrajinské sily zbavené státisícov delostreleckých granátov a tisícok rakiet zem-vzduch, ktoré za ne Biden dúfal kúpiť, museli urobiť ťažké rozhodnutia: ustúpiť z pozícií, ktoré by s dostatočnou palebnou silou mohli držať.

Ukrajinská posádka opustila mesto Avdijivka v polovici februára po tom, čo spôsobila obrovské straty útočníkom. Následne obrancom došla munícia. Teraz ďalšia 2000-členná ukrajinská posádka čelí rovnakej dileme v ich opornom bode Doneckej oblasti – Časiv jar.

Najlepším batériám protivzdušnej obrany Ukrajiny chýba strelivo. Najväčšie ukrajinské mestá – Kyjev, Charkov a Odesa – sú tak čoraz bezbrannejšie, a stále do nich udiera čoraz viac ruských rakiet a bômb.

Ukrajinské jednotky strácajú pôdu pod nohami obzvlášť preto, že im dochádza munícia. S podporou USA by prezbrojená ukrajinská armáda mohla chrániť svoje mestá pred ruskými nájazdmi a na frontovej línii dosiahnuť palebnú prevahu nad ruskou armádou, ktorej rýchlo dochádzajú moderné zbrane, doplnil Forbes.