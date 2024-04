Chýbali rakety, zničili elektráreň. Zelenskyj sa hnevá, že Ukrajine chýba ochrana, akú dostal Izrael

Bol to ruský útok, pri ktorom Ukrajincom vznikli veľké škody. Keď minulý štvrtok Putinove rakety zasiahli svoj cieľ, poničili najväčšiu tepelnú elektráreň v Kyjevskej oblasti. Prezident Volodymyr Zelenskyj teraz pripomenul túto skazu, aby poukázal na to, že jeho spojenci musia urobiť viac pre ochranu neba nad Ukrajinou.

Rusi ostreľovali Kyjev, deti utekali do krytu Video Ruský útok na Kyjev dvoma balistickými strelami. Deti bežali do krytu za zvukov výbuchov, ale našťastie obe rakety ukrajinskí obrancovia zničili. Zdroj: / Zdroj: SITA/AP / Ukrajinské ministerstvo obrany

Už po útoku na Trypiľskú tepelnú elektráreň ukrajinský líder dal najavo svoju nevôľu s tým, ako mu západné štáty pomáhajú chrániť vzdušný priestor. Vyhlásil, že zatvárajú oči pred potrebami jeho štátu. Nečudo, že sa nahneval, pretože ruské rakety spôsobili príliš veľkú ujmu. „Je to čierny deň v histórii Centreenerga. Rozsah deštrukcie je hrozný. Je to najväčšia výzva v dejinách našej firmy," upozornila energetická firma Centreenergo vo svojom tlačovom vyhlásení.

Tri dni po iránskom útoku proti Izraelu sa Zelenskyj vrátil k pohrome v Trypiľskej tepelnej elektrárni. Najprv sa zmienil o podrobnostiach jej likvidácie. „Letelo jedenásť rakiet. Sedem sme zničili, štyri zničili elektráreň. Prečo? Pretože sme mali nulu rakiet. Nemali sme už zásoby tých, ktoré chránili elektráreň," povedal v rozhovore pre americkú televíznu sieť PBS. Znamená to, že Ukrajinci sa ocitli pred štyrmi ruskými strelami úplne bezbranní.

Zelenskyj vzápätí poukázal na stovky iránskych dronov a rakiet, ktoré nezasiahli Izrael aj vďaka tomu, že ich zlikvidovali jeho spojenci. Poznamenal, že štáty, ktoré podporujú Ukrajinu v jej obrane proti ruskej agresii (čo si v Kyjeve, samozrejme, veľmi vážia), tvrdia, že niektoré zbrane jej neposkytnú, pretože by to mohlo vtiahnuť Severoatlantickú alianciu do vojny. „Pýtam sa: Izrael je v NATO alebo nie? Izrael nie je členská krajina NATO, ale spojenci vrátane štátov NATO chránia Izrael. Ukázali silám Iránu, že Izrael nie je osamotený. Je to poučenie. A je to odpoveď všetkým, ktorí na ktoromkoľvek kontinente hovoria, že Ukrajine treba pomáhať veľmi ostražito, aby sa štáty NATO nezaplietli do vojny," zdôraznil Zelenskyj.

Úder na tepelnú elektráreň vzdialenú 45 kilometrov od Kyjeva má ešte ďalší rozmer. Nielen ten, že ukrajinskej protivzdušnej obrane chýbali strely proti útoku. Rusi totiž načreli do svojho najmodernejšieho arzenálu. Použili aj rakety typu Ch-69. „Ich nasadenie v zmysle dôsledkov môže byť z pohľadu Ukrajincov nebezpečnejšie ako použitie rakiet Ch-47M2 Kinžal," napísal server Defense Express (Kinžal je nadzvuková balistická raketa typu zem-vzduch).

Foto: Twitter / @saintjavelin Tepelná elektráreň, Kyjev, vojna na Ukrajine, ruské bombardovanie Ruské rakety pri nočnom útoku 11. apríla úplne zničili Trypilskú tepelnú elektráreň, ktorá sa nachádza asi 45 kilometrov južne od Kyjeva.

Ch-69 je podzvuková riadená strela určená do výzbroje taktických vojenských lietadiel. Zdá sa, že Rusi ich prvýkrát použili až vo februári tohto roku. Raketa má dĺžku okolo 20 metrov a zmestí sa do nej možno až 300 kilogramov výbušniny.

Ukrajinský vojenský analytik Valerij Rjabich upozornil, že protivzdušná obrana ich dokáže oveľa ťažšie zamerať v porovnaní so strategickými raketami. Zdôraznil však, že Rusi s najväčšou pravdepodobnosťou majú zatiaľ veľmi obmedzený počet Ch-69, pretože ešte ich ešte nezačali sériovo vyrábať. Za riziko označil to, že sú vystreľované z menšej vzdialenosti „Obranné sily majú menej času na reakciu a na ich zostrelenie," uviedol pre server Liga.

Pri útoku Rusov na Charkov uhoreli deti Video Rusi zaútočili na Charkov iránskymi šáhidmi. Drony zasiahli čerpaciu stanicu, od ktorej sa vznietili domy. Zomrelo najmenej sedem ľudí. Medzi obeťami sú aj tri deti vo veku od šesť mesiacov do sedem rokov. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Rjabich ďalej varoval pred tým, že strela Ch-69 má zjavne potenciál preniknúť cez ukrajinskú protivzdušnú obranu. Za dôležitý faktor považuje sofistikovaný systém navádzania týchto striel: „Okrem toho takáto raketa dokáže letieť v nízkej letovej hladine, iba vo výške dvadsať metrov, čo zmenšuje možnosť včas proti nej zasiahnuť."

Čo sa ešte týka zničenej Trypiľskej tepelnej elektrárne, bola najväčším dodávateľom energie v Kyjevskej oblasti (jej likvidácia však našťastie nijako neovplyvnila zabezpečenie hlavného mesta elektrinou). „Fungovala ako jedna z dvoch najväčších tepelných elektrární na Ukrajine," napísal server RBK-Ukrajina. Hlavu v smútku majú najmä obyvatelia Ukrajinky, čo je mesto, v ktorom žije približne 15-tisíc ľudí. Nachádza sa na pravom brehu rieky Dneper a od Kyjeva je vzdialené 40 kilometrov. „Ľudia v Ukrajinke sú v ťažkej situácii. Vykurovanie a ohrev vody im v plnom rozsahu zabezpečovala Trypiľská tepelná elektráreň. Mesto nemá vlastnú kotolňu, aby si v zime samo mohlo kúriť v domoch," podčiarkla agentúra UNIAN.