Nebránime Izrael, ale seba, tvrdia Jordánci po zostrelení iránskych dronov. Princezná Salma v tom prsty nemala

Obrázky na sociálnych sieťach ukazujú kráľa Abdalláha ako zradcu s izraelskou vlajkou. A o jeho dcére, princeznej Salme, poručíčke a pilotke vzdušných síl, sa šíria dezinformácie, že osobne zostrelila šesť iránskych bezpilotných lietadiel.

Foto: Jordánsky kráľovský dvor Salma1 Jordánsky kráľ Abdallah II, najvyšší veliteľ ozbrojených síl pripína odznak s krídlami na uniformu svojej dcéry, princeznej Salmy, po tom, čo absolvovala pilotný výcvik.

"Tento konflikt privádza zraniteľných amerických spojencov, ako je Jordánsko, do veľmi nevítanej pozície medzi dvoma kameňmi,“ napísala v analýze pre Atlantickú radu Tuka Nusairatová, expertka na Blízky východ.

Analytička upozornila na negatívne reakcie na sociálnych sieťach, kde sa objavili videá výbuchov na oblohe Ammánu a pozostatkov toho, čo vyzerá ako iránska strela zostrelená v obytnej štvrti metropoly. Jeden tweet podľa Nusairatovej vystihol výklad udalostí prevládajúci medzi obyvateľmi: „Jordánsky kráľ zhodil rakety na svojich občanov, aby ochránil Izrael."

Kým Saudská Arábia, Kuvajt a Katar tvrdia, že odmietli žiadosť USA o využitie svojich základní na zmarenie iránskeho útoku, Jordánsko sa k poskytnutiu vlastného vzdušného priestoru na likvidáciu dronov a rakiet letiacich smerom na Izrael otvorene prihlásilo.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video Izrael so spojencami dokázal zničiť 99 percent dronov a rakiet, ktorými na židovský šát zaútočil Irán. / Zdroj: IDF

Vláda v Ammáne vo vyhlásení uviedla, že konala v sebaobrane a "​​objekty, ktoré vstúpili do jordánskeho vzdušného priestoru zachytila preto, že predstavovali hrozbu pre našich ľudí a obývané oblasti“.

„Nemožno to považovať za obranu Izraela, ale skôr za obranu jordánskej suverenity a vzdušného priestoru,“ povedal pre Deutsche Welle jordánsky vojenský expert Mahmúd Ridasat. „Koniec koncov, nemôžete vedieť, kde dron alebo raketa dopadnú,“ vysvetlil. Správy izraelských médií, ktoré oslavovali jordánsku vojenskú spoluprácu, Ridasat bagatelizoval: „Nie je to nič iné ako izraelská propaganda.“

Bezpečnostný analytik o útoku Iránu na Izrael Video Zdroj: TA3

Jordánsko je jedným z najbližších spojencov USA na Blízkom východe, na základe vojenskej dohody sa na jeho území nachádza niekoľko stoviek amerických vojakov. S Izraelom Ammán už niekoľko desaťročí udržiava relatívne korektné vzťahy. V krajine, kde má každý piaty obyvateľ, vrátane kráľovnej Ranie, palestínsky pôvod, však brutálna vojna medzi Hamasom a Izraelom rozvírila vášne. Demonštranti v Ammáne už niekoľko týždňov pred americkou ambasádou protestujú proti zhovievavému prístupu Washingtonu voči izraelskej vojenskej operácii v Gaze.

Jordánsky premiér Bisher Khasawneh však odmieta, že by sa kritický postoj jeho vlády k dianiu v Gaze zmenil. Podľa neho ani zďaleka nešlo o to, že by sa v spore s Iránom Ammán postavil na stranu Izraela. „Armáda zareaguje na všetko, čo ohrozí bezpečnosť kráľovstva, posvätnosť jeho vzdušného priestoru a územia zoči-voči akémukoľvek nebezpečenstvu z ktorejkoľvek strany všetkými dostupnými prostriedkami,“ povedal podľa portálu Newarab.com.

Čítajte viac Veľká vojna na Blízkom východe? USA možno budú musieť viac krotiť Izrael ako Irán, myslí si expert

Pred očakávanou odvetou Izraelu, ktorá by mohla znamenať ďalšiu bolestivú dilemu pre Ammán, sa ešte jasnejšie vyjadril šéf jordánskej diplomacie Ajman Safadi. „Ak by hrozba prišla z Izraela, Jordánsko by podniklo rovnaké kroky,“ citoval ministra denník Guardian.