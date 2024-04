Do procesu s Trumpom v kauze platieb pornoherečke vybrali šesť porotcov

Do procesu s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom bolo v utorok vybraných prvých šesť z 12 porotcov, informovala agentúra AP. Hľadanie poroty, ktorá rozhodne, či bývalý republikánsky šéf Bieleho domu falšoval finančné záznamy v snahe ututlať pred prezidentskými voľbami v roku 2016 svoj údajný románik s pornoherečkou, pokračuje druhým dňom.

Na kresbe zo súdnej siene bývalý americký prezident a republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump v súdnej sieni trestného súdu na Manhattane v New Yorku počas prvého dňa historického procesu 15. apríla 2024.

Na kresbe zo súdnej siene bývalý americký prezident a republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump v súdnej sieni trestného súdu na Manhattane v New Yorku počas prvého dňa historického procesu 15. apríla 2024.

Sedemdesiatse­demročný republikánsky prezident z rokov 2017 až 2021 tvrdí, že pomer s pornoherečkou Stephanie Cliffordovou, známou tiež ako Stormy Daniels, nemal a všetky obvinenia odmieta. Na vypočutie dnes aj v pondelok dorazil osobne.

Porota, ktorá bude v procese rozhodovať, bude mať 12 členov a šesť náhradníkov. Výber sa začal v pondelok, avšak prvých šesť členov bolo vybraných až dnes. Médiá odhadovali, že celkovo by mohol výber poroty trvať týždeň. Desiatky potenciálnych porotcov totiž v pondelok vyjadrili pochybnosti ohľadom svojej schopnosti zachovať si v procese nestrannosť, a súd ich preto prepustil. Potenciálni porotcovia odpovedajú na sériu 42 vopred schválených otázok, ktoré majú odhaliť, či by sa v prípade dokázali rozhodovať podľa zákona a dôkazov, nie na základe vlastných pocitov a názorov.

Čítajte viac Začal sa proces s Trumpom v kauze podplácania pornoherečky. Zatiaľ sa nedarí vybrať porotcov

Trump na súd prišiel okolo 09.00 h miestneho času (15.00 SELČ). Pred vstupom do budovy zamával novinárom a v krátkom vyjadrení pred televíznymi kamerami vyhlásil, že k tomuto procesu „nikdy nemalo dôjsť“. Zároveň zopakoval, že súd s ním je politicky motivovaný a že sudca je predpojatý. Neposkytol žiadne dôkazy o tomto tvrdení. Počas dnešného výberu porotcov sudca Juan Merchan Trumpa napomenul za to, že hovoril vo chvíli, keď potenciálni porotcovia odpovedali na otázky. „Nedopustím, aby boli porotcovia v tejto súdnej sieni zastrašovaní,“ uviedol sudca.

Jeden muž bol ospravedlnený zo služby v porote, pretože vyjadril obavy, že by mohol byť „nevedomky zaujatý“, keďže podľa svojich slov vyrastal v Texase a pracoval v oblasti financií s ľuďmi, ktorí „intelektuálne ťažia k republikánom“, uviedla agentúra AP. Iná žena naopak uviedla, že s Trumpovou politikou nesúhlasí, ale rozhodovala by nestrane a spravodlivo, ak by bola vybraná.

Čítajte viac BBC: Hľadanie poroty nestrannej voči Trumpovi bude na Manhattane neľahká úloha

Trump čelí obžalobe z falšovania finančných záznamov. Toho sa údajne dopustil v snahe skryť pred prezidentskými voľbami v roku 2016 platby pornoherečke Cliffordovej, známej tiež ako Stormy Daniels, ktorú chcel údajne peniazmi presvedčiť, aby mlčala o ich romániku z roku 2006. Podľa obžaloby Trumpova firma poskytla 130 000 dolárov Trumpovmu vtedajšiemu právnikovi Michaelovi Cohenovi, aby túto sumu zaplatil Cliffordovej za to, že bude o romániku so ženatým prominentným podnikateľom a prezidentským kandidátom mlčať. Podľa obžaloby boli platby Cohenovi vykázané ako právne výdavky, aby sa zakryl ich skutočný účel. Trump obvinenia odmieta.

Ide o prvú zo štyroch Trumpových trestných káuz, ktorá sa dostala na súd, a možno jedinú, ktorá by mohla skončiť rozsudkom ešte predtým, ako voliči v novembri rozhodnú, či sa má predpokladaný republikánsky kandidát na prezidenta vrátiť do Bieleho domu.

V pondelok pred súd predstúpilo prvých 96 potenciálnych porotcov, no viac ako polovica z nich bola prepustená po tom, ako vyjadrili pochybnosti o svojej nestrannosti. Porota sa vyberá z celkovo viac ako 500 ľudí.