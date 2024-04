Odborári sú pobúrení, hneval sa už aj Macron. Zaslúži si šéf automobilky desiatky miliónov eur?

Tavares je šéf tohto nadnárodného automobilového gigantu, ktorý vznikol v januári 2021 fúziou francúzskej firmy Groupe PSA s taliansko-americkou spoločnosťou Fiat Chrysler. Medzi najznámejšie fabriky Stellantisu patria Citroën, Opel, Peugeot a Chrysler. Návrh odmeniť Tavaresa astronomicky vysokou sumou podporilo 70 percent akcionárov na valnom zhromaždení. Stellantisu sa vlani výborne darilo, ale napriek tomu obrovský balík peňazí pre 65-ročného rodáka z Portugalska vyvoláva pochybnosti, u niekoho až pobúrenie.

Geoffroy Roux, šéf združenia najväčších francúzskych zamestnávateľov, pred niekoľkými mesiacmi označil Tavaresa za automobilového Mbappého. Čiže ho v biznise prirovnal k futbalistovi Kylianovi Mbappému, ktorý je v súčasnosti asi najlepší francúzsky futbalista a jednoznačne dostáva v krajine galského kohúta najvyšší plat spomedzi všetkých športovcov. Deň pred valný zhromaždením si Tavares vypomohol so športovou terminológiou. Počas návštevy automobilky na severe Francúzska sa ho novinári pýtali, čo si myslí o schvaľovanej odmene. „V prvom rade je to o dohode medzi firmou a mnou. Ako u futbalistu alebo u pilota efjednotky. Ide o zmluvu," citoval ho denník Le Figaro.

Tavares ďalej zdôraznil, že výška jeho príjmu sa v 90 percentách odvíja od ekonomických výsledkov Stellantisu. Poznamenal, že keby sa mu na čele firmy darilo oveľa menej v porovnaní s jeho konkurentmi, dostal by menej peňazí. „Ak si myslíte, že to nie je prijateľné, urobte zákon, zmeňte zákon, ja ho budem rešpektovať?" povedal Tavares v spojitosti s úvahami legislatívne zakázať vyplácať obrovské odmeny pre topmanažérov.

Faktom je, že Stellantisu sa úžasne darilo. Automobilka dosiahla v minulom roku výnimočne vysoký zisk 18,6 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2022 je to nárast o 11 percent. Ekonomický publicista Jean-Pierre Robin nazval Tavaresa ministrom strednej vrstvy obyvateľov. Stellantis sa totiž podelí o svoj zisk so všetkými zamestnancami, ktorých má približne 242-tisíc. Firma vyplatí každému z nich odmenu v minimálnej výške 4100 eur. Dovedna to vychádza zhruba na desatinu jej zisku.

Odmena pre Tavaresa predstavuje 2250 celoročných minimálnych platov vo Francúzsku. Je najlepšie platený spomedzi šéfov všetkých štyridsiatich najvýznamnejších francúzskych firiem (čo sa týka spoločností, s akciami ktorých sa obchoduje na burze cenných papierov). „Zarobí sedemnásobne viac peňazí ako výkonný riaditeľ Renaultu," upozornila stanica TF 1. A čo sa týka porovnania s platmi v Stellantise, Tavares dostane 518-násobne viac, ako je priemerná mzda zamestnancov tejto automobilky. „Je to úplne šokujúce a škandalózne," reagoval vo vyhlásení hlavný zväz francúzskych odborárov. Poukázal na to, že Tavares získa za každý deň minulého roku (vrátane voľných dní) až 100-tisíc eur. Ozvali sa aj viacerí politici, ktorí avizujú, že odmeňovanie topmanažérov treba obmedziť prostredníctvom zákona.

Čelní predstavitelia Stellantisu, naopak, tvrdia, že Tavares si zaslúži niekoľko desiatok miliónov eur. Poukazujú na to, že firme sa výnimočne darilo, dávajú pritom do pozornosti príjem iných šéfov mamutích firiem. Napríklad hlavný výkonný riaditeľ výrobcu lietadiel Boeing zarobil v USA za minulý rok 33 miliónov dolárov (v prepočte približne 31 miliónov eur).

Závratnú odmenu pre Tavaresa považuje ekonomický špecialista TF 1 François Lenglet za neprimeranú, ale na druhej strane podotýka, že s koncernom dosiahol obdivuhodné úspechy. Ako príklad uviedol, že kým pred desiatimi rokmi sa Peugeot-Citroën potácal na okraji bankrotu, naopak, teraz sa výrobe jeho áut veľmi darí.

Za neakceptovateľný sa dá považovať minuloročný príjem Tavaresa aj s prihliadnutím na to, koľko zarábal kedysi. V roku 2014 to bolo na odmenách 2,75 milióna eur, o rok neskôr 5,24 milióna eur. Pritom už táto suma za rok 2015 vyvolala nevôľu medzi politikmi. TF 1 pripomenula výrok vtedajšieho predsedu vlády Manuela Vallsa: „Taký príjem nezodpovedá realite."

Rozruch okolo Tavaresa vznikol aj na jar 2022, čo bolo v čase pred blížiacimi sa francúzskymi prezidentskými voľbami. Keď sa akcionári chystali schváliť mu vysokú odmenu za predchádzajúci rok, kriticky sa ozvali obidvaja hlavní favoriti volieb. „Je to šokujúce, prehnané, astronomicky vysoké," vyhlásil Emmanuel Macron, ktorý sa uchádzal o druhý mandát v Elyzejskom paláci. Podobne sa vyjadrila aj jeho súperka v druhom kole volieb Marine Le Penová.

Odmeňovanie v Stellantise je pod drobnohľadom francúzskych politikov zvlášť preto, že štát má v tejto firme podiely. Vlastní šesť percent akcií. Disponuje nimi prostredníctvom Verejnej investičnej banky, ktorá patrí do portfólia dvoch štátnych spoločností.