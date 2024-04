ONLINE: Fiala verí, že pre Kyjev zoženie ďalší milión nábojov. Zelenskyj dáva za príklad Izrael: Aj my máme právo na ochranu

6:05 Zohnať v rámci českej iniciatívy do roka ďalší milión kusov delostreleckej munície pre Ukrajinu, ako premiér Petr Fiala spomenul vo svojom utorkovom prejave v Spojených štátoch, je realistické. Fiala novinárom v utorok v závere svojej dvojdňovej cesty do USA povedal, že verí, že sa podarí podporu ešte zvýšiť.

Fiala v prejave v Hudsonskom inštitúte povedal, že vďaka českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu sa už podarilo zohnať 500 000 kusov delostreleckej munície. Na otázku neskôr spresnil, že na 180 000 kusov munície už sú zmluvy, ďalších 300 000 kusov je Česko schopné veľmi reálne zabezpečiť. „Vďaka našej aktivite a kontaktom sa podarilo tieto dodávky uskutočniť,“ povedal Fiala.

V Spojených štátoch podľa neho rezonuje to, že relatívne malá stredoeurópska krajina môže svojimi aktivitami výrazne pomôcť. Nie je podľa neho dôvod, prečo by do roka nemohlo byť reálne zohnať ďalší milión kusov. "Ten milión kusov je to, čo by bolo možné. Musíme sa snažiť, aby sme v podpore pokračovali a mali dosť finančných prostriedkov, "povedal.

Na základe rozhovorov so zahraničnými partnermi je presvedčený, že podporu je možné postupne navyšovať. „Je to veľmi realistický odhad,“ dodal. Jednotlivé štáty si podľa neho uvedomujú, aká zložitá je teraz situácia Ukrajincov a že treba v podpore pokračovať.

Muničnú iniciatívu predseda českej vlády opísal ako snahu zabezpečiť nákup munície z tretích krajín, kým ju nebudú dostatok vyrábať štáty na Západe. „Máme know-how, kontakty a skúsenosti,“ poznamenal Fiala. K nákupu sa doteraz podľa údajov českej vlády a médií pripojila dvadsiatka krajín od Kanady cez Nemecko, Poľsko, Lotyšsko, Litvu, Estónsko, Belgicko, Fínsko, Portugalsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Holandsko či Luxembursko až po Island alebo Slovinsko.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v Kyjeve vyhlásil, že sa bude usilovať o zvolanie zasadnutia Rady NATO-Ukrajina s cieľom žiadať zlepšenie úrovne ochrany vzdušného priestoru svojej krajiny, informuje agentúra DPA.

Ukrajinský prezident prirovnal situáciu svojej krajiny k situácii Izraela, ktorý sa v noci na nedeľu stal cieľom masívneho útoku iránskych rakiet a dronov. Ukrajina bude podľa jeho slov od západných krajín žiadať dodanie systémov protivzdušnej obrany a rakiet.

Dodal, že obyvatelia Ukrajiny majú právo na ochranu pred terorizmom a pripomenul dlhodobé problémy Kyjeva, ktorým čelí v snahe získať pomoc od svojich spojencov.

Zelenskyj ocenil snahu nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý sa usiluje nájsť riešenie konfliktu. Scholz počas utorkového stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu zdôraznil dôležitú úlohu, ktorú Čína zohráva vo svete. Čína je kľúčovým spojencom Ruska a Si Ťin-pching je považovaný za človeka schopného ovplyvniť ruského prezidenta Vladimira Putina, píše DPA.

„Čína nám skutočne môže pomôcť obnoviť spravodlivý mier na Ukrajine a stabilitu v medzinárodných vzťahoch,“ vyhlásil Zelenskyj.

Čína bola, na rozdiel od Ruska, pozvaná na mierový summit vo Švajčiarsku, ktorý sa uskutoční v polovici júna a bude sa na ňom diskutovať o mierovej dohode, pripomína DPA.

Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v vo februári naznačil, že v určitom bode diskusií by mohlo byť prítomné aj Rusko. Účasť jeho zástupcov však podmienil stiahnutím všetkých ruských jednotiek z územia Ukrajiny ešte pred začiatkom mierových rozhovorov. Kremeľ túto požiadavku označil za „nerealistickú“.