Mier je to najcennejšie, Taiwan červenou čiarou. USA a Čína si neveria

Čínsky minister obrany počas videorozhovoru so svojím americkým náprotivkom žiadal väčšiu dôveru medzi Pekingom a Washingtonom, uviedli v stredu čínski predstavitelia, informuje agentúra AFP.

„Čína a Spojené štáty by mali… považovať mier za to najcennejšie a stabilitu za to najdôležitejšie,“ povedal čínsky minister obrany Tung Ťün svojmu americkému rezortnému kolegovi LLoydovi Austinovi.

„Vojenská sféra je kľúčom… k stabilizácii vývoja vzťahov a prevencii výskytu vážnych kríz,“ vyhlásil Tung a dodal, že americký prezident Joe Biden a čínsky líder Si Ťin-pching „berú presadzovanie stabilizácie a zlepšovanie bilaterálnych vzťahov veľmi vážne“.

Zároveň však Spojené štáty varoval v súvislosti s Taiwanom. Čína tento ostrov považuje za súčasť svojho územia a neuznáva jeho samostatnosť.

Tung Ťün zdôraznil, že otázka Taiwanu je absolútnym stredobodom čínskych záujmov. Čína sa podľa ministrových slov nebude nečinne prizerať separatistickým snahám Taiwanu ani ich tichému schvaľovaniu okolím.

Čínsky minister tiež naliehal na Spojené štáty, aby uznali nárok Číny na Juhočínske more. Čína si nárokuje takmer celé jeho územie a ignoruje požiadavky ostatných krajín, čo v uplynulých mesiacoch spôsobilo nárast napätia v oblasti.

Austinovo znepokojenie z KĽDR

Austin tiež vyjadril počas rokovania znepokojenie nad nedávnymi provokáciami zo strany Severnej Kórey, vyhlásil hovorca Pentagónu generálmajor Pat Ryder. Austin a Tung hovorili o zvýšenom počte severokórejských testov rakiet. Medzi mini bola tento mesiac aj balistická strela stredného dosahu s hypersonickou bojovou hlavicou.

Austin podľa vyhlásenia Pentagónu zdôraznil, že je dôležité udržiavať komunikačné kanály medzi ozbrojenými silami oboch krajín. Tiež zopakoval, že Spojené štáty budú „bezpečne a zodpovedne“ pokračovať vo vojenskom angažovaní „všade tam, kde to medzinárodné právo dovoľuje“. Vyzdvihol dôležitosť rešpektovania slobody plavby na otvorenom mori zaručenej medzinárodným právom – najmä v Juhočínskom mori. Opätovne pripomenul aj dôležitosť mieru a stability v Taiwanskom prielive.

Americký a čínsky minister obrany spolu rokovali prvý raz po takmer 18 mesiacoch, pripomína Jonhap. K poslednému významnejšiemu stretnutiu ministrov obrany USA a Číny došlo v novembri 2022 v Kambodži, kde Austin rokoval so svojím vtedajším čínskym náprotivkom Wej Feng-chem. Toho následne nahradil Li Šang-fu, ktorý si s Austinom krátko hovoril na konferencii v Singapure v júni minulého roka, ale so šéfom Pentagónu sa formálne nestretol.